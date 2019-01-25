Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı

Vizyon Tarihi Ertelenen Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi duyuruldu. Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi 1 Şubat'ta vizyona girecek.
3 ay
9,2b
2
19
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı
Tam Boyutta Gör

Yapımcılar ile sinema salonu işletmecileri arasındaki tartışma nedeniyle ertelenen Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin vizyon tarihi, filmin fragmanı ile birlikte duyuruldu. Organize İşler: Sazan Sarmalı, 1 Şubat'ta vizyona girecek.

2005 yapımlı Organize İşler’in devamı olacak yapımın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola paylaşıyor. Filmin kadrosunda Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ata Demirer ve daha pek çok önemli isimler yer alıyor.

Filmin konusu

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı"nda, Asım Noyan (Yılmaz Erdoğan) ve çetesi her zamanki dolandırıcılıklarına devam etmektedir. Asım'ın sevgili kızı Nazlı (Bensu Soral) büyümüştür ve artık babasının bu kirli dolapları bırakmasını ister. Asım'ın ise oltasına atlamaya hevesli olan sazanların peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Fakat bir gün başlarına beklemedikleri bir iş gelir. Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılmıştır. Asım'ın ise elbette bu harekete verilecek iyi bir cevabı vardır. Çetesiyle birlikte "sazan sarmalı" adını verdiği bir üç kağıdın organizasyonuna başlar.

Merakla beklenen Organize İşler: Sazan Sarmalı, 1 Şubat 2019 tarihinde seyirciyle buluşacak. Filmden yayınlanan fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen
Tolga Çevik nerde?
Mesut Çevik bey kardeşinizi filme neden almadılar?
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K E N 3 ay
Bensu Soral gibi oynuculuk yeteneği olmayan tipleri böyle filmlere neden yedirirler anlamıyorum. =/
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 3 ay
Tolga Çevik yoksa olmaz.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TIME 3 ay
Size para kaptirmak yok
Dussun izleriz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Matt Jeevas 3 ay
Ben çok eğlendim izlerken..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 3 ay
Gayet güzel gözüküyor. Sinemada izlemeye değer bir yapıma benziyor ,umarım senaryosu falan iyidir. Benimde gözüm Tolga ÇEVİK'i arada hatta Cem YILMAZ'ı da araya sokuştursalar güzel olurmuş.Bu arada Kıvanç TATLITUĞ un oyunculuğu da baya güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 3 ay
Gözler Tolga Çevik aramıyor değil izlerken.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
betakq 3 ay
Pek umudum yok ama 1. filmin hatrına tabiki izleyeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 3 ay
merakla bekliyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 ay
Sarmadı dandik duruyor. Mısır muhabbetinede parayı götürme işinede girdiler. Bunlar sanat için değil para için bu işi yapıyorlar.içlerinde güzel film yapayım derdi yok malı hötürme peşinde hepsi.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozhanbayram 3 ay
Videolar yüklenemedi diyor tel android
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1cskndlgr 3 ay
günaydın donanım haber 🙄
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CemalSanane 3 ay
Yok o hissi almadım olmamış
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9200 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
organize işler 2, organize işler sazan sarmalı ve
10 etiket daha yılmaz erdoğan bkm sinema yerli sinema film Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş Dijital Perde Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Moto G6 ve Moto G6 Play modelleri Android 9 Pie güncellemesi alacak 3 ay Virgin Galactic'in uzay kıyafetini Under Armour geliştirecek 3 ay LG G8 ThinQ'nun basın görseli internete düştü 3 ay The Umbrella Academy: Netflix'in merakla beklenen dizisi için ilk fragman geldi 3 ay Apple kulak üstü kablosuz bir kulaklık piyasaya sürebilir 3 ay Çocuklar için kodlama ve yapay zeka 3 ay Beş arka kameralı Nokia 9 PureView için geri sayım başladı 3 ay Blue Origin, uzay turizmini başlatmaya artık çok yakın 3 ay Apple'ın Çin'e iPhone sevkiyatı yıllık yüzde 22 azaldı 3 ay Google'ın "Coral" adlı gizemli cihazının Geekbench puanı ortaya çıktı 3 ay iPhone XR son çeyrekte en çok satan iPhone modeli oldu 3 ay Qualcomm, Intel ve MediaTek, 5G çip pazarına hakim olacak 3 ay Netflix, Resident Evil dizisi için düğmeye bastı 3 ay Blizzard, Cyberpunk 2077’nin başyazarını kendi saflarına kattı 3 ay Resident Evil 2 Remake Video İnceleme 3 ay Facebook Moments gelecek ay kapanıyor 3 ay Samsung, Exynos 9820 yonga setindeki gelişmeleri bir videoyla anlattı 3 ay Resident Evil 2'nin Steam fiyatına büyük zam: 400 TL oldu 3 ay Apple AirPods 2, “Hey Siri” komutunu anlayacak 3 ay PewDiePie konulu hack olayında üçüncü perde 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı Sonraki Türkiye'de B-SUV sınıfının en çok satan modeli Suzuki Vitara oldu 3 ay Microsoft Office, Mac App Store'da kullanıma sunuldu 3 ay Karbon emici sistem, karbondioksiti elektrik ve hidrojen yakıtına dönüştürüyor 3 ay Huawei'in orta segment telefonları hangi özelliklere sahip? 3 ay ABD’li 15 senatör, operatörlerin telefon konumlarını satması skandalının araştırılmasını istiyor 3 ay Gelecek Apple Watch modelleri biyolojik tehlikeleri tespit edebilir 3 ay Sapphire RX 570 16GB HDMI Blockchain ekran kartı duyuruldu 3 ay 2019 Opel Corsa, yeni platformuyla test edilirken görüntülendi 3 ay Müjde! Düşük donanımlı bilgisayarlar için PUBG Lite çıktı 3 ay Olympus OM-D E-M1X aynasız kamera duyuruldu 3 ay Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci 3 ay Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha 3 ay Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı 3 ay Waymo, Michigan'da otonom araç fabrikası kuruyor 3 ay Huawei’nin katlanabilir 5G telefonu MWC 2019 fuarında tanıtılacak 3 ay Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek 3 ay 48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor 3 ay Ödüllü Farming Simulator eSpor turnuvası başlıyor 3 ay Volkswagen beş milyonuncu Tiguan'ı banttan indirdi 3 ay NASA, Ultima Thule'un şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim