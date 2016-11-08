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Bir kavisli telefon da Lenovo’dan

Çinli rakiplerine karşı Zuk markasıyla hamleler yapan Lenovo, şimdi kavisli ekran modasına yöneliyor. Lenovo Zuk Edge kısa süre içerisinde piyasaya sürülecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,7b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde akıllı telefon pazarında kavisli ekran trendinin giderek yükseldiğini görüyoruz. Samsung, Vivo, Xiaomi, Huawei derken sayı hızla artıyor. Lenovo da alt markası Zuk üzerinden kavisli bir akıllı telefon hazırlığında.

İki Taraftan Kavisli

Lenovo Zuk Edge olarak isimlendirilen yeni akıllı telefon Çin haberleşme kurumunun onayına sunulmuş durumda. 5.5 inçlik Full HD LCD ekrana sahip olan akıllı telefon iki taraftan da kavisli bir yapıya sahip. Snapdragon 821 yonga seti ile bir amiral gemisi olduğunu söyleyebiliriz.

Metal kasanın kalınlığı 7.68mm civarında. 4GB LPDDR4 RAM ile desteklenen modelde arttırılamayan 32GB veya 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Arka kısımda 4K destekli 13MP çözünürlüğünde, ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde kamera mevcut. Batarya kapasitesi ise 3000mAh seviyesinde.

Bilindiği üzere Lenovo genelde Çinli rakiplerine karşı Zuk markasıyla hamleler yapıyor. Snapdragon 820’li Zuk Z2 modeli 275$ fiyat etiketiyle en ucuz amiral gemisi ünvanını almıştı. Motorola ise global pazarda mücadele eden, yenilikçi ve belirli bir kar marjı üzerinden giden marka durumunda.

Ayrıca Bkz. "Yeni Nokia telefonun kasa görselleri sızdırıldı"

Zuk Edge modelinin en geç yıl sonuna doğru piyasaya çıkmış olacağı tahmin ediliyor. Yine fiyat konusunda en azından Çin’de rekabetçi bir seviye tercih edilecektir. Gelecek yılın başlarında ise modelin yurtdışı pazarlara da gideceği konuşuluyor.

 

http://www.gsmarena.com/zuk_edge_spotted_on_tenaa_with_55_dualcurved_display-news-21500.php Yorum Yaz
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Hawk58Offi 3 yıl en beğenilen CENS.
T0RK
Arayüz akıcı olsun, yıl geçtikçe telefonda bariz kasılmalar olmasın, şarjı en azından tam 1 gün yetsin çok mu şey istiyoruz? Bunları tek pakette toplayın yeter ekranı düz olsun incelik 9mm olsun fark etmez.

Bu haberden sonra Vitra'dan kavisli klozet bekliyoruz.

Sony,HTC, Google'ın destek verdiği telefonlar, One Plus , Motorola bu tanıma uyuyor.
T0RKArayüz akıcı olsun, yıl geçtikçe telefonda bariz kasılmalar olmasın, şarjı en azından tam 1 gün yetsin çok mu şey istiyoruz? Bunları tek p...
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plutonlu61 3 yıl
Note 7 faciasindan sonra lenovodan atak
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Captain_Ivy 3 yıl
Arka kısmı e-ink olan birkaç tane telefon çıkmıştı piyasaya. Ne oldu onlar? Devamı gelmedi? Hep aynı tarz telefon çıkıp duruyor artık..
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mlbozkurt 3 yıl
Bu İphone nun neyini seviyorsunuz anlamıyorum işletim sistemi haricinde beş para etmez ki işletim sistemi de cok içe kapalı ondan dolayı biraz hızlı
Bu arada bende Elmacıyım İ7 mat Black 128gb var lakin kamerada felan takılıyor bazen bazen de siyah ekranda kalıyor şarj desen berbat bir tek sesi güzel
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kadirirdem 3 yıl
kavisli telefonlar artıyor bu güzel ,o değilde acaba Apple ne zaman kavisli iphone yapacak merak ediyorum belki 2020 ye filan gelir.
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yunusfurkanayse 3 yıl
Bi "Zuk"a da benzemiyor
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Markalarda kavisli telefon yapmaya başladı neyin göstergesi acaba.
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darkhair 3 yıl
Androidlerin sıkıntısı cabuk unutuluyor olmalari. Sirf rekabette one gecmek icin 6 ayda bir yeni model cikariyorlar. Eski model ise 6 ay sonra unutuluyor.
En basitinden i5s i6 zamaninda bir suru android model cikti ve en fazla 2 3 model android 7 yi aldi ( ki onlar da cok tutulmayan modeller genellikle ).
Onemli olan kozmetik guncelleme degil tabiki. Ama son surumu almayan cihazlarin hepsi birer virus hedefi oluyor.
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plutonlu61 3 yıl
Iphone gibi muhtesem bir urun varken lenovo da sansini deneyecek
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engurlu 3 yıl plutonlu61
Adamlar yalıda oturuyor sen ise muhteşem bi gecekondudayım diyosun
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plutonlu61 3 yıl
Note 7 faciasindan sonra lenovodan atak
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CENS. 3 yıl
Arayüz akıcı olsun, yıl geçtikçe telefonda bariz kasılmalar olmasın, şarjı en azından tam 1 gün yetsin çok mu şey istiyoruz? Bunları tek pakette toplayın yeter ekranı düz olsun incelik 9mm olsun fark etmez.

Bu haberden sonra Vitra'dan kavisli klozet bekliyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Hawk58Offi 3 yıl CENS.
T0RK
Arayüz akıcı olsun, yıl geçtikçe telefonda bariz kasılmalar olmasın, şarjı en azından tam 1 gün yetsin çok mu şey istiyoruz? Bunları tek pakette toplayın yeter ekranı düz olsun incelik 9mm olsun fark etmez.

Bu haberden sonra Vitra'dan kavisli klozet bekliyoruz.

Sony,HTC, Google'ın destek verdiği telefonlar, One Plus , Motorola bu tanıma uyuyor.
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