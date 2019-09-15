Oppo Reno Ace 65W hızlı şarj ile gelecek

Oppo’nun yeni akıllı telefonu Reno Ace hakkında tanıtıma kısa süre kala bilgiler de gelmeye başladı. Oppo başkan yardımcısı Brian Shen, bugün yeni mobil cihaz hakkında daha fazla bilgi paylaştı. Cihaz, yeni nesil SuperVOOC ile gelecek.

Detaylara girmese de SuperVOOC’un 65W üst sınırda çalışacağını belirten yetkili, teknolojinin şimdiki nesilden 15W daha yüksek hıza imkan sağlayacağını açıkladı. Önümüzdeki ay seri üretime girecek olan telefon, her şey yolunda giderse Ekim’de satışa sunulacak.

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Önceki sızıntılara göre cihazın dikkat çeken özellikleri arasındaveyer alıyor.