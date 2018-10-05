Organize İşler 2 kısa fragmanı yayınlandı

“Dayak nedir ve neden atılır?” repliğiyle hafızalara kazınan Organize İşler filmi yeniden beyazperdelere dönüyor. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı için çekimler tamamlanırken 4 Ocak tarihine de geri sayım başladı. Filmden ilk kısa fragman da geldi.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu

Devam filminde bazı önemli karakterler yer almıyor. Demet Akbağ, Özgü Namal, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Tolga Çevik ilk filmin hikayesinde kalmış görünüyor. İkinci filmde ise Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler kadroya katılmış.

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İkinci filmin konusu Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Asım Noyan ve çetesinin organize ettiği sazan sarmalı adındaki bir üç kâğıt etrafında dönüyor. Bu üç kâğıda bulaşan kahramanlarımızı macera ve aksiyon dolu bir hikâye beklemektedir.

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve yönettiği Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Sarı Saruhan karakterinin ilgi göreceğini söyleyebiliriz. Heyecanlı takip sahnelerinin olduğu filmde Hızlı ve Öfkeli esintileri yok değil.