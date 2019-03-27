Oppo Reno'nun 15 saniyelik görüntüsü internete düştü

Oppo, 10 Nisan’da Reno akıllı telefon serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen akıllı telefonun resmiyet kazanmasına sayılı günler kala videosu internete düştü. Hatırlayacağınız üzere dün de şirketin başkan yardımcısı cihazın dört farklı renk seçeneğine sahip olacağını ortaya koyan bir görsel paylaşmıştı.

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Oppo Reno'nun 15 saniyelik görüntüsü Slashleaks adlı internet sitesi tarafından sızdırıldı. Yayınlanan video akıllı telefonun gerçek anlamda tam ekranlı bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Çentiksiz ekran ile geleceği için de muhtemelen açılır-kapanır ön kamera mekanizması olacak.

Ekrandan parmak izi okuyabilecek

Kısa video ayrıca Oppo Reno'nun standart düz ekran taşıyacağını ve kavisli bir tasarım sunmayacağını gösteriyor. Aynı zamanda arkasında parmak izi tarayıcısı olmaması dikkat çekiyor. Bu da demek oluyor ki ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip olacak. Son olarak cihazın tam beş farklı versiyon olarak piyasaya sürüleceğini belirtelim.

http://www.slashleaks.com/l/oppo-reno-hands-on-video