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Volkswagen CEO'su: elektrikli otomobillerde Tesla'yı geçebiliriz

Elektrikli otomobil alanında oldukça iddialı olan Volkswagen, bu alana yapacağı yatırımlar ile Tesla'yı geride bırakacağına ve elektrikli otomobil pazarını domine edeceğine inanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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Otomobil dünyasının önde gelen markaları arasında yer alan Volkswagen, elektrikli otomobiller konusunda iddialı olmaya devam ediyor. Önümüzdeki 5 yılda elektrikli otomobillere 10 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Alman otomobil üreticisi, bu alanda Tesla'yı bile geçebileceğine inanıyor.
Dün düzenlenen basın toplantısında konu hakkında konuşan Volkswagen CEO'su Herbert Diess, elektrikli otomobiller alanında Tesla'yı geçebileceklerini söyledi. Bu yeni pazarda lider olacaklarına inadıklarını söyleyen Diess, Tesla'nın ciddi bir rakip olduğunu ama önümüzdeki 8 yıl içinde Tesla'yı geride bırakarak, elektrikli otomobil pazarını domine edebileceklerini ifade etti.
Volkswagen CEO'suna göre bugüne kadar fiyatları yaklaşık 70 bin dolar olan lüks otomobiller üreten Tesla, geniş kitlelere ulaşacak düşük maliyetli otomobiller üretme konusunda zorluk çekecek. Diess, yeni nesil Volkswagen elektrikli otomobiller için geliştirdikleri MEB platformu sayesinde, Model 3'ü de gölgede bırakacaklarına inanıyor.
MEB platformundan çıkacak ilk elektrikli otomobil, geçtiğimiz yıl konsept otomobil olarak tanıtılan Volkswagen ID olacak. Model 3'e doğrudan rakip olması beklenen Volkswagen ID, batarya yapılandırmasına göre 400 ile 600 km arası menzile sahip olacak.

https://cleantechnica.com/2017/05/09/volkswagen-ceo-anything-tesla-can-can-surpass/ Yorum Yaz
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MyWorldLife 2 yıl en beğenilen mrmst
mrmst
Şimdi ucuz otomobiller konusunda Vw'nin dediği haklı Tesla hakkında ama Vw ucuz yapmıyor bu bir, elektrik furyasına daha dün katılmış bir şirket dizel olayı patlayınca atlayacak dal olarak direkt elektriğe yöneldin Vw ama elektrik işinde çok eskiler bile bu kadar riske girmeyip Hybrid üretiyor.
sen Hybrid modellerini yaygınlaşması üzerinde çalışsan süper olur mesela golf gte neden ülkemizde yok? Çünkü 200.000 tlye kimse golf almaz :) elektrikli araç fiyatını siz hesap edin.

VW ucuz arabalar yapmıyor ?
Türkiye fiyatlatları sizi yanıltmasın.
Bugün bir Polo 9-10.000 Euro bir Golf 16-17.000 Euro Almanya Fiyatıyla.
Tesla ise 70.000 dolar ortalama fiyatı var.
Bu durumda nasıl VW ucuz araba yapmıyor ?
mrmstŞimdi ucuz otomobiller konusunda Vw'nin dediği haklı Tesla hakkında ama Vw ucuz yapmıyor bu bir, elektrik furyasına daha dün katılmış bi...
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2 Yanıt Yanıtla +41
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V4LKyR 2 yıl Guest-F8946C419
Orijinalden alıntı: Catology

Dünyanın en iyi otomobil markasının CEO'su bunu diyorsa, doğrudur.

Dünyanın en iyi otomobil markası nın CEO'su?

