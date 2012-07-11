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Ouya oyun konsolu Kickstarter'da bağış rekoru kırdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ünlü tasarımcı Yves Behar tarafından bir Kickstarter projesi olarak başlayan Android'li oyun konsolu Ouya, platform üzerinde en kısa zamanda en yüksek bağışı toplayarak rekor kırdı.

Ouya konsolu, içerisinde Tegra 3 işlemci bulunduran ve bir SDK'ya gerek olmadan uygulamaların üzerinde geliştirilebileceği bir konsol. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, WiFi, Bluetooth 4.0, USB 2.0, SD kart girişi, HDMI çıkışı, kablosuz oyun kumandası cihaz üzerinde standart olarak sunulmuş.

Yves Behar ürünüyle AAA oyun endüstrisini değiştireceğine inanıyor. Kickstarter üzerinde proje 12 saatte 950 000$ bağış toplayarak rekor kırdı. Toplamda 2 milyon dolar bağışa ulaşan projenin hayata geçeceği duyuruldu. Şu an 99$'lık bağışlarda ürün hediye ediliyor.

Ouya, milyon dolarlık bağış sınırını geçen 8 projeden birisi oldu. Pebble akıllı saat ise tüm zamanların en fazla bağış alan projesiydi.

http://www.kickstarter.com/projects/ouya/ouya-a-new-kind-of-video-game-console Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Pes12vs acrmi
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Barlas 7 yıl
Gümrükte vergi ne kadar çıkar acaba, fikri olan?
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wustti 7 yıl
günümüz el konsolları çok kullanışsız. hadi güzel oyunlar vs çıkar tamam oynanır grafik te önemli değil eğlendirsin yeter ama bu pil süreleri ile mobil olmaktan ocak uzaklar. enerji sorununu çözene kadar 5 kuruş vermem bu cihazlara..
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modega 7 yıl wustti
wustti

günümüz el konsolları çok kullanışsız. hadi güzel oyunlar vs çıkar tamam oynanır grafik te önemli değil eğlendirsin yeter ama bu pil süreleri ile mobil olmaktan ocak uzaklar. enerji sorununu çözene kadar 5 kuruş vermem bu cihazlara..

Cihaz mobil oyun konsolu.Bildiğimiz tv ye bağlayıp oynuyoruz.Sen neden bahsediyorsun arkadaşım?
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Amedra 7 yıl
denemekte fayda var ama ben niyeyse konsoldaki oyunlarda çok çabuk sıkılıyorum eskisi kadar oyun ile aram olmadığından dolayı sanırım..
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bigbooss 7 yıl
adamlar gelecek için adım atıyorlar.
android oyun pazarının yeni lideri olmaya aday ben size söyleyim.
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Umutcan 7 yıl
Bu bağış yapanların ne gibi bir amacı var, karşılığında üretilecek olan üründen bir çıkar mı sağlıyorlar ? Bahsi geçen rakamlar müthiş.
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Rajeesh 7 yıl
şu kickstarterde tutan projelerin yarısından çoğu saçmalık yahu
dandik, reklamı yapılacak bir proje bul, kickstarterdan duyur, dolarları götür...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
steam de kendisi için
ciddi grafik isteyen oyunlar konusunda
steam box'ı geliştirme çabasında !
açıkcası şu an şu adını sevemediğim "Ouya" oyun konsolu projesini rekabeti körüklemesi açısından önde gitmesini istiyorum. dahası içinde en uyuz olduğum firma olan NV çipi olduğu için aslında seviniyorum
çünkü en sonunda karşımızda adam gibi rakip bir firma çıktı diyebilirim.
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Recharged 7 yıl
Farklı bir deneyim olur aslında denemek lazım.
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caglet 7 yıl
Butun oyunlari ucretsiz oynayabilecegimiz yaziyor.tableti veya android cihazi olanlara pek onemli bisey degil fakat playst. Skilanlar icin super bir cihaz onlive programi kullanilirsada super olur yeni cikan oyunlar da hemen gelecekmi acaba asil sorun o
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ucanbaklava 7 yıl
SpyPC
Bunda Play Store daki oyunları oynayabilecek miyiz?

Evet oynarsın android cihaz sonuçta
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