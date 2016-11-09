Orta seviyeye Motorola Moto M

Moto Z serisi 1 milyon satış barajını geride bırakan Lenovo iştiraki Motorola, yeni modeller piyasaya sürmeye devam ediyor. Firma şimdi orta seviyeye yönelik Moto M adında yeni bir akıllı telefon daha resmiyete kavuşturdu.

Fiyatına Göre İddialı

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Moto M, MediaTek’in Helio P15 yonga setinden gücünü alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860MP2 grafik biriminin oluşturduğu Helio P15, önceki nesle göre yüzde 10 daha performanslı. Ayrıca çeşitli optimizasyonlarla enerji tüketimi azaltılmış.

Sistem 4GB LPDDR3 RAM ile desteklenirken, 32GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile arttırılabiliyor. Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklama özellikli 16MP çözünürlüğünde kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor.

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Tamamen metal alaşımdan imal edilen Moto M, 3050mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriyor. Batarya USB Tip-C üzerinden uyumlu adaptörler ile hızlı şarj edilebiliyor. Özel bir nano kaplama ile telefon su sıçramalarına karşı korunuyor. Android 6.0 ve parmak izi okuyucu barındıran model Çin’de satışa sunulacak. Fiyatı ise 295$ civarında.