Bir kavisli telefon da Lenovo’dan

Son dönemde akıllı telefon pazarında kavisli ekran trendinin giderek yükseldiğini görüyoruz. Samsung, Vivo, Xiaomi, Huawei derken sayı hızla artıyor. Lenovo da alt markası Zuk üzerinden kavisli bir akıllı telefon hazırlığında.

İki Taraftan Kavisli

Lenovo Zuk Edge olarak isimlendirilen yeni akıllı telefon Çin haberleşme kurumunun onayına sunulmuş durumda. 5.5 inçlik Full HD LCD ekrana sahip olan akıllı telefon iki taraftan da kavisli bir yapıya sahip. Snapdragon 821 yonga seti ile bir amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz.

Metal kasanın kalınlığı 7.68mm civarında. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde arttırılamayan 32GB veya 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Arka kısımda 4K destekli 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde kamera mevcut. Batarya kapasitesi ise 3000mAh seviyesinde.

Bilindiği üzere Lenovo genelde Çinli rakiplerine karşı Zuk markasıyla hamleler yapıyor. Snapdragon 820’li Zuk Z2 modeli 275$ fiyat etiketiyle en ucuz amiral gemisi ünvanını almıştı. Motorola ise global pazarda mücadele eden, yenilikçi ve belirli bir kar marjı üzerinden giden marka durumunda.

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Zuk Edge modelinin en geç yıl sonuna doğru piyasaya çıkmış olacağı tahmin ediliyor. Yine fiyat konusunda en azından Çin’de rekabetçi bir seviye tercih edilecektir. Gelecek yılın başlarında ise modelin yurtdışı pazarlara da gideceği konuşuluyor.