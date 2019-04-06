Orta seviye Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL doğrulandı

Google’ın web sitesi, hatayı fark edip hemen indirmiş olsa da Pixel 3a modelini listeleyerek internetin eline bir kez sızıntıyı vermiş oldu. Bu tip “hatalara” sızıntı demek aslına bakarsanız pek de doğru değil, firmalar bunları tanıtım amaçlı olarak sürekli yapıyor.

Bir Reddit kullanıcısının Play Console kullanarak ortaya çıkardığı “bonito” ve “sargo” kod adlı iki akıllı telefon, donanımsal olarak tüm özelliklerini burada bizlere sundu. Cihazlar 5,6 ve 6 inçlik iki farklı boyutta 1080p OLED ekranlarla gelecek. İşlemciler Qualcomm Snapdragon 670 olacak ve Pixel serisinden tanıdığımız 12MP tek arka kamera cihazlarda yer alacak. Daha önce ele geçirilen fotoğraflara göre ise cihazlarda 3,5mm kulaklık jakı da bulunacak.

Cihazlar hakkında elde edilen en önemli detay, telefonların “yıl ortası deneyimleri” olarak listelenmiş oluşları. Bunun anlamı, her yıl olduğu gibi yeni Pixel modelleri için Ekim ayına kadar beklememiz gerekmeyecek. Google, Pixel 3a ve Pixel 3a XL modellerini Mayıs ayında gerçekleştirilecek I/O konferansında bile tanıtabilir. Bu kadar destekli konuşabilmemizin sebebi ise ürün sayfalarının değiştirilmeye başlanmış olması. Bu adım bildiğiniz üzere normalde en son yapılan şeylerden biridir.