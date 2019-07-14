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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oppo'nun 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Oppo yakında yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. CPH1931 model numaralı cihazın Bluetooth sertifikası alması ile birlikte bazı özellikleri de belli oldu.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Oppo'nun yakında piyasaya süreceği yeni telefonu Bluetooth Special Interest Group'tan (SIG) Bluetooth sertifikası aldı. Yayınlanan liste cihazın birkaç özelliğini de açığa çıkardı.
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Oppo CPH1931 model numaralı telefon, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden güç alacak. Ayrıca HD+ çözünürlükte 6.5 inç ekrana sahip olacağını belirtelim. Cihaz 5.000 mAh kapasiteli bir pil içerecek.

Yakında tanıtılacak

Bluetooth sertifikası ayrıca akıllı telefonun Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0 ile kutudan çıkacağını gösteriyor. Şu an itibarıyla Oppo CPH1931 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Sertifikasyon sürecindeki telefonun yakında tanıtılması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/oppo-cph1931-snapdragon-665-bluetooth-sig/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 26 dk.
HD+ ekran nedir ya doğmadan ölü doğdu
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kreat 58 dk.
Snapdragon 7xx serisine neden geçmiyor bu şirketler?
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ibo-wan 54 dk. kreat
Teknolojinin oturmasını bekleyen olabilir veya işletim sistemi uyum sorunları da olabilir.
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intel7mix 26 dk. kreat
Keyfi istemediklerinden
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matador_mirkhan 59 dk.
Oppo bayadır vardı da özellikle şu sıralar baya bi adını duyurmaya başladı. Huawei olmazsa Oppo var diyor çinliler adeta.
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