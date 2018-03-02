Facebook, Oscar Ödülleri'nin kırmızı halı seremonisini canlı yayınlayacak

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, bu hafta sonu düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından canlı olarak izlenen ödül törenini yakından takip eden Facebook, bu yıl da seremoni boyunca özel yayın düzenleyecek tek sosyal medya platformu olacak.

Facebook'un pazar gecesi başlatacağı The Oscars: All Access yayınında, hem ödül töreni öncesi düzenlenen kırmızı halı geçişi, hem de ödül sırasında sahne arkasında yaşananlar canlı olarak izlenebilecek. Facebook'un Oscar özel yayınında, gecede ödül kazananlar ve sunucularla özel röportajlar da yer alacak.

Türkiye'de pazarı pazartesi bağlayan gece 02:30'da başlayacak The Oscars: All Access yayını; Academy of Motion Picture Arts & Sciences ve ABC'nin Facebook sayfaları üzerinden yayınlanacak. Facebook'un canlı yayını ayrıca Oscar.com ve ABCNews.com adreslerinde de yer alacak.

The Oscars: All Access yayınını Sofia Carson ve Wesam Keesh sunarken, Chris Connelly, Ben Lyons ve Adnan Virk de yorumcu olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Başta Oscar Ödülleri olmak üzere Hollywood'un kayda değer etkinliklerini yakından takip eden Facebook, geçen yıl da Oscar özel yayını düzenlemiş ve Oscarlar ile ilgili videoların 112 milyon izlemeye ulaştığını açıklamıştı.

http://variety.com/2018/digital/news/facebook-oscars-red-carpet-live-stream-usage-decline-1202714312/