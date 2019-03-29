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Oppo Reno’nun ilginç ön kamera tasarımları karşınızda

Oppo Reno akıllı telefon serisi ön kamera için kasanın her tarafını kullanmayı planlıyor. Sadece üst kısım değil arka kısım ve yan kısımlar da ön kamera yuvası haline gelebilecek.
1 ay
5,2b
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12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo’nun gelecek ay lanse edeceği ve Reno adında yeni bir seri altında toplanacak olan akıllı telefonları merak uyandırmaya devam ediyor. Sızdırılan kılıf görselleri birden fazla ve bir o kadar da ilginç ön kamera tasarımlarına işaret ediyor.

Farklı tasarımlar

Oppo Reno serisi altında birisi amiral gemisi olmak üzere birden fazla akıllı telefon olacak. Tüm serinin mekanizmalı ön kameraya sahip olacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte firmanın pek çok tasarım üzerinde çalıştığı anlaşılıyor.

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Bilindik tasarımlardan birisi kızaklı arka yapı. Oppo dahil Xiaomi ve Huawei gibi pek çok firmanın amiral gemilerinde bu tasarımı görmüştük. Bu yapı üreticilere biraz daha fazla kullanım alanı sunuyor. Diğer tasarım yine üst kısımdan çıkan mekanizmalı yapı. Bunu da pek çok firmanın ürünlerinde görüyoruz.

 

Oppo Reno’nun ilginç ön kamera tasarımları karşınızda
Tam Boyutta Gör

Bugüne kadar görmediğimiz ise üçgen tarzda ön kamera modülü. Üzerine basılarak çıkarıldığı tahmin edilen modül ayrıca ahizeyi de barındırıyor. Ahizenin sesi iletmesi için üst kenarda delikler bırakılmış.

İkinci ilginç tasarım ise yan kısımdan çıkan ön kamera modülü. Genelde hep üst kısma doğru çıkan modüller görüyoruz ancak yan mekanizma ne kadar kullanışlı olacak merak konusu. Anlaşılan firma telefonun her kenarını kamera modülü için deniyor.

Bu tasarımların hangisi veya hangileri gerçekleşecek belli değil ancak hepsini görebilme ihtimalimiz de var. Net olan şu ki Reno serisinde standart bir ön kamera göremeyecek gibiyiz.


https://www.slashgear.com/oppo-reno-phone-spotted-with-stick-of-gum-camera-28571343/ Yorum Yaz
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Manhunt Three 1 ay en beğenilen
Bence güzel olmuş. Kendine has bir tarzı var.
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nightbringer 1 ay
Arkaya basit bir ekran koysalar ana kamera selfie kamerası olur bu kadar uğraşmaya da gerek kalmaz
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hamza5806 1 ay
Nokia n95deki muzik tuslarinin ortaya çıkışı gibi hafif kaydirarak ortaya ciksa kamera en temizi o
Sondan ikinci konsept gayet iyi yani
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labtek38 1 ay
Bir an pili çıkabiliyor sandım. Çıkarılabilir pilleri geri istiyorum.
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dreamblue35 1 ay
şu telefona bir göz atın
forum.donanimhaber.com/...
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TsG 1 ay
çok mantıklı. Beğendim...
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bluedevil866 1 ay
ilginc tasarim. farkli ozellik kullanilmis. tutarsa, bundan sonra boyle gider.
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A NEW LİFE 1 ay
Sanki her dakika kamerayı kullanıyoruz. Bence gayet güzel olmuş.
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shkoksal 1 ay
Merakla bekliyoruz. İnovasyonun hastasıyız, umarım alt çerçeveyi de yok ederler.
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Manhunt Three 1 ay en beğenilen
Bence güzel olmuş. Kendine has bir tarzı var.
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The.Mafia 1 ay
Tasarım olarak hiç güzel olmamış
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