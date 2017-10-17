Tesla, çift bağlantı destekli yeni şarj portunu duyurdu

Tesla bugünkü duyurusuyla Model S ve Model X'in tasarımını güncelledi. Firma yeni eklediği çift bağlantılı şarj portu ile elektrikli araçlarında birden fazla şarj standardı desteği sunacak.

Şu ana kadar piyasaya sürülen bütün Tesla araçlarında şarj portu arka ışığın köşe kısmında yer alırken, araçtaki şarj bağlantı noktası satıldığı bölgeye göre değişiklik gösteriyordu. ABD ve Kanada'da Tesla'nın tescilli kendi bağlantı yöntemi yer alırken, Avrupa'da Mennekes portuna yer veriliyordu. Çin de ise firma şu ana kadar Avrupa standardını kullanıyordu.

Giderek gelişen elektrikli araç pazarında otomobil üreticileri ve şarj ağı operatörleri şarj standartları üzerinde daha fazla birlikte çalışmaya başladılar ve farklı piyasalardaki özel şartlara uyum sağlamaya çalışıyorlar. Tesla'nın yeni çift konektörlü şarj portu tasarımı, Çin'den başlayarak bu pazarlara uyum sağlamak için şirketin bir çözümü gibi görünüyor.

Çin hükümeti kendi şarj standardı 'GB' 'yi geliştirdi ve şimdi Tesla, otomobillerine bu standardı getirdi. Çift şarj bağlantısını sığdırmak adına, şarj portunu arka ışığın oradan kaldıran Tesla, fosil yakıtlı araçlardaki gibi bir depo kapağının iç kısmında yer vermiş.

Tesla, Çin'de kapsamlı bir şarj ağı kuruyor ve bu ağ Tesla sahiplerinin ülkedeki artan kamu şebekesine kolay erişimini sağlayacak.