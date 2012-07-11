Ouya oyun konsolu Kickstarter'da bağış rekoru kırdı

Ünlü tasarımcı Yves Behar tarafından bir Kickstarter projesi olarak başlayan Android'li oyun konsolu Ouya, platform üzerinde en kısa zamanda en yüksek bağışı toplayarak rekor kırdı.





Ouya konsolu, içerisinde Tegra 3 işlemci bulunduran ve bir SDK'ya gerek olmadan uygulamaların üzerinde geliştirilebileceği bir konsol. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 2.0, SD kart girişi, HDMI çıkışı, kablosuz oyun kumandası cihaz üzerinde standart olarak sunulmuş.





Yves Behar ürünüyle AAA oyun endüstrisini değiştireceğine inanıyor. Kickstarter üzerinde proje 12 saatte 950 000$ bağış toplayarak rekor kırdı. Toplamda 2 milyon dolar bağışa ulaşan projenin hayata geçeceği duyuruldu. Şu an 99$'lık bağışlarda ürün hediye ediliyor.





Ouya, milyon dolarlık bağış sınırını geçen 8 projeden birisi oldu. Pebble akıllı saat ise tüm zamanların en fazla bağış alan projesiydi.