Discord abonelerine sunulan ücretsiz oyun kütüphanesi kapatılıyor

Discord’un Nitro abonelik servisi, geçen yıl Steam ile rekabete girerek özel bir oyun kütüphanesini oyuncularına sunmaya başlamıştı. 60 civarında oyundan oluşan kütüphane, 10 dolarlık aboneliğin içerisinde gelen güzel bir ekstra olarak görünse de kullanıcı davranışlarını inceleyen Discord, bu oyunları kimsenin oynamadığını fark etti. Firma tarafından açıklanana göre 15 Ekim’den itibaren oyun kütüphanesi kullanımdan kaldırılacak.

Discord tarafından paylaşılan blog gönderisine göre Ekim 2018’de kullanıma sunulan oyunlarla ilgili olarak anlaşmaların yenilenmesi önümüzdeki ay gerçekleşecek ve bu masraf, firmaya göre gerekli değil. Açıklamada her ne kadar Discord ekibinden ve abonelerden oyunları çok sevenler olmasına rağmen, büyük çoğunluğun oyunları bir kez bile açmadığı belirtiliyor. Bundan yola çıkarak, firma oyun stüdyoları ile kontratlarını yenilemeyerek 15 Ekim’den itibaren erişimi durduracak.

https://blog.discordapp.com/whats-coming-for-nitro-a732ddc4b5b1

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