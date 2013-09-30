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Orta seviye LG G Pro modeli ile ilgili detaylar netleşiyor

5 yıl
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Orta seviye LG G Pro modeli ile ilgili detaylar netleşiyor


LG'nin başarılı satışlar yapan ve son çeyrekte pazarda 4.lüğe kadar yükselmesini sağlayan Optimus G veya yeni adıyla G serisine orta seviye bir model daha katılacağı bir süre önce gündeme gelmişti. Bugün modelle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

LG G Pro Lite Dual şeklinde bir isimlendirmeye sahip olan cihaz LG G Pro modelinin orta seviye ve çift SIM destekli versiyonu olarak görülebilir. Modelde IPS ekran 960x540 piksel çözünürlük sunarken, 1GHz saat hızında çift çekirdekli bir işlemci bizi karşılıyor.

Model 1GB RAM ile desteklenirken, 8MP çözünürlükte bir arka kamera, 8GB depolama kapasitesi, microSD yuvası, 3140mAh batarya, Android 4.1.2 işletim sistemi, 9.4mm kalınlık şeklinde diğer özellikleri mevcut. Modelde ayrıca bir ekran kalemi de yer alıyor.

LG'nin G Pro Lite Dual modelini gelecek ay ortasında tanıtması bekleniyor. Avrupa'da belirli pazarlarda satışa çıkacak olan ürün 400$ civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. 

http://www.phonearena.com/news/LG-G-Pro-Lite-Dual-smartphone-rumored-to-launch-in-mid-October_id47836 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Elessar Eredhian 5 yıl en beğenilen
albright

Cift sim desteginde batarya gucu artirmasini biliyosunda neden amiral cihazlarinda hala 2000 lerde bataryayi tutuyorsun.


Amiral gemisi? LG'nin şu anki amiral gemisi LG G2, 3000 mAh bataryası var. Yok ben Optimus G Pro'yu kastettim diyorsan, 3140 mAh bataryası var. Optimus G'yi dedim diyorsan da 2100 mAh bataryası var ama Ağustos 2012 cihazı, o kadar da olsun artık...
albrightCift sim desteginde batarya gucu artirmasini biliyosunda neden amiral cihazlarinda hala 2000 lerde bataryayi tutuyorsun.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
400 $ bize 800 liradan fazlaya gelirse tutmaz
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onsos1100 5 yıl
LG bu 400 dolar der 1000 liraya satar affetmez...
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Pondera 5 yıl
en önemli bilgilerden biri yazılmamış. İnsanlar yanlış yönlenecekler. Ben hemen yazayım kardeşi gibi 5.5 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. O ekranda 960x540... Yani normal ekran boyutunda, normal büyüklükte bir telefon bekleyenlere yönelik birşey deği. Yine phablet dünyasına bir telegon olacak gibi gözüküyor...
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Ciginix 5 yıl
Fiyat konusunda dengeyi tutturamıyor LG, ekran boyutu yazmıyor ama ilginç.
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seven44 5 yıl
batarya iyi fiyat ban
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Elessar Eredhian 5 yıl en beğenilen
albright

Cift sim desteginde batarya gucu artirmasini biliyosunda neden amiral cihazlarinda hala 2000 lerde bataryayi tutuyorsun.


Amiral gemisi? LG'nin şu anki amiral gemisi LG G2, 3000 mAh bataryası var. Yok ben Optimus G Pro'yu kastettim diyorsan, 3140 mAh bataryası var. Optimus G'yi dedim diyorsan da 2100 mAh bataryası var ama Ağustos 2012 cihazı, o kadar da olsun artık...
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albright 5 yıl
Cift sim desteginde batarya gucu artirmasini biliyosunda neden amiral cihazlarinda hala 2000 lerde bataryayi tutuyorsun.
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Illustrious. 5 yıl
Fiyat / performans orantılı en iyisi diyordunuz forumda LG'ye.. görebiliyoruz, okuyabiliyoruz Allah'tan..
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yc#1 5 yıl
O fiyata 1.5 Ghz işlemci veya HD ekran olmalıydı.
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LilTunechi 5 yıl
Fiyat çok batarya iyi
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varol7 5 yıl
harbiden fiyatı pahalı
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Stanislas Xavier 5 yıl
Bu değilde G Pro 2'yi merak ediyorum,Note 3'e karşı farklı ne sunacak acaba ...
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