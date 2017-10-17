Otonom araçlar kaza sonrasında nasıl davranacak?

Otonom araç geliştirme şirketleri arasında ön plana çıkan Google iştiraki Waymo, yüzlerce otonom araçtan oluşan robo-taksi filosunu bir an önce hazırlamak için ABD'de dört eyalette otonom araç testlerini sürdürüyor. Araçların sürücüye ihtiyaç duymadan güvenli bir yolculuk sunmalarını amaçlayan şirket, yerel kolluk kuvvetleri ve ilk yardım ekipleri ile birlikte, kaza sonrasında otomobilin nasıl tepki vereceğine ilişkin çalışmalar da yürütüyor. Şirket kaza öncesinde ve sonrasında otonom araçların neler yapacağına dair ilk güvenlik raporunu yayınladı.





Waymo, paylaştığı 43 sayfalık rapora otonom teknolojisinin yolculuğu nasıl daha güvenli ve ekonomik hale getireceği ile başlamış durumda. Rapordaki ilk verilere göre ABD'deki kazaların yüzde 94'ü insan hatasından kaynaklanıyor. Ayrıca her yıl meydana gelen kazalar ve ölüm/yaralanma hallerinde ortaya çıkan masrafların toplam değerinin 594 milyar dolar olduğu önemle vurgulanmış. Otonom araçların kazaları ve bu masrafları azaltacağını açıklayan şirket, ABD'deki 65 yaş üzeri kişilerin yüzde 79'unun otomobille seyahat etmek zorunda olduğunu ve otonom araçların bu kişilere yardımcı olabileceğini belirtiyor.





Kaza Sonrasında Tehlikeli Bölgeden Uzaklaşacak

Raporun ilerleyen kısımlarında tamamen otonom bir sürüş imkanı sunan otomobillerin siren seslerine ya da acil durum araçlarına nasıl yanıt vereceği ve kaza sonrasında neler yapabileceği ele alınmış. Bir çarpışma halinde ya da sistem hatası ihtimalinde otonom aracın tehlike bölgesinde uzaklaşması gerektiğini belirten rapor, araç sürücüsünün direksiyonun kontrolünü eline alamayacağı durumlarda otonom sistemin bu durumu fark etmesi ve kendiliğinden otonom sürüş moduna geçmesi gerektiğine de dikkat çekiyor.





Bununla birlikte rapora göre otonom aracın basit arıza durumlarında durmasına gerek yok. Böyle durumlarda aracın; yedekleme sensörleri, bilgisayarlar, frenler ve güç kaynakları otomatik olarak devreye girerek arızanın herhangi bir tehlikeye neden olmasına engel olacak. Benzer bir şekilde küçük çaplı kazalarda da otonom teknolojisi aracı kaza bölgesinden uzaklaştıracak ve sensörlerde ya da otonom sisteminde bir hata meydana gelip gelmediğinin tespitini yapabilecek. Araçlarda yer alması beklenen bir diğer güvenlik önlemi ise kaza sonrası iletişim kısmında kendisini gösteriyor. Waymo, otonom araçlarının kaza sonrasında en yakın Waymo birimlerine kazaya dair ilk bilgileri göndermesini istiyor. Böylece Waymo da gerekli durumlarda bölgeye kolluk kuvvetlerini veya ilk yardım ekiplerini gönderebilecek.





Kaza sonrasında ilk yardım ekiplerinin ve kolluk kuvvetlerinin en kısa sürede otonom araca ulaşabilmeleri için Waymo yerel birimlerle ortaklaşa çalışmayı ve tatbikatlar yapmayı sürdürüyor. Tabi otonom araçlarla ilgili bir diğer sorun da kendisine yaklaşan ambulans, polis veya itfaiye aracına karşılık nasıl hareket edeceği. Waymo; otonom teknolojisini, sirenleri duyduğu anda ya da acil durum araçlarını gördüğü anda otomobili kenara çekebilecek ya da durdurabilecek şekilde geliştiriyor. Şirket ayrıca ses verilerini kullanarak acil durum araçlarının hangi yönden gelebildiğini tespit etmeye çalışıyor. Böylece otonom araç; ambulan, itfaiye ya da polis aracının nereden geldiğini öğrenebilecek ve ona göre hareket edebilecek.