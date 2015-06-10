Ouya, Razer'a satılabilir

Kickstarter üzerinde 15 milyon dolar toplayarak büyük bir başarı elde eden Android tabanlı oyun konsolu Ouya, bildiğiniz üzere 1000 civarında Android oyun ve uygulama yayınlanmasına rağmen Tegra 3 nedeniyle pazarda tutunamadı ve diğer bazı stratejik hatalar nedeniyle de adı anılmayan bir ürün haline geldi.

Kısa süre önce CEO Julie Urman'ın yatırımcılara gönderdiği bir mail ile borç batağında olduğu ve potansiyel alıcılar için arayış içerisine girdiğini öğrendiğimiz Ouya, CNET'in elde ettiği son bilgiye göre dünyanın en önemli donanım firmalarından Razer ile aktif olarak görüşmeler içerisinde.

Razer'ın Ouya satın alma süreci hakkında şimdilik resmi ağızlardan yapılmış bir açıklama bulunmuyor ancak iki şirketin bu süreç hakkında uzun zamandır aktif olarak iletişim halinde olduğu ve Ouya çalışanlarının Razer içerisindeki olası konumları hakkında görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.

http://www.engadget.com/2015/06/10/ouya-sale-razer-report/?ncid=rss_truncated