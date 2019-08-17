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Oppo Reno 2'nin ilk resmi teaser videoları yayınlandı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 28 Ağustos'ta dört arka kameralı Reno 2 serisini tanıtacak. Şirket cihazın kamera yeteneklerini ortaya koyan iki teaser videosu yayınladı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo kısa süre önce yaptığı açıklama ile 28 Ağustos tarihinde Oppo Reno 2 serisini tanıtacağını duyurmuştu. Çinli akıllı telefon üreticisi şimdi de yaklaşmakta olan Reno 2 serisinin ilk teaser videolarını yayınladı.
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Görüntüler, 20x dijital zoom da dahil olmak üzere yeni Reno 2 serisi telefonların harika özelliklerini gözler önüne seriyor. Ayrıca daha net ve sarsıntısız video çekilmesini sağlayan en yeni Ultra Steady Mode'un yetenekleri de sergileniyor.

Dört arka kamera ile gelecek

İnternete sızdırılan tanıtım posteri, Oppo Reno 2 serisinin dörtlü arka kamera sistemine sahip olacağını onaylamıştı. Bununla birlikte, köpekbalığı yüzgeci şeklinde tasarlanmış selfie kamerasının bu seride de devam ettirileceğini belirtelim.


https://www.youtube.com/channel/UCMoJmRNcc-n8WdesyjQ6i_g Yorum Yaz
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Xloud 2 sa.
Çok tuttu ya 2.si çıkmış... Daha yeni cihaz birde
1 Yanıt Yanıtla
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gently weeps 53 dk. Xloud
Oppo dediğin marka xiaomi den daha çok telefon sattı bu sene haberin ola canımın içi. Sen göremiyorsun diye satmıyor değil.
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