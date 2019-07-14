Oppo'nun 5.000 mAh pile sahip yeni telefonu ortaya çıktı

Oppo'nun yakında piyasaya süreceği yeni telefonu Bluetooth Special Interest Group'tan (SIG) Bluetooth sertifikası aldı. Yayınlanan liste cihazın birkaç özelliğini de açığa çıkardı.

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Oppo CPH1931 model numaralı telefon, sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden güç alacak. Ayrıca HD+ çözünürlükte 6.5 inç ekrana sahip olacağını belirtelim. Cihaz 5.000 mAh kapasiteli bir pil içerecek.

Yakında tanıtılacak

Bluetooth sertifikası ayrıca akıllı telefonun Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0 ile kutudan çıkacağını gösteriyor. Şu an itibarıyla Oppo CPH1931 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Sertifikasyon sürecindeki telefonun yakında tanıtılması bekleniyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/oppo-cph1931-snapdragon-665-bluetooth-sig/