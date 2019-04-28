Overcast ile podcast parçalarını video olarak paylaşmak artık mümkün

Piyasadaki en iyi ve en çok kullanılan podcast oynatıcılardan olan Overcast, yeