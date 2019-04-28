Overcast ile podcast parçalarını video olarak paylaşmak artık mümkün

Teknoloji Editörü
Piyasadaki en iyi ve en çok kullanılan podcast oynatıcılardan olan Overcast, yeni bir özelliği tanıttı: Bölümler artık istenilen kısmı kırpılıp istenilen formatta video ya da ses olarak paylaşılabiliyor.
Sosyal medyada podcast paylaşmanın zorlukları şimdiye kadar sektörün önündeki büyük engellerden bir tanesiydi. Paylaşma yollarından bir tanesi direkt olarak dinleme linki atmaktı, ki bu durumda anladığınız üzere herhangi bir kısmı direkt olarak gösteremiyorsunuz.Kurucu ve Overcast geliştiricisi Marco Arment tarafından paylaşılan blog gönderisinde ifade edilene göre o da bizimle aynı fikirleri paylaşıyor. Buna ek olarak kısa bir video paylaşmanın ses dosyası paylaşmaktan çok daha kolay olduğunu da söylüyor.
Uygulama içerisinde bir klip paylaşmak için, paylaşma simgesine tıklayıp “Klip Paylaş” seçeneğine dokunmanız yeterli. Bu sizi kırpma aracına götürecek ve buradan son ürünü biraz değiştirme imkanına da sahip olacaksınız. Seçenekler arasında şimdilik dikey, yatay ya da kare video bulunuyor. İsterseniz bu videolara “Overcast ile paylaşıldı” simgesini de ekleyebiliyorsunuz.
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