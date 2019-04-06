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Orta seviye Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL doğrulandı

Google'dan gelmesi beklenen orta seviye Pixel deneyimleri sonunda ortaya çıktı. Pixel 3a ve 3a XL adıyla gelecek cihazlar yıl ortasında belirsiz bir tarihte tanıtılabilir.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Orta seviye Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL doğrulandı
Google’ın web sitesi, hatayı fark edip hemen indirmiş olsa da Pixel 3a modelini listeleyerek internetin eline bir kez sızıntıyı vermiş oldu. Bu tip “hatalara” sızıntı demek aslına bakarsanız pek de doğru değil, firmalar bunları tanıtım amaçlı olarak sürekli yapıyor.
Bir Reddit kullanıcısının Play Console kullanarak ortaya çıkardığı “bonito” ve “sargo” kod adlı iki akıllı telefon, donanımsal olarak tüm özelliklerini burada bizlere sundu. Cihazlar 5,6 ve 6 inçlik iki farklı boyutta 1080p OLED ekranlarla gelecek. İşlemciler Qualcomm Snapdragon 670 olacak ve Pixel serisinden tanıdığımız 12MP tek arka kamera cihazlarda yer alacak. Daha önce ele geçirilen fotoğraflara göre ise cihazlarda 3,5mm kulaklık jakı da bulunacak.
Cihazlar hakkında elde edilen en önemli detay, telefonların “yıl ortası deneyimleri” olarak listelenmiş oluşları. Bunun anlamı, her yıl olduğu gibi yeni Pixel modelleri için Ekim ayına kadar beklememiz gerekmeyecek. Google, Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerini Mayıs ayında gerçekleştirilecek I/O konferansında bile tanıtabilir. Bu kadar destekli konuşabilmemizin sebebi ise ürün sayfalarının değiştirilmeye başlanmış olması. Bu adım bildiğiniz üzere normalde en son yapılan şeylerden biridir.

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Jeopol 1 ay en beğenilen 1cskndlgr
Senin ülken fakirse Google ne yapsın?
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OverClocK1ng 1 ay
Asgari ücretin 2000 lira olduğu ama 9 milyon kişinin 7 milyonunun 1200 lira maaşla, 2 milyonunun ise 1600 lira maaşla çalıştığı, açlık sınırırın 2 gün önce 2550 liraya ulaştığı ülkede insanlar fakir değil ha.
Arkadaş. Söyle bu neyin kafasıysa biz de ondan içelim...
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redoano 1 ay
ülke fakir değil mi? herkesin altında jeep mi var? jeep'i geçtim ortalama maaşın 2500-3000 try olduğu ülkede 190bin liralık VW Golf fiyatı iyi mi yani? 70 maaş civarı yapar. Aynı arabayı 20 ortalama maaşla rahat rahat alan avrupa ülkeleri var. Ekonomik olarak rahat ülkeleri demiyorum bile. ülke fakir değilmiş..
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1cskndlgr 1 ay
hocam orta seviye dediğin 3 binse !!! başlayam öyle orta seviyeye
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__Nikolaus__ 1 ay 1cskndlgr
500 dolar olarak çıkar , türkiyede sahibinden de 3500-4000 arası pasaport kayıtsız satılır.
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Jeopol 1 ay 1cskndlgr
Senin ülken fakirse Google ne yapsın?
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