ASDA






Dünyanın en iyici tütücüsünün demek istemiş olabilirsin. Baca.
Orijinalden alıntı: CatologyDünyanın en iyi otomobil markasının CEO'su bunu diyorsa, doğrudur.Dünyanın en iyi otomobil marka...
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Lynxed 2 yıl
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LanciaDeltacı 2 yıl
Teslanin arkasında ABD var.Kisa vadede olmasa da orta ve uzun vadede Tesla pazarın lideri konumuna yükselecektir.Bir kere elektrikli araba denince insanın aklına Tesla geliyor.Bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir marka bilinirligine sahip olmayı başaran bir firma, kolaylıkla önümüzdeki yıllardan itibaren sektörün zirvesine geçecektir.
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haberelectro 2 yıl LanciaDeltacı
Lancia yi batirdin sira Teslaya geldi demek
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Kaiser75 2 yıl LanciaDeltacı
LanciaDeltacı
Teslanin arkasında ABD var.Kisa vadede olmasa da orta ve uzun vadede Tesla pazarın lideri konumuna yükselecektir.Bir kere elektrikli araba denince insanın aklına Tesla geliyor.Bu kadar kısa sürede böylesine büyük bir marka bilinirligine sahip olmayı başaran bir firma, kolaylıkla önümüzdeki yıllardan itibaren sektörün zirvesine geçecektir.

Tesla'nın ardında Amerika varsa GM ve Ford'un ardında kim var??
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BlindGuardianNN 2 yıl
Teslanın ismi yeter, ne yaparsanız yapın
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Walter White 2 yıl BlindGuardianNN
vw elektrikli araçlar departmanının başında tesla'nın asıl kurucusu bulunuyor.
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mesut1221 2 yıl
Bu menzille bu fiyatlarla gecemezler. Hatta 5 yil sonra tesla bu araclari %30 ucuza satiyor olacak o zmn hiv yetisemeyecekler teslaya
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haberelectro 2 yıl
Geçecekler zaten adamlardaki üretim kapasitesi ve para teslada yok. Tesladan çok daha hızlı geliştirecekler araçlarını.
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tartekin 2 yıl haberelectro
USA ve Avrupa'daki tazminatları ödedikten sonra paraları biraz azalacaktır
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TSY 2 yıl
1.2 tsi şehiriçi 5 litre yakıt konusundan sonra şehiriçi elektrikli golf 1500 km konularına hoşgeldiniz

Yeminle efsane konular açılır.
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
Otomobil dünyasında bilinen neredeyse tüm markalar nereden baksanız 100 yıllık bir geçmişe sahip. Tesla ise daha dünkü firma. Tesla bunu bildiği için ilk önce ihtiyacı olan marka bilinirliliğini kazanmak, kendisine imaj katmak için premium araç üretiyor. Daha sonraki üretim hedefelerinin insanların daha kolay ulaşabilecekleri normal otomobiller üreteceğini kendileri açıkladılar zaten.
Ayrıca Tesla elektrikli araçların öncüsü durumunda, çok kısa bir sürede otomobil piyasasına girmesine rağmen ilk seri üretim aracı üreten Fordu bile değer olarak geçti.
Diğer tarafta onca yıllık tecrübesine rağmen doğru düzgün dizel motor üretemeyip saktekarlık peşinde koşan, Doğru düzgün şanzıman üretemeyip insanları mağdur eden VW teslaya laf atıyor buradan. Güler misin ağlar mısın
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tartekin 2 yıl Selçuk ALAGÖZ
Evet NOXWAGEN ancak kaçak elektrik kullanırsa TESLA yı geçer..
..yakalanınca da bu sefer elektrikli sandalyeye oturturlar USA da
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kadirirdem 2 yıl
Bakalım göreceğiz ben pek sanmıyorum Tesla'nın birikmiş bir deneyimi de var.
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arel.gr 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Bakalım göreceğiz ben pek sanmıyorum Tesla'nın birikmiş bir deneyimi de var.

nerdese 100 yillik "how know" diyorsun !
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erci501 2 yıl
Biz tesladan öndeydik hani :)
Teslayı geçebilirler ama bizi aslaaa
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orcnd 2 yıl
8 yıl içinde geride bırakacakmış.
8 yıla elon musk reyiz marsa gidiyor zaten dünya sizin olsun
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sendemail 2 yıl
G.tveren önce jetta ve caddylerdeki kronik baskı balata sorununu çözsün 22 bin km de debriyaj mı biter lan!
VW aldırmayın ,alacaksanız da gidin japon araba alın kafanız rahat etsin...
Tesla yı geçecekmiş , dua etsin de Merkel aylarca Obamaya yalvardı ,75 milyar dolar bir tarafına kaçıyordu VW nin!! İbiş Ceo
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