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Oppo’dan 5G için araştırma enstitüsü

Yıllardır yenilik geliştirmeye verdiği önem ile bilinen Çinli Oppo, 5G teknolojileri başta olmak üzere yapay zekâ ve görsel bilişim konularında çalışan bir enstitü kurdu.
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil iletişim teknolojilerinin teknoloji sektörü için çok büyük fırsatlar yaratacak olması her çaptan oyuncunun bu alana yatırım yapmasını sağlıyor. Ülkemize geleceği konuşulan Çinli Oppo da bunlardan birisi.

Akademi seviyesinde

Sektörden gelen bilgilere göre Oppo bir Ar-Ge enstitüsü faaliyete geçirmiş durumda. Shenzhen şehrinde açılan Oppo Araştırma Enstitüsü’nün Pekin, Şangay, Dongguan, Japonya ve Silikon Vadisi’nde ofisleri olacak.

Enstitü 3 konuya odaklanıyor: Yazılım, donanım ve standart geliştirme. Çalışmalar 5G altyapısı ağırlıklı olarak yapay zekâ, görüntü işleme ve yeni materyallerin kullanımına ilişkin yapılacak.

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29 Mart tarihinde Enstitünün açılışı için bir tören düzenlendiği ifade ediliyor. Oppo patronunun da açılışa katıldığı Enstitünün dekanlık koltuğunda ülkenin önemli isimlerinden Liu Chang bulunuyor.

Oppo uzun süredir yenilik geliştirme konusunda yatırım yapan firmalardan birisi. Hali hazırda yapay zekâ teknolojileri konusunda Stanford, 5G teknolojileri geliştirme konusunda ise New York üniversitesi ile iş birliği mevcut. Yeni enstitü daha fazla üniversite ile iş birliği yapmanın yollarını arayacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/04/08/oppo-creates-research-institute-to-develop-ai-and-5g-technology/ Yorum Yaz
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