Outlook yakında Windows Mail ve Takvim uygulamasının yerini alabilir





Yaz dönemlerinden bu yana yeniden yapılanma süreci içerisinde yer alan Microsoft, satın aldığı Nokia’nın cihazlar bölümünün bünyesine katılması ile birlikte gelecek yıl bu süreci tamamlayacak.





Yeniden yapılanmadaki asıl amaç firmanın cihazlarını ve servislerini daha iyi yansıtmak. Bu süreç içerisinde yazılım tarafında da önemli bir yenilik olacak.





Hotmail adlı emektar eposta platformunu Outlook olarak yeniden tasarlayan Microsoft, Outlook uygulamasına da daha fazla görev vermeyi planlıyor.





Outlook.com, Windows Mail ve Takvim geliştirici ekipleri daha önce işletim sistemi bölümünün bir parçası durumundaydı. Ancak ekipler an itibariyle Uygulama ve Servisler bölümüne transfer olmuş durumda. Bunun sonucunda yazılımda da değişiklikler olacak.





Windows RT 8.1 ile birlikte tabletlere sunulmaya başlayan Outlook uygulaması bir süre sonra Windows Mail ve Takvim uygulamalarının yerini alacak. Ayrıca şimdiki masaüstü sürümünün yanında modern Windows arayüzüne sahip sürümü de yayınlanacak.





Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiler henüz Microsoft tarafından doğrulanmadı ancak gelecek yıl itibariyle hayata geçirilmesi bekleniyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-reorg-more-pieces-fall-into-place-7000022683/