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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Discord abonelerine sunulan ücretsiz oyun kütüphanesi kapatılıyor

Discord'un ekstra özellikler sunduğu abonelik hizmeti Nitro'nun içerisinde gelen oyun kütüphanesi, firma tarafından açıklanana göre 15 Ekim'den itibaren kullanıma kapatılacak.
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Oyunlar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Discord’un Nitro abonelik servisi, geçen yıl Steam ile rekabete girerek özel bir oyun kütüphanesini oyuncularına sunmaya başlamıştı. 60 civarında oyundan oluşan kütüphane, 10 dolarlık aboneliğin içerisinde gelen güzel bir ekstra olarak görünse de kullanıcı davranışlarını inceleyen Discord, bu oyunları kimsenin oynamadığını fark etti. Firma tarafından açıklanana göre 15 Ekim’den itibaren oyun kütüphanesi kullanımdan kaldırılacak.
Discord tarafından paylaşılan blog gönderisine göre Ekim 2018’de kullanıma sunulan oyunlarla ilgili olarak anlaşmaların yenilenmesi önümüzdeki ay gerçekleşecek ve bu masraf, firmaya göre gerekli değil. Açıklamada her ne kadar Discord ekibinden ve abonelerden oyunları çok sevenler olmasına rağmen, büyük çoğunluğun oyunları bir kez bile açmadığı belirtiliyor. Bundan yola çıkarak, firma oyun stüdyoları ile kontratlarını yenilemeyerek 15 Ekim’den itibaren erişimi durduracak.
Oyun kütüphanesini pek fazla kullanıcı özlemeyecek olsa da Discord hâlâ isteyenlere abonelik ücretini iade edecek. Bu iade için firmanın iletişim platformu üzerinden talep açılması gerekiyor. Nitro aboneliği ise oyunların çıkarılmasının ardından aynı fiyatta kalmaya devam edecek fakat ekstra özellikler ekleneceğinin sözü verilmiş durumda. Bunlardan ilki açıklamanın ardından abonelerin yükleme boyutunun 100MB’a çıkarılması oldu.


https://blog.discordapp.com/whats-coming-for-nitro-a732ddc4b5b1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XanthiN 56 dk.
Sallayan yoktu zaten isabetli bir karar olmuş.
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