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Outlook yakında Windows Mail ve Takvim uygulamasının yerini alabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Outlook yakında Windows Mail ve Takvim uygulamasının yerini alabilir

Yaz dönemlerinden bu yana yeniden yapılanma süreci içerisinde yer alan Microsoft, satın aldığı Nokia’nın cihazlar bölümünün bünyesine katılması ile birlikte gelecek yıl bu süreci tamamlayacak. 

Yeniden yapılanmadaki asıl amaç firmanın cihazlarını ve servislerini daha iyi yansıtmak. Bu süreç içerisinde yazılım tarafında da önemli bir yenilik olacak.

Hotmail adlı emektar eposta platformunu Outlook olarak yeniden tasarlayan Microsoft, Outlook uygulamasına da daha fazla görev vermeyi planlıyor. 

Outlook.com, Windows Mail ve Takvim geliştirici ekipleri daha önce işletim sistemi bölümünün bir parçası durumundaydı. Ancak ekipler an itibariyle Uygulama ve Servisler bölümüne transfer olmuş durumda. Bunun sonucunda yazılımda da değişiklikler olacak.

Windows RT 8.1 ile birlikte tabletlere sunulmaya başlayan Outlook uygulaması bir süre sonra Windows Mail ve Takvim uygulamalarının yerini alacak. Ayrıca şimdiki masaüstü sürümünün yanında modern Windows arayüzüne sahip sürümü de yayınlanacak.

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler henüz Microsoft tarafından doğrulanmadı ancak gelecek yıl itibariyle hayata geçirilmesi bekleniyor.  

http://www.zdnet.com/microsoft-reorg-more-pieces-fall-into-place-7000022683/ Yorum Yaz
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eofdred 6 yıl
çok güzel haber.
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seven44 6 yıl
güzel haber
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saddler1 6 yıl
Aynen.. Çık hantallaştırdılar.
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mr.cheek 6 yıl
Valla hic kullanmadigim seyi neden hayatima sokmak icin can atiyorlar anlamiyorym
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Nokia Specialist 6 yıl mr.cheek
mr.cheek
Valla hic kullanmadigim seyi neden hayatima sokmak icin can atiyorlar anlamiyorym

Sen belki standart bir ev kullanıcısı olduğun için kullanmıyor olabilirsin ancak Microsoft un ürünleri benim hayatımı çok kolaylaştırıyor. Özellikle bulut sistemleri, Office uygulamaları, telefonun kararlılığı, her şeye bir yerden erişmem... Daha say say bitmez
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Nokia Specialist 6 yıl
Ya şu metro arayuzu bu kadar mı güzel durur ya...
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