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Facebook, Oscar Ödülleri'nin kırmızı halı seremonisini canlı yayınlayacak

2018 Oscar Ödülleri bu hafta sonu düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Facebook, özel yayını ile hem kırmızı halı seremonisinden hem de sahne arkasından canlı yayın yapacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, bu hafta sonu düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından canlı olarak izlenen ödül törenini yakından takip eden Facebook, bu yıl da seremoni boyunca özel yayın düzenleyecek tek sosyal medya platformu olacak.
Facebook'un pazar gecesi başlatacağı The Oscars: All Access yayınında, hem ödül töreni öncesi düzenlenen kırmızı halı geçişi, hem de ödül sırasında sahne arkasında yaşananlar canlı olarak izlenebilecek. Facebook'un Oscar özel yayınında, gecede ödül kazananlar ve sunucularla özel röportajlar da yer alacak.
Türkiye'de pazarı pazartesi bağlayan gece 02:30'da başlayacak The Oscars: All Access yayını; Academy of Motion Picture Arts & Sciences ve ABC'nin Facebook sayfaları üzerinden yayınlanacak. Facebook'un canlı yayını ayrıca Oscar.com ve ABCNews.com adreslerinde de yer alacak.
The Oscars: All Access yayınını Sofia Carson ve Wesam Keesh sunarken, Chris Connelly, Ben Lyons ve Adnan Virk de yorumcu olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Başta Oscar Ödülleri olmak üzere Hollywood'un kayda değer etkinliklerini yakından takip eden Facebook, geçen yıl da Oscar özel yayını düzenlemiş ve Oscarlar ile ilgili videoların 112 milyon izlemeye ulaştığını açıklamıştı.

http://variety.com/2018/digital/news/facebook-oscars-red-carpet-live-stream-usage-decline-1202714312/ Yorum Yaz
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Ed Wood 1 yıl
Herkes neden Oscar konusunda kendinden bu kadar emin konuşuyor anlamıyorum. Oscar 2000'den sonra özellikle son on senedir tamamen şova bulanmış durumda. Evrensel olarak film ödüllerinde en çok takip edilen mecra burası. Konu sadece 'film' düzeyinde ilerlemiyor. Magazin, moda, medya, dedikodu, eleştiri ne ararsanız var. Hak veya adalet gibi kavramları Hollywood'dan beklemekten vazgeçin artık. Adamlar tamamen işi sükseye yoruyor.
İyi film arıyorsanız da Cannes'ı takip edeceksiniz. Oscar'ın adaylıkları açıkladığı filmlere muhtaçsanız vay halinize.
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technic26 1 yıl
seremoni yerine tören yazmak çok mu zor?
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darkdiva 1 yıl
Üstteki yorumlara yaw he he demek istiyorum :D
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tobepeople 1 yıl
Bu aralar saçma sapan müzikal filmleri ödüllendiriyorlar. Nerede o kaliteli oskar filmleri? Schindler'in Listesi 1993,Esaretin Bedeli 1994, Forrest Gump 1994,Leon 1994 , Olağan Süpheliler 1995, Yeşil Yol 1999, Gladyatör 2000 vs...1994-1995 yılları arasında 2 yıl içerisinde o kadar harika filmler vardı ki seçemiyorduk oskarlık filmleri. Şimdi ise listeye girenlerin bile hak etmediğini biliyoruz.
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Barni Moloztaş 1 yıl
Gay veya yahudi yapım filmi varsa o kazanır
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