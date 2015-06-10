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Ouya, Razer'a satılabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Oyun Konsolları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ouya, Razer'a satılabilir
 
Kickstarter üzerinde 15 milyon dolar toplayarak büyük bir başarı elde eden Android tabanlı oyun konsolu Ouya, bildiğiniz üzere 1000 civarında Android oyun ve uygulama yayınlanmasına rağmen Tegra 3 nedeniyle pazarda tutunamadı ve diğer bazı stratejik hatalar nedeniyle de adı anılmayan bir ürün haline geldi.
Kısa süre önce CEO Julie Urman'ın yatırımcılara gönderdiği bir mail ile borç batağında olduğu ve potansiyel alıcılar için arayış içerisine girdiğini öğrendiğimiz Ouya, CNET'in elde ettiği son bilgiye göre dünyanın en önemli donanım firmalarından Razer ile aktif olarak görüşmeler içerisinde. 
Razer'ın Ouya satın alma süreci hakkında şimdilik resmi ağızlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor ancak iki şirketin bu süreç hakkında uzun zamandır aktif olarak iletişim halinde olduğu ve Ouya çalışanlarının Razer içerisindeki olası konumları hakkında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. 

http://www.engadget.com/2015/06/10/ouya-sale-razer-report/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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swat882 4 yıl en beğenilen
Ouya son yılların en büyük balonu
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maxmania 4 yıl
emulatör ve media oynatıcı olarak tantılsaydı, benim beklentim bu yöndeydi, çok daha başarılı olabilirdi.
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Jellal Fernandes 4 yıl
Yanlış tanıtımın en güzel örneklerinden birini görüyoruz. Aslında gayet güzel bir cihaz olabilirdi. Hatta bulut sistemini kullanan firmalarla önceden anlaşma yapılıp çok daha fazla satabilirdi ama olmadı. Neyse hayırlısı olsun. Biri taşınabilir ouya yapmıştı bence en başından öyle çıksaydı daha da güzel olurdu. Yani el konsolu olarak tanıtılsa ancak ev konsolu gibi de kullanma imkanımız olsa idi.
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DeeD 4 yıl
Büyük umutlar bağladım ama firma gerekeni isteneni veremedi. Swat882 a katiliyorum
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swat882 4 yıl DeeD
DeeD
Büyük umutlar bağladım ama firma gerekeni isteneni veremedi. Swat882 a katiliyorum

Acayip saçma stratejiler dostum, valla analiz yapardım a dan z ye ama inan gerek yok. Boşa çıkan çok abartılan bir proje oldu..
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swat882 4 yıl en beğenilen
Ouya son yılların en büyük balonu
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