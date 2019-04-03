Oppo Reno Lite modelinin görselleri TENAA’da ortaya çıktı

Oppo tarafından başlatılan yeni Reno serisi hakkında birçok sızıntı geliyor. Seri içerisindeki model sayısı fazla olunca da sızıntıların hangi cihaza ait olduğunu belirlemenin oldukça zahmetli olduğu bir gerçek. Geçtiğimiz günlerde sizlere aktardığımız PCAM10 ve PCAT10 model numaralı ve Oppo Reno Lite olduğu düşünülen modelinin görselleri TENAA’da ortaya çıktı.

Arka parmak izi sensörü

Daha önceki Oppo Reno sızıntılarında arka parmak izi sensörü olan bir model görmemiştik. Yeni telefonun görselinde en önemli detay da bu oluyor. Oppo Reno Lite isimlendirmeli PCAM10 6.5 inç boyutunda ekran ile geliyor. Helio P70 yonga setinden gücünü alan cihaz, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama olmak üzere iki versiyona sahip. 16+2 MP arka kamera ile gelen Oppo Reno Lite ön tarafına baktığımızda 16 MP sensör ile bizleri karşılıyor. 3910 mAh bataryalı cihazın 162 x 76.1 x 8.3 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olduğunu da belirtelim.

PCAM00 kodlu farklı bir Oppo modeli AnTuTu ve TENAA’da görülmüştü. Bu telefonun da Oppo Reno Lite isimlendirmesiyle geleceği düşünülüyordu. Hatta Snapdragon 710 işlemci ile geldiği için oldukça beğenildi. İki model arasındaki diğer önemli fark ise PCAM00’da arka parmak izi sensörü görülmemesi.

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Kısacası Oppo Reno serisindeki model sayısının çokluğu sebebiyle sızıntılar oldukça karışık bir hal aldı. Neyse ki Oppo bir hafta sonra düzenleyeceği etkinlik ile birlikte yeni seriye resmiyet kazandıracak.

https://www.gsmarena.com/potential_oppo_reno_lite_goes_to_tenaa-news-36338.php