Ortaya çıkan kontrolcü patentleri yeni PS VR kaskına işaret ediyor

PS 4 ekosistemini de arkasına alarak kısa sürede sanal gerçeklik sektörünün en çok satan kaskı haline gelen PlayStation VR, ortaya çıkan patentlere göre yakın zamanda devam versiyonuna kavuşabilir.

Daha gelişmiş

Sony’nin patentini aldığı yeni kontrolcü teknolojisi, taşıdığı bazı özelliklerle yeni bir PS VR kaskının habercisi gibi duruyor. Yeni kontrolcü mevcut PlayStation Move kontrolcülerinden daha iyi ve Oculus Touch benzeri bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

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Yeni kontrolcü yine hareketlere duyarlı ancak üzerinde bir joystick yer alıyor ve daha iyi bir kontrol sunuyor. Joystickin kenarlarında yine tuşlar ve alt kısımda da bir tetik tuşu yer aldığı görülüyor.

Dikkat çeken kontrolcünün takibini bizzat kaskın yapıyor oluşu. Normalde bu takibi PS 4 konsolunun kendisi yapıyordu. Bu bakımdan PS VR kaskının daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacağı aşikâr.

Henüz patenti alındığı için yeni kontrolcünün geliştirme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Bu bakımdan tarih olarak net bir bilgi vermiyor. En erken gelecek yıl içerisinde yeni PS VR ve kontrolcü hakkında bilgi sahibi olabiliriz.