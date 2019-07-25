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Otostopçunun Galaksi Rehberi dizi oluyor

Bilimkurgu/komedinin klasik serilerinden olan Otostopçunun Galaksi Rehberi (Hitchhiker's Guide to the Galaxy), yeniden dizi oluyor. Hulu, yeni dizi için çalışmalara başladı.
1 sa.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Douglas Adams'ın klasik bilim kurgu/komedi romanı Otostopçunun Galaksi Rehberi, resmen dizi oluyor. Bugün Deadline tarafından yapılan habere göre; dijital içerik servisi Hulu, Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni diziye uyarlamak için hazırlıklara başladı.

Otostopçunun Galaksi Rehberi dizisini Jason Fuchs ve Carlton Cuse hazırlayacak. Carlton Cuse, en popüler dizilerden birisi olan Lost'un yapımcısıydı. Jason Fuchs ise DC'nin başarılı filmlerinden Wonder Woman'ın senaryosunu hazırlayan isimlerden birisiydi.

Toplamda beş kitaptan oluşan Otostopçunun Galaksi Rehberi serisi, evinin yıkılmasını önlemeye çalışırken bir anda kendisini uzayda bulan Arthur Dent isimli bir İngilizin hikayesini konu alıyor. Arthur, Dünya'da tanıştığı ancak bir uzaylı olduğunu henüz yeni öğrendiği arkadaşı Ford Prefect ile birlikte uzayda ilginç maceralara atılıyor.

Arthur Dent ve Ford Prefect ikilisine ayrıca nev-i şahsına münhasır kişilik Zaphod Beeblebrox, Dünyalı kadın Trillian ve ağır depresif paranoyak bir android olan Marvin de katılıyor. Bu ilginç beşli,"hayat, evren ve her şeye dair cevabın" sorusu olan nihai soruyu bulmak için galaksiler arası bir yolculuğa başlar.

İlk olarak 1978'de BBC'de bir radyo programı olarak yayınlanan seri, İngiltere'de kısa sürede müthiş bir popülariteye ulaşmıştı. Daha sonra kitap haline de getirilmesiyle birlikte seri tüm dünyada büyük bir ün kazandı ve bilim kurgu-mizah klasikleri arasına girdi. Otostopçunun Galaksi Rehberi, absürt olayları, ilginç karakterleri ve değişik mizah anlayışıyla günümüzde bile her yaştan okuyucuyu etkilemeyi başarıyor.

Otostopçunun Galaksi Rehberi daha önce 1981 yılında BBC'de bir dizi uyarlaması yayınlanmıştı. Ayrıca 2005 yılında da bir film uyarlaması yapıldı. Seri şimdi bir kez daha ekranlara geri dönüyor. Bu sefer muhtemelen daha yüksek bir bütçeye ve daha kaliteli bir yapım ekibine sahip olacak. Bakalım yeni dizi, serinin hayranlarını tatmin edebilecek mi. 

https://www.theverge.com/2019/7/24/20726429/hulu-hitchhikers-guide-to-the-galaxy-tv-series-carlton-cuse-disney-douglas-adams Yorum Yaz
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