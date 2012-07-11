Ouya oyun konsolu Kickstarter'da bağış rekoru kırdı

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Ünlü tasarımcı Yves Behar tarafından bir Kickstarter projesi olarak başlayan Android'li oyun konsolu Ouya, platform üzerinde en kısa zamanda en yüksek bağışı toplayarak rekor kırdı.
Ouya konsolu, içerisinde Tegra 3 işlemci bulunduran ve bir SDK'ya gerek olmadan uygulamaların üzerinde geliştirilebileceği bir konsol. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 2.0, SD kart girişi, HDMI çıkışı, kablosuz oyun kumandası cihaz üzerinde standart olarak sunulmuş.
Yves Behar ürünüyle AAA oyun endüstrisini değiştireceğine inanıyor. Kickstarter üzerinde proje 12 saatte 950 000$ bağış toplayarak rekor kırdı. Toplamda 2 milyon dolar bağışa ulaşan projenin hayata geçeceği duyuruldu. Şu an 99$'lık bağışlarda ürün hediye ediliyor.
Ouya, milyon dolarlık bağış sınırını geçen 8 projeden birisi oldu. Pebble akıllı saat ise tüm zamanların en fazla bağış alan projesiydi.
http://www.kickstarter.com/projects/ouya/ouya-a-new-kind-of-video-game-console Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cihaz mobil oyun konsolu.Bildiğimiz tv ye bağlayıp oynuyoruz.Sen neden bahsediyorsun arkadaşım?
android oyun pazarının yeni lideri olmaya aday ben size söyleyim.
dandik, reklamı yapılacak bir proje bul, kickstarterdan duyur, dolarları götür...
ciddi grafik isteyen oyunlar konusunda
steam box'ı geliştirme çabasında !
açıkcası şu an şu adını sevemediğim "Ouya" oyun konsolu projesini rekabeti körüklemesi açısından önde gitmesini istiyorum. dahası içinde en uyuz olduğum firma olan NV çipi olduğu için aslında seviniyorum
çünkü en sonunda karşımızda adam gibi rakip bir firma çıktı diyebilirim.
Evet oynarsın android cihaz sonuçta