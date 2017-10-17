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Tesla, çift bağlantı destekli yeni şarj portunu duyurdu

Farklı pazarlara yönelik olarak araçlarında farklı şarj portlarına yer veren Tesla, Çin'in yeni şarj standardına uyum sağlamak için Model S ve Model X'e çift şarj portunu getirdi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Tesla bugünkü duyurusuyla Model S ve Model X'in tasarımını güncelledi. Firma yeni eklediği çift bağlantılı şarj portu ile elektrikli araçlarında birden fazla şarj standardı desteği sunacak.
Şu ana kadar piyasaya sürülen bütün Tesla araçlarında şarj portu arka ışığın köşe kısmında yer alırken, araçtaki şarj bağlantı noktası satıldığı bölgeye göre değişiklik gösteriyordu. ABD ve Kanada'da Tesla'nın tescilli kendi bağlantı yöntemi yer alırken, Avrupa'da Mennekes portuna yer veriliyordu. Çin de ise firma şu ana kadar Avrupa standardını kullanıyordu.
Giderek gelişen elektrikli araç pazarında otomobil üreticileri ve şarj ağı operatörleri şarj standartları üzerinde daha fazla birlikte çalışmaya başladılar ve farklı piyasalardaki özel şartlara uyum sağlamaya çalışıyorlar. Tesla'nın yeni çift konektörlü şarj portu tasarımı, Çin'den başlayarak bu pazarlara uyum sağlamak için şirketin bir çözümü gibi görünüyor.
Tesla, çift bağlantı destekli yeni şarj portunu duyurdu
Çin hükümeti kendi şarj standardı 'GB' 'yi geliştirdi ve şimdi Tesla, otomobillerine bu standardı getirdi. Çift şarj bağlantısını sığdırmak adına, şarj portunu arka ışığın oradan kaldıran Tesla, fosil yakıtlı araçlardaki gibi bir depo kapağının iç kısmında yer vermiş.
Tesla, Çin'de kapsamlı bir şarj ağı kuruyor ve bu ağ Tesla sahiplerinin ülkedeki artan kamu şebekesine kolay erişimini sağlayacak.

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infom@n 1 yıl en beğenilen
Ya arkadaş bütün araçlar aynı şarj soketini kullansa ölür mü? Saçmalığa bak
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TEPEE PREMİUM PACK 1 yıl
benim anlayamadığım konu açma işini 2 üyemi üstlendi macromedia 21 ve siz bu ne hep sizin konular yoksa başka bir durumu varda biz mi haberdar değiliz.
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ufuk-34JD58 1 yıl
bizim babayiğitler ne tasarlıyor merak ediyorum.gerçi onlar talimatla çalışıyordu
düşünme işini saraylı büyük beyin hallediyor
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DH Misafiri 1 yıl
Standartların empoze edilip yaygınlaştırılması da bir güç edinme adına mücadele konularından biridir.. Değişik konularla bağlantılı..
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ma95 1 yıl
Böyle giderse bu işin boku çıkar. Oturup anlaşılması lazım
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infom@n 1 yıl en beğenilen
Ya arkadaş bütün araçlar aynı şarj soketini kullansa ölür mü? Saçmalığa bak
1 Yanıt Yanıtla +14
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ahmet1905_47 1 yıl infom@n
infom@n

Ya arkadaş bütün araçlar aynı şarj soketini kullansa ölür mü? Saçmalığa bak

ben bir soke tasarladım ahada bu herkes bunu kullansın kullanan da su kadar para verecek dersen nasıl yaygınlasacak o yüzden çatallama oluyor zaten
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Led Zeppelin 1 yıl
Bunun konusunu açmıştınız dün
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