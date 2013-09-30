Orta seviye LG G Pro modeli ile ilgili detaylar netleşiyor









LG'nin başarılı satışlar yapan ve son çeyrekte pazarda 4.lüğe kadar yükselmesini sağlayan Optimus G veya yeni adıyla G serisine orta seviye bir model daha katılacağı bir süre önce gündeme gelmişti. Bugün modelle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.





LG G Pro Lite Dual şeklinde bir isimlendirmeye sahip olan cihaz LG G Pro modelinin orta seviye ve çift SIM destekli versiyonu olarak görülebilir. Modelde IPS ekran 960x540 piksel çözünürlük sunarken, 1GHz saat hızında çift çekirdekli bir işlemci bizi karşılıyor.





Model 1GB RAM ile desteklenirken, 8MP çözünürlükte bir arka kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, 3140mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, 9.4mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modelde ayrıca bir ekran kalemi de yer alıyor.





LG'nin G Pro Lite Dual modelini gelecek ay ortasında tanıtması bekleniyor. Avrupa'da belirli pazarlarda satışa çıkacak olan ürün 400$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pro-Lite-Dual-smartphone-rumored-to-launch-in-mid-October_id47836