Volkswagen CEO'su: elektrikli otomobillerde Tesla'yı geçebiliriz

Otomobil dünyasının önde gelen markaları arasında yer alan Volkswagen, elektrikli otomobiller konusunda iddialı olmaya devam ediyor. Önümüzdeki 5 yılda elektrikli otomobillere 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Alman otomobil üreticisi, bu alanda Tesla'yı bile geçebileceğine inanıyor.

Dün düzenlenen basın toplantısında konu hakkında konuşan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, elektrikli otomobiller alanında Tesla'yı geçebileceklerini söyledi. Bu yeni pazarda lider olacaklarına inadıklarını söyleyen Diess, Tesla'nın ciddi bir rakip olduğunu ama önümüzdeki 8 yıl içinde Tesla'yı geride bırakarak, elektrikli otomobil pazarını domine edebileceklerini ifade etti.

Volkswagen CEO'suna göre bugüne kadar fiyatları yaklaşık 70 bin dolar olan lüks otomobiller üreten Tesla, geniş kitlelere ulaşacak düşük maliyetli otomobiller üretme konusunda zorluk çekecek. Diess, yeni nesil Volkswagen elektrikli otomobiller için geliştirdikleri MEB platformu sayesinde, Model 3'ü de gölgede bırakacaklarına inanıyor.

MEB platformundan çıkacak ilk elektrikli otomobil, geçtiğimiz yıl konsept otomobil olarak tanıtılan Volkswagen ID olacak. Model 3'e doğrudan rakip olması beklenen Volkswagen ID, batarya yapılandırmasına göre 400 ile 600 km arası menzile sahip olacak.

https://cleantechnica.com/2017/05/09/volkswagen-ceo-anything-tesla-can-can-surpass/