Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ortaya çıkan yeni kılıf görselleri HTC M8'de muhtemel bir parmak izi okuyucuya işaret ediyor

5 yıl
8,9b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ortaya çıkan yeni kılıf görselleri HTC M8'de muhtemel bir parmak izi okuyucuya işaret ediyor

 HTC'nin bu yıl için planladığı ve M8 kod adı ile internete sızıntıları düşen yeni amiral gemi akıllı telefonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, modelin potansiyel kılıfları paylaşılmaya devam ediyor. 

Alibaba e-ticaret sitesinde ortaya çıkan kılıflar, model ile ilgili bazı yeni bilgileri de gün yüzüne çıkarıyor. Kılıfların arka tarafına bakıldığında en üst kısımda bir boşluk ve hemen altında bir diğer boşluk olduğu göze çarpıyor. 

Tahminler alttaki boşluğun kamera için ayrıldığı, üstteki boşluğun ise parmak izi okuyucusu modülüne göre ayarlandığı yönünde. HTC, hatırlanacağı üzere One Max Phablet modelinde de bir parmak izi okuyucusuna yer vermişti. Bazı kaynaklar bu boşluğun ikinci kamera için olabileceğini belirtiyor.

HTC'nin yeni amiral gemisinde geçen yıl ki üretim problemleri yaşamak istemediği ve bu nedenle işi daha sıkı tuttuğu belirtiliyor. Firma Şubat-Mart aylarında modelini lanse ettikten sonra geniş bir dağıtım ağı ile global pazarda satışa sunacak. 

Modelde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, Ultrapiksel kamera, daha güçlü bir batarya gibi özellikler olması bekleniyor. 
Ortaya çıkan yeni kılıf görselleri HTC M8'de muhtemel bir parmak izi okuyucuya işaret ediyor

http://www.phonearena.com/news/More-alleged-HTC-M8-cases-reveal-cutouts-for-either-a-fingerprint-sensor-or-a-second-camera_id51584 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sande 5 yıl en beğenilen
HTC içerisinden bir yetkili, firmanın yeni amiral gemi modeli hakkında bazı bilgileri Amerikan Bloomberg'e verdiği röportajla paylaştı. Ancak paylaştığı bilgiler HTC tarafından resmi olarak basına sunulmadığı için ismini gizli tutmayı tercih etti.
Yetkilinin paylaştığı verilere göre HTC yeni amiral gemi modelini Mart'ta tanıtmayı planlıyor. Cihazın ekranı mevcut modelden biraz daha büyük, max modelinden(5.9 inç) ise daha küçük olacak. İşlemci konusunda ise -şaşırtıcı olmayan biçimde- direkt olarak isim vermekten ziyade “Snapdragon serisinin en yenisi” kullanılacak denildi.
Telefon hakkında verilen bilgilerin en ilginci ise HTC One'ın çift kamera sensörüyle(objektife karıştırılmasın lütfen) gelecek olması. Bu ikinci sensörün yardımıyla yeni HTC'nin kamerası daha iyi odaklama, daha fazla derinlik ve daha yüksek fotoğraf kalıtesi sunacak. Ayrıca mevcut modelde bulunan Ultrapixel teknolojisinin daha gelişmiş ve iyileştirilmiş versiyonunu barındıracak.
androidpit.com.tr/...
bloomberg.com/...
Eğer haber doğruysa HTC ONE 2 yada adı ne olacaksa :) Muhtemelen MWC 2014'te tanıtılmayacak. Çünkü yetkili Snapdragon'un en yenisi diyor. Snapdragon 805 Şubata yetişmeyeceği için Mart'ta tanıtılacak. Daha da iyi olacak. Hem Snapdragon 805 hem 1080p ekran olursa süper olur. Bu yıl çıkacak 2k ekranlı 805li telefonlara direk fark atar.
Şu an HTC One kullanıyorum. Ultrapixel kamera hariç telefonumdan memnunum. Yeni telefonda kameraya çözüm bulup 1080p ekranla ve Snapragon 805le gelirse piyasayı sallar. Diğer telefonlar 2k ekranla takılırken, bu telefon yağ gibi akar.
Bu sene 2k ekrana geçmeyen kazanır.
HTC içerisinden bir yetkili, firmanın yeni amiral gemi modeli hakkında bazı bilgileri Amerikan Bloomberg'e verdiği röportajla paylaştı. Ancak paylaştığı bilgile...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl ergenius
htc mi
hala tavan fiyattan satılıyor htc one iphone dan sonra fiyatı en geç düşen teller htcninkiler
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyintat 5 yıl
apple o parmak izini öyle bir koydu ki,arkaya koyma işi tutmaz.bunu one max te gördük zaten
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DeHee 5 yıl
Vay be full hd ekranlar s805 gelirse harbinden iyi olucak.
Canim çekti :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 5 yıl
taaaa arkada ne ısı var o parmak ızı okuyucusunun ? sacma olmus...

bu arada elma fanları apple bulmuscasına sahıplenmısler gene parmak ızı okuyucusunu...

o elmanın ıcındekı kurt olmaktan cıkında bı nefes alın ne oluyo ne bıtıo etrafta... her apple tanıtımında bunu ılk bız bulduk dedıklerı seyler zaten bulunmus seyler :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 5 yıl
İlle de o parmağı arkaya götürecekler:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
Ben bunca yıllık teknoloji tecrübeme dayanarak birşeyler aktarmak istiyorum android sever arkadaşlara bugün s800 ve adreno 330 ne ıcın cıktı full hd ekrana uyumlu oldugu ıcın htc yeni telefonu full hd ekran s800 adreno 330 ile gelırse alın cunku dıger ozellıklerı zaten muhtesem 2k ekran koyarlarsa zaten s 805 ve adreno 420 nin hicbir esprisi kalmayacak o yüzden sakın almayın bu cihazları full hd bir telefon ıcın fazla fazla yeterlı ekrandır kanmayın sektorun oyununa z1 ve g2 zaten ulke ayrımı yapmadan bu donanımla gelıyor şubattan sonra fiyatları dahada düşer onlar cok mantıklı cıhazlar zaten güncellemede alacaklar 4.4 kitkatı o yüzden sorunda yok sorunlu sadece samsung var vermıyor ulkemıze 4g yok bahanesıyle s800 lü modellerı zorla satıyor kendı ıslemcılerıyle yuklu cıhazları insanlarda android ekosıstemınde buna nexus larda dahil pili cıkarılabılen pili degıstırılebılen ms sd kart desteği olan tek telefon samsung oldugu ıcın en cok onun amiral gemisi telefonlarını tercıh edıyorlar işlemcileri bircok kalitelı ozellıkten yoksun ve performans noktasında kotu olmasına berbat ağır bir arayüzü olmasına güncellemelerle ilgilide kullanıcını deli etmesine ragmen bir turlu benimseyemıyorlar sony lg ve htc yi az önceki sebeplerden ötürü bunların hıcbırısı iphone dada olmamasına rağmen onu benimsiyorlar sebep fiyat desen s4 2000 tl den girdi note 3 2200 tl den girdi htc one 1950 tl z1 2200tl iphone 5s de 2150 tl den girdi aşağı yukarı hepsi aynı ama böylede bir ironi var kimse iphone stabil calısıyor hıkayesı anlatmasın stabilse neden bu kadar cok samsung hastalıgı var dıye sorarlar adama alt segmentteki çöplerden bahsetmıyorum s2 s3 s4 note 2 note 3 gibi amiral gemisi modellerede ulkemızdekı talep epeyce cok herkesin malumu hem stabil degıl hem kasıyor rehberi 5 sanıyede acılıyor hem marketı zayıf iosa gore hemde asla vazgecmem olduuu baska derler adama neden bu sorunların hicbirisinin olmadıgı bir htc one z1 yada lg g2 ye gecmıyorsun o zaman derler mademki illaki android istiyorsun bizim milletimiz ya çok bilinçsiz bir android kullanıcısı yada çok saf reklamla göz boyamaya kanıp alıyor bu cihazları bir htc one daki malzeme kalitesi, arayüz kalitesi , ses kalitesi, ekran kalitesinin ve gelişmiş optimizasyon ve ram kullanımının yarısı yok s4 te ama sd kart , değiştirilebilir pil sebebiyle tüm bu olumsuzlukları görmezden geliyor android severler ve samsung almaya devam edıyorlar g2 ve z1 zaten bir üst segmentin cihazları s800 adreno 330 kullanıldıgı ıcın dedıgım gıbı sakın 2k ekranlı cihazları almayın yine aynı pişmanlıklar başlar yoksa g2 m8 ve z1 de kullanılan donanım mevcut oyunların ve bundan sonra cıkacak oyunların hepsını sorunsuzca calıstıracak kımse 2k oyun yazmayacak değilmi bir telefon ıcın yazamazda zaten mümkün değil masaustu pc ıcın bile yok bunu düşünün oyuna gelmeyin iphone hd ye bile gecmıyor o kısmıda dusunun neden dıye ama mevcut oyunlar yağdan hızlı akıyor 5s te herkese iyi forumlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fiyaka1903 5 yıl
Motorola Atrix'imde yillardir var olan parmak izi okuyucu neden yeni bulunmus gibl olay oluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interestedintech33 5 yıl
Anlamıyorum açıkçası bu güne kadar kimse neden parmak izi okuyucusu yok keşke olsa demiyorken şimdi çok büyük bir gereklilikmiş gibi her firma parmak izi koyma derdine düşmüş. Yani özgün olmak bu değil bence.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gl4dius 5 yıl
parmak izi konusu bence olmazsa olmaz bir konu değil htc çok fazla uğraşmamalı parmak izi yerine telefonun fiyat konusunda daha uygun bir şekilde nasıl satabilir onu düşünmeli fiyat politikasını değiştirmesi gerekiyor.
Bence bir insan bi telefona 2000 lira üstü bir fiyat verecekse iphone dururken neden başka bir marka cihazı tercih etsin ki (zevkler ve renkler + ihtiyaçlar konusu ayrı benim kendi düşüncem ben bir telefona 2000 tl üstü bir para vereceksem gider iphone alırım bakarım keyfime )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 5 yıl
Bu htcnin iphone gibi özel bir sistemmiş gibi havalara girip fahiş fiyattan telefon satmasina bir anlam veremiyorum. Dışını aliminyum yapıyorsun maliyeti ekstradan 10$ zaten sonrada 2000den piyasaya çıkarmaya çalışıyorsun. Hadi teknoloji firması falan olsa geçmişin olsa tamamda Google'ın buralara getirdiği bir telefoncusun. 10 verip 300 alıyor. Yok böyle bişey.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pogomania 5 yıl memoseler
memoseler

Bu htcnin iphone gibi özel bir sistemmiş gibi havalara girip fahiş fiyattan telefon satmasina bir anlam veremiyorum. Dışını aliminyum yapıyorsun maliyeti ekstradan 10$ zaten sonrada 2000den piyasaya çıkarmaya çalışıyorsun. Hadi teknoloji firması falan olsa geçmişin olsa tamamda Google'ın buralara getirdiği bir telefoncusun. 10 verip 300 alıyor. Yok böyle bişey.



HTC markasını kullandım ve çok memnundum. Daha sonra bozulan telefonumu değiştirmek için tekrar HTC markasının son modelini almak istedim ama UltraPiksel teknolojisi çok hoşuma gitmediği için iPhone 5s aldım çünkü satarken en çok paranın ona verileceğini biliyordum. Şimdi sabırsızlıkla Mart ayını bekliyorum yeni ONE modeli gelsin diye...

Bunların seninle ne alakası mı var? bence HTC'nin geçmişine bir bak HTC Android sayesinde buralara geldi belki tıpkı Samsung gibi ama bence Androidden önce Samsung'tan çok daha başarılı bir firmaydı...7

gsmarena.com/...

örnek telefonlara bi göz atmanı isterim...

bu arada Androidden sonra iOS işletim sisteminin o övülecek tarafı çok da hoşuma gitmemişti çünkü iki milisaniye geç açsın ama benim kısayollarımı barındıran bir işletim sistemi olsun diyordum içimden ta ki Jailbreak yapana kadar, artık bu telefona kısayol atabiliyorum rahatlıkla ama bu da stabilitesini ortadan kaldırdı ve ekran hala daha çok küçük ve sevimsiz, şarz ise ayrı bir konu!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sunstorms 5 yıl memoseler
memoseler

Bu htcnin iphone gibi özel bir sistemmiş gibi havalara girip fahiş fiyattan telefon satmasina bir anlam veremiyorum. Dışını aliminyum yapıyorsun maliyeti ekstradan 10$ zaten sonrada 2000den piyasaya çıkarmaya çalışıyorsun. Hadi teknoloji firması falan olsa geçmişin olsa tamamda Google'ın buralara getirdiği bir telefoncusun. 10 verip 300 alıyor. Yok böyle bişey.

bilgin yok ama fikrin var zahmet edip bir araştır bakalım akıllı telefonların atası htc dir
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl memoseler
memoseler
Bu htcnin iphone gibi özel bir sistemmiş gibi havalara girip fahiş fiyattan telefon satmasina bir anlam veremiyorum. Dışını aliminyum yapıyorsun maliyeti ekstradan 10$ zaten sonrada 2000den piyasaya çıkarmaya çalışıyorsun. Hadi teknoloji firması falan olsa geçmişin olsa tamamda Google'ın buralara getirdiği bir telefoncusun. 10 verip 300 alıyor. Yok böyle bişey.

Hadi abisi senin yaşın küçük sütünü iç uyu
htc'nin geçmişini bilmiyorsan yazayım nokia'nın tuşlu telleri varken windows mobile tabanlı dokunmatik ekranlı telefonlar yapıyordu
senin o bayıla bayıla kullandığın naylon telefon firmasının esamesi bile okunmuyordu o sıralarda yeter mi bu kadar geçmiş
geçmişi olmayan asıl firma samsung iken gelip yazılana bak cahillik ve boş boş konuşmak kötü şey tabi
son olarak o fiyatı ios stabilitesi muhteşem tasarımı yüzünden çekiyorlar samsung'un kasan telefona 2000 lira fiyat çekip 3 ay sonra 1300 liradan satılmasının aksine
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 5 yıl
2 hafta önce başka sıtede gormustum bu haberi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 5 yıl
parmak izinin arkada ne işi var yahu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Part Of The Nature 5 yıl
S800 gelmesin bu saatten sonra :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sande 5 yıl en beğenilen
HTC içerisinden bir yetkili, firmanın yeni amiral gemi modeli hakkında bazı bilgileri Amerikan Bloomberg'e verdiği röportajla paylaştı. Ancak paylaştığı bilgiler HTC tarafından resmi olarak basına sunulmadığı için ismini gizli tutmayı tercih etti.
Yetkilinin paylaştığı verilere göre HTC yeni amiral gemi modelini Mart'ta tanıtmayı planlıyor. Cihazın ekranı mevcut modelden biraz daha büyük, max modelinden(5.9 inç) ise daha küçük olacak. İşlemci konusunda ise -şaşırtıcı olmayan biçimde- direkt olarak isim vermekten ziyade “Snapdragon serisinin en yenisi” kullanılacak denildi.
Telefon hakkında verilen bilgilerin en ilginci ise HTC One'ın çift kamera sensörüyle(objektife karıştırılmasın lütfen) gelecek olması. Bu ikinci sensörün yardımıyla yeni HTC'nin kamerası daha iyi odaklama, daha fazla derinlik ve daha yüksek fotoğraf kalıtesi sunacak. Ayrıca mevcut modelde bulunan Ultrapixel teknolojisinin daha gelişmiş ve iyileştirilmiş versiyonunu barındıracak.
androidpit.com.tr/...
bloomberg.com/...
Eğer haber doğruysa HTC ONE 2 yada adı ne olacaksa :) Muhtemelen MWC 2014'te tanıtılmayacak. Çünkü yetkili Snapdragon'un en yenisi diyor. Snapdragon 805 Şubata yetişmeyeceği için Mart'ta tanıtılacak. Daha da iyi olacak. Hem Snapdragon 805 hem 1080p ekran olursa süper olur. Bu yıl çıkacak 2k ekranlı 805li telefonlara direk fark atar.
Şu an HTC One kullanıyorum. Ultrapixel kamera hariç telefonumdan memnunum. Yeni telefonda kameraya çözüm bulup 1080p ekranla ve Snapragon 805le gelirse piyasayı sallar. Diğer telefonlar 2k ekranla takılırken, bu telefon yağ gibi akar.
Bu sene 2k ekrana geçmeyen kazanır.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HTC Specialist 5 yıl Sande
Sande

HTC içerisinden bir yetkili, firmanın yeni amiral gemi modeli hakkında bazı bilgileri Amerikan Bloomberg'e verdiği röportajla paylaştı. Ancak paylaştığı bilgiler HTC tarafından resmi olarak basına sunulmadığı için ismini gizli tutmayı tercih etti.

Yetkilinin paylaştığı verilere göre HTC yeni amiral gemi modelini Mart'ta tanıtmayı planlıyor. Cihazın ekranı mevcut modelden biraz daha büyük, max modelinden(5.9 inç) ise daha küçük olacak. İşlemci konusunda ise -şaşırtıcı olmayan biçimde- direkt olarak isim vermekten ziyade “Snapdragon serisinin en yenisi” kullanılacak denildi.

Telefon hakkında verilen bilgilerin en ilginci ise HTC One'ın çift kamera sensörüyle(objektife karıştırılmasın lütfen) gelecek olması. Bu ikinci sensörün yardımıyla yeni HTC'nin kamerası daha iyi odaklama, daha fazla derinlik ve daha yüksek fotoğraf kalıtesi sunacak. Ayrıca mevcut modelde bulunan Ultrapixel teknolojisinin daha gelişmiş ve iyileştirilmiş versiyonunu barındıracak.

androidpit.com.tr/...

bloomberg.com/...

Eğer haber doğruysa HTC ONE 2 yada adı ne olacaksa :) Muhtemelen MWC 2014'te tanıtılmayacak. Çünkü yetkili Snapdragon'un en yenisi diyor. Snapdragon 805 Şubata yetişmeyeceği için Mart'ta tanıtılacak. Daha da iyi olacak. Hem Snapdragon 805 hem 1080p ekran olursa süper olur. Bu yıl çıkacak 2k ekranlı 805li telefonlara direk fark atar.

Şu an HTC One kullanıyorum. Ultrapixel kamera hariç telefonumdan memnunum. Yeni telefonda kameraya çözüm bulup 1080p ekranla ve Snapragon 805le gelirse piyasayı sallar. Diğer telefonlar 2k ekranla takılırken, bu telefon yağ gibi akar.

Bu sene 2k ekrana geçmeyen kazanır.

Ekran Full HD olacak, kesin bilgidir :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8946 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc ve htc one
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Sony Xperia Z1 Compact, Nokia Lumia 1520, LG G Flex ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim