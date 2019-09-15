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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo Reno Ace 65W hızlı şarj ile gelecek

Oppo'nun süper hızlı şarj teknolojisi SuperVOOC, firmadan başkan yardımcısının açıklamasına göre yeni neslinde 65 Watt'lık güç çıkışı sunacak. Samsung, Galaxy Note 10 ile 45W hızlı şarj sunuyor
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Oppo’nun yeni akıllı telefonu Reno Ace hakkında tanıtıma kısa süre kala bilgiler de gelmeye başladı. Oppo başkan yardımcısı Brian Shen, bugün yeni mobil cihaz hakkında daha fazla bilgi paylaştı. Cihaz, yeni nesil SuperVOOC ile gelecek.
Detaylara girmese de SuperVOOC’un 65W üst sınırda çalışacağını belirten yetkili, teknolojinin şimdiki nesilden 15W daha yüksek hıza imkan sağlayacağını açıkladı. Önümüzdeki ay seri üretime girecek olan telefon, her şey yolunda giderse Ekim’de satışa sunulacak.
Önceki sızıntılara göre cihazın dikkat çeken özellikleri arasında 90Hz ekran ve 4.000 mAh pil yer alıyor.


https://www.weibo.com/6561912289/I6IeZs1cE?from=page_1005056561912289_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
face1tr 30 dk.
iPhone X, XR veya iPhone 11Pro'da bu değer kaç?
1 Yanıt Yanıtla
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0quz28 25 sn. face1tr
iphone 11 serilerinde 18W kullanılıyor aradaki şarj hız farkını siz tahmin edin
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