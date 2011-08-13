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Orlando kod adlı BlackBerry Curve Touch 9380 ufukta göründü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,4b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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BlackBerry Curve 3G 9100'ün yeni varisi olduğu dile getirilen BlackBerry Curve 9360 modelinin fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından ''Orlando'' kod adlı BlackBerry Curve Touch 9380 ufukta göründü.
Research in Motion'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Curve Touch 9380, söylentilere göre orta segmentte konumlandırılacak. 800 MHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8655 işlemcinin ve 512 MB RAM'in güç verdiği akıllı telefonun, BlackBerry 7.0 işletim sistemiyle geleceği öne sürülüyor. 
3.25-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde ekrana sahip telefonda 1 GB dahili kullanıcı belleği bulunacak; kapasite microSD kartlar yardımıyla arttırılabilecek. Günümüzde hızla yaygınlaşan NFC (Near-Field Communications) teknolojisini ve GPS alıcısını bünyesinde barındırması beklenen Curve Touch 9380, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilecek ve 720p video kaydı yapabilecek.
Son olarak yeni akıllı telefonun hem CDMA (Malibu kod adlı) hem de GSM (Orlando kod adlı) versiyonunun bulunduğu belirtiliyor. Research in Motion'ın telefonu ne zaman resmiyete kavuşturacağı ise bilinmiyor.

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cartographer 8 yıl
@sis xvier aynen ayrica push sistemi en iyi calisan telefonlar BlackBerry'ler. ;)
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photo sir 8 yıl
güzel cihazde klavyesi yok sanırım, neden BB klasik modeller çıkarmaya başladı anlayamıyorum
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Stanislas Xavier 8 yıl
neo01470
niye patlasın yahu ? ne ekstrası var android den iphone dan ?(klavye mi o da yok :)

iphone dan daha ucuz, androidden daha stabil ve güvenli, biraz ciddi düşünenler bbm kullanmak isteyenler neden almasın hem multimedya konusunda en iyi olmayabilir ama kötü de değiller...
Yapmışken bari işlemci 1 ghz olsaydı...
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Recharged 8 yıl
BB'yi BB yapan klavyesiydi bence.Klavyesiz bir üretim ne kadar ilgi görür orasını tartışılır.
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neo01470 8 yıl
niye patlasın yahu ? ne ekstrası var android den iphone dan ?(klavye mi o da yok :)
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BarGoS 8 yıl
ucuz birçok android telefondan çok daha hızlı ve stabil olacaktır. ayrıca bis paketleri turkcell de 6,90 tl ye kadar düştü hemde hazırkartlılarda faydalanabiliyorlar. böylece bbm artık her cepte olucak :)
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rainhard 8 yıl
bence bb türkiyede patlama yapacak...
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