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Organize İşler 2 kısa fragmanı yayınlandı

Yılmaz Erdoğan’ın unutulmaz filmi Organize İşler daha heyecanlı ve aksiyon dolu sahnelerle geri dönüyor. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı yine önemli isimleri bir araya getiriyor.
7 ay
12,2b
1
13
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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“Dayak nedir ve neden atılır?” repliğiyle hafızalara kazınan Organize İşler filmi yeniden beyazperdelere dönüyor. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı için çekimler tamamlanırken 4 Ocak tarihine de geri sayım başladı. Filmden ilk kısa fragman da geldi.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı konusu

Devam filminde bazı önemli karakterler yer almıyor. Demet Akbağ, Özgü Namal, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Tolga Çevik ilk filmin hikayesinde kalmış görünüyor. İkinci filmde ise Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler kadroya katılmış.

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İkinci filmin konusu Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Asım Noyan ve çetesinin organize ettiği sazan sarmalı adındaki bir üç kâğıt etrafında dönüyor. Bu üç kâğıda bulaşan kahramanlarımızı macera ve aksiyon dolu bir hikâye beklemektedir.

Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve yönettiği Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminde Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Sarı Saruhan karakterinin ilgi göreceğini söyleyebiliriz. Heyecanlı takip sahnelerinin olduğu filmde Hızlı ve Öfkeli esintileri yok değil.

 

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Galatas4ray 7 ay en beğenilen
Tolga çevik yok ,cem yılmaz yok olmamış bu.
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MR.BERK 7 ay
İlk film tadı olmayacak gibi.
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Okansuruc37 7 ay
Yılmaz erdoğan çekmiş sonuçta kaliteli olduğu belli. Ne acımasız insanlarsınız emeğe saygınız yok mu sizin
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drjacob 7 ay
kıvanç'ı koymuşlar izlensin diye ama ben sevmiyorum şu adamı yav
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System Lord 7 ay
organize işlerin donanımla ne alakası var ? film de ki arabayı mı inceleyeceksiniz ? sitenin adının değişmesinin zamanı gelmiş ..
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_OkNisT_ 7 ay
Küfürü bıraktım, küfürsüzlük çok zor :)
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MR.BERK 7 ay
İlk film tadı olmayacak gibi.
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Part Of The Nature 7 ay
Kadro güzel
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napolyon94 7 ay
Fragman güzel geldi, Kıvanç'ı kro rolünde görmek ilginç olacak. Farklı bir İstanbul bizi bekliyor.
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Sordinocelal 7 ay
Fragmanda insan bi tanecik komik replik koyar. Sanki die hard havası...
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Galatas4ray 7 ay en beğenilen
Tolga çevik yok ,cem yılmaz yok olmamış bu.
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lterlemez 7 ay Galatas4ray
Cem Yılmaz'ın karakterinden bir nedenden yardım istenebilirdi mesela.
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HIGHER 7 ay Galatas4ray
Sanki olduğunda iyi olmuştu da
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Tommy Shelby 7 ay Galatas4ray
Keşke olsalardı
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