Ortaya çıkan yeni kılıf görselleri HTC M8'de muhtemel bir parmak izi okuyucuya işaret ediyor









HTC'nin bu yıl için planladığı ve M8 kod adı ile internete sızıntıları düşen yeni amiral gemi akıllı telefonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, modelin potansiyel kılıfları paylaşılmaya devam ediyor.





Alibaba e-ticaret sitesinde ortaya çıkan kılıflar, model ile ilgili bazı yeni bilgileri de gün yüzüne çıkarıyor. Kılıfların arka tarafına bakıldığında en üst kısımda bir boşluk ve hemen altında bir diğer boşluk olduğu göze çarpıyor.





Tahminler alttaki boşluğun kamera için ayrıldığı, üstteki boşluğun ise parmak izi okuyucusu modülüne göre ayarlandığı yönünde. HTC, hatırlanacağı üzere One Max Phablet modelinde de bir parmak izi okuyucusuna yer vermişti. Bazı kaynaklar bu boşluğun ikinci kamera için olabileceğini belirtiyor.





HTC'nin yeni amiral gemisinde geçen yıl ki üretim problemleri yaşamak istemediği ve bu nedenle işi daha sıkı tuttuğu belirtiliyor. Firma Şubat-Mart aylarında modelini lanse ettikten sonra geniş bir dağıtım ağı ile global pazarda satışa sunacak.





Modelde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, Ultrapiksel kamera, daha güçlü bir batarya gibi özellikler olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/More-alleged-HTC-M8-cases-reveal-cutouts-for-either-a-fingerprint-sensor-or-a-second-camera_id51584