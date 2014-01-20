Ortaya çıkan yeni kılıf görselleri HTC M8'de muhtemel bir parmak izi okuyucuya işaret ediyor

Haber Editörü
HTC'nin bu yıl için planladığı ve M8 kod adı ile internete sızıntıları düşen yeni amiral gemi akıllı telefonu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, modelin potansiyel kılıfları paylaşılmaya devam ediyor.
Alibaba e-ticaret sitesinde ortaya çıkan kılıflar, model ile ilgili bazı yeni bilgileri de gün yüzüne çıkarıyor. Kılıfların arka tarafına bakıldığında en üst kısımda bir boşluk ve hemen altında bir diğer boşluk olduğu göze çarpıyor.
Tahminler alttaki boşluğun kamera için ayrıldığı, üstteki boşluğun ise parmak izi okuyucusu modülüne göre ayarlandığı yönünde. HTC, hatırlanacağı üzere One Max Phablet modelinde de bir parmak izi okuyucusuna yer vermişti. Bazı kaynaklar bu boşluğun ikinci kamera için olabileceğini belirtiyor.
HTC'nin yeni amiral gemisinde geçen yıl ki üretim problemleri yaşamak istemediği ve bu nedenle işi daha sıkı tuttuğu belirtiliyor. Firma Şubat-Mart aylarında modelini lanse ettikten sonra geniş bir dağıtım ağı ile global pazarda satışa sunacak.
Modelde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, Ultrapiksel kamera, daha güçlü bir batarya gibi özellikler olması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/More-alleged-HTC-M8-cases-reveal-cutouts-for-either-a-fingerprint-sensor-or-a-second-camera_id51584 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yetkilinin paylaştığı verilere göre HTC yeni amiral gemi modelini Mart'ta tanıtmayı planlıyor. Cihazın ekranı mevcut modelden biraz daha büyük, max modelinden(5.9 inç) ise daha küçük olacak. İşlemci konusunda ise -şaşırtıcı olmayan biçimde- direkt olarak isim vermekten ziyade “Snapdragon serisinin en yenisi” kullanılacak denildi.
Telefon hakkında verilen bilgilerin en ilginci ise HTC One'ın çift kamera sensörüyle(objektife karıştırılmasın lütfen) gelecek olması. Bu ikinci sensörün yardımıyla yeni HTC'nin kamerası daha iyi odaklama, daha fazla derinlik ve daha yüksek fotoğraf kalıtesi sunacak. Ayrıca mevcut modelde bulunan Ultrapixel teknolojisinin daha gelişmiş ve iyileştirilmiş versiyonunu barındıracak.
androidpit.com.tr/...
bloomberg.com/...
Eğer haber doğruysa HTC ONE 2 yada adı ne olacaksa :) Muhtemelen MWC 2014'te tanıtılmayacak. Çünkü yetkili Snapdragon'un en yenisi diyor. Snapdragon 805 Şubata yetişmeyeceği için Mart'ta tanıtılacak. Daha da iyi olacak. Hem Snapdragon 805 hem 1080p ekran olursa süper olur. Bu yıl çıkacak 2k ekranlı 805li telefonlara direk fark atar.
Şu an HTC One kullanıyorum. Ultrapixel kamera hariç telefonumdan memnunum. Yeni telefonda kameraya çözüm bulup 1080p ekranla ve Snapragon 805le gelirse piyasayı sallar. Diğer telefonlar 2k ekranla takılırken, bu telefon yağ gibi akar.
Bu sene 2k ekrana geçmeyen kazanır.