Oppo Reno 2'nin ilk resmi teaser videoları yayınlandı

Oppo kısa süre önce yaptığı açıklama ile 28 Ağustos tarihinde Oppo Reno 2 serisini tanıtacağını duyurmuştu. Çinli akıllı telefon üreticisi şimdi de yaklaşmakta olan Reno 2 serisinin ilk teaser videolarını yayınladı.

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Görüntüler, 20x dijital zoom da dahil olmak üzere yeni Reno 2 serisi telefonların harika özelliklerini gözler önüne seriyor. Ayrıca daha net ve sarsıntısız video çekilmesini sağlayan en yeni Ultra Steady Mode'un yetenekleri de sergileniyor.

Dört arka kamera ile gelecek

İnternete sızdırılan tanıtım posteri, Oppo Reno 2 serisinin dörtlü arka kamera sistemine sahip olacağını onaylamıştı. Bununla birlikte, köpekbalığı yüzgeci şeklinde tasarlanmış selfie kamerasının bu seride de devam ettirileceğini belirtelim.

https://www.youtube.com/channel/UCMoJmRNcc-n8WdesyjQ6i_g