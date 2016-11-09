Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Orta seviyeye Motorola Moto M

Akıllı telefon pazarında çizgisini bozmayan ve defalarca el değiştirmesine rağmen tutunmaya devam eden Motorola, yeni modellerle gündeme gelmeye devam ediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,5b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Moto Z serisi 1 milyon satış barajını geride bırakan Lenovo iştiraki Motorola, yeni modeller piyasaya sürmeye devam ediyor. Firma şimdi orta seviyeye yönelik Moto M adında yeni bir akıllı telefon daha resmiyete kavuşturdu.

Fiyatına Göre İddialı

5.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Moto M, MediaTek’in Helio P15 yonga setinden gücünü alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve Mali-T860MP2 grafik biriminin oluşturduğu Helio P15, önceki nesle göre yüzde 10 daha performanslı. Ayrıca çeşitli optimizasyonlarla enerji tüketimi azaltılmış.

Sistem 4GB LPDDR3 RAM ile desteklenirken, 32GB depolama kapasitesi microSD kartlar ile arttırılabiliyor. Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklama özellikli 16MP çözünürlüğünde kamera, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde özçekim kamerası yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Bir kavisli telefon da Lenovo’dan"

Tamamen metal alaşımdan imal edilen Moto M, 3050mAh kapasiteli bir bataryaya yer veriyor. Batarya USB Tip-C üzerinden uyumlu adaptörler ile hızlı şarj edilebiliyor. Özel bir nano kaplama ile telefon su sıçramalarına karşı korunuyor. Android 6.0 ve parmak izi okuyucu barındıran model Çin’de satışa sunulacak. Fiyatı ise 295$ civarında. 

 
Orta seviyeye Motorola Moto M
 

http://www.phonearena.com/news/Motorola-Moto-M-now-official-5.5-inch-1080p-screen-octa-core-CPU-and-4GB-RAM_id87544 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
motoroladaki kalite-sağlamlık ve teknoloji hiç bir firmada yoktur. bugun bir çok firmanın yenilik diye sunduğunu yıllar önce moto sunmuştu. bir firma teknolojik olarak bu kadar rakipsizken, bu kadar kötü yönetilebilir, moto elindeki teknolojiyi değerlendirip rakiplerin hayal bile edemeyeceği düzeyde bir ürün yapıp, reklamını yapıp, pazarlasa, rakip falan bırakmaz piyasada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
motoroladaki kalite-sağlamlık ve teknoloji hiç bir firmada yoktur. bugun bir çok firmanın yenilik diye sunduğunu yıllar önce moto sunmuştu. bir firma teknolojik olarak bu kadar rakipsizken, bu kadar kötü yönetilebilir, moto elindeki teknolojiyi değerlendirip rakiplerin hayal bile edemeyeceği düzeyde bir ürün yapıp, reklamını yapıp, pazarlasa, rakip falan bırakmaz piyasada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
motoroladaki kalite-sağlamlık ve teknoloji hiç bir firmada yoktur. bugun bir çok firmanın yenilik diye sunduğunu yıllar önce moto sunmuştu. bir firma teknolojik olarak bu kadar rakipsizken, bu kadar kötü yönetilebilir, moto elindeki teknolojiyi değerlendirip rakiplerin hayal bile edemeyeceği düzeyde bir ürün yapıp, reklamını yapıp, pazarlasa, rakip falan bırakmaz piyasada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
yukarıdaki arkadaşında dediği gibi az daha verilip mi 5 alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl
40$daha ver mi5 32gb al
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Bu telefona 4gb aşırı gereksiz, fiyatı zaten pahalı. 4gb ram olacağına 2gb olsaydı ama fiyatı 150$ olsaydı. helio p15'li telefona o ka para verilmez.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 3 yıl
mediatek ve çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cngzmls 3 yıl
Bakalım Ekrem e hangi çok bilmiş laf atacak bu haberde?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Part Of The Nature 3 yıl
Huaweı ye benzemıs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King Stannis 3 yıl
Çinde 295 dolarsa iddalı filan değil.
İddalı telefon örneği:
gsmarena.com/...
5.5 inç olsun dersen redmi note 3 pro hem çok daha iyi bir telefon hemde neredeyse yarı fiyatına.
geekbuying.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2541 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
motorola, motorola moto m ve
5 etiket daha moto m lenovo moto m Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl PlayStation 4 Pro, Türkiye’de satışa çıktı 3 yıl Samsung'un katlanabilir telefonuna dair ilk detaylar ortaya çıktı 3 yıl Google Daydream uygulaması indirmeye sunuldu 3 yıl Apple Türkiye'den fiyat indirimi: Adaptör ve kablolar ucuzladı 3 yıl Watch Dogs 2′nin merakla beklenen çıkış videosu yayınlandı 3 yıl Samsung Galaxy S8 model numaraları ortaya çıktı 3 yıl Seçimin asıl galibi Twitter oldu 3 yıl Vespa ilk elektrikli scooter'ı "Elettrica"yı görücüye çıkardı 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge için Android 7.0 beta programı başladı 3 yıl Tesla Avrupa’da batarya ve elektrikli araç üretmeyi planlıyor 3 yıl 2. Otomasyon Akademisi 28 Kasım tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 3 yıl AMD'nin Zen işlemcileri ne zaman çıkıyor, fiyatları ne olacak: Özel video 3 yıl Altay tankı için harcanan para 1 milyar doları geçti 3 yıl CES 2017'nin ilk gününde açılış konuşmasını Nissan CEO'su yapacak 3 yıl Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu 3 yıl LG V20 S geliyor 3 yıl Tesla, Türk otobüs üreticisi Temsa ile anlaştı 3 yıl Kars'ta askeri bölgeye giren drone'a yaylım ateşi açıldı 3 yıl iPhone 7 Jet White söylentileri 3 yıl Android Auto bağımsız bir uygulama haline geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Orta seviyeye Motorola Moto M Sonraki İlk uzay ülkesi Asgardia’nın bayrağına siz karar verin 3 yıl GoPro büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Karma drone'u geri çağırıyor 3 yıl Adidas’tan Çin’i rahatsız eden hamle: robotlar ayakkabı üretecek 3 yıl Adım adım Amazon Türkiye'ye doğru (Güncellendi: Yeni bilgiler) 3 yıl Samsung, EVO Plus 256GB MicroSD bellek kartı Türkiye’de satışta 3 yıl Hyperloop One: Yeni nesil süper hızlı ulaşım aracı 3 yıl Oracle ile Turkcell, Türkiye'de bulut veri merkezi açıyor 3 yıl Tesla bundan böyle yeni müşterilerine ücretsiz şarj imkanı sunmayacak 3 yıl ABD karayollarına elektrikli araç şarj istasyonu ağı kurulması planlanıyor 3 yıl Intel, AMD ve Nvidia'nın GPU'larına rakip 3 yıl LG G5 için Android 7.0 güncellemesi Güney Kore’de başladı 3 yıl Toyota, strateji değiştiriyor: uzun menzilli elektrikli araçlar yolda 3 yıl General Mobile GM5 ön inceleme "Nougat'lı Fiyat/Performans Telefonu" 3 yıl Ballmer: iPhone konusunda yanıldım 3 yıl Facebook'un hedefinde Snapchat'ten sonra bu kez LinkedIn var 3 yıl Tesla’dan Almanya hamlesi: üretim kapasitesi katlanacak 3 yıl Uzun menzilli hava savunma sistemi için Rusya’ya yeşil ışık 3 yıl Twitter, Vine’ı kapatmak yerine satıp kazanç sağlamak istiyor 3 yıl Türkiye’de e-ticarete ayda 9 milyar lira 3 yıl Polaris tabanlı yeni AMD Radeon Pro (FirePro) serisi satışa çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim