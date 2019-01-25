Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin fragmanı yayınlandı

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Yapımcılar ile sinema salonu işletmecileri arasındaki tartışma nedeniyle ertelenen Organize İşler: Sazan Sarmalı filminin vizyon tarihi, filmin fragmanı ile birlikte duyuruldu. Organize İşler: Sazan Sarmalı, 1 Şubat'ta vizyona girecek.

2005 yapımlı Organize İşler’in devamı olacak yapımın başrollerini Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ ve Ezgi Mola paylaşıyor. Filmin kadrosunda Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan, Ata Demirer ve daha pek çok önemli isimler yer alıyor.

Filmin konusu

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı"nda, Asım Noyan (Yılmaz Erdoğan) ve çetesi her zamanki dolandırıcılıklarına devam etmektedir. Asım'ın sevgili kızı Nazlı (Bensu Soral) büyümüştür ve artık babasının bu kirli dolapları bırakmasını ister. Asım'ın ise oltasına atlamaya hevesli olan sazanların peşini bırakmaya hiç niyeti yoktur. Fakat bir gün başlarına beklemedikleri bir iş gelir. Dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılmıştır. Asım'ın ise elbette bu harekete verilecek iyi bir cevabı vardır. Çetesiyle birlikte "sazan sarmalı" adını verdiği bir üç kağıdın organizasyonuna başlar.

Merakla beklenen Organize İşler: Sazan Sarmalı, 1 Şubat 2019 tarihinde seyirciyle buluşacak. Filmden yayınlanan fragmana aşağıdan ulaşabilirsiniz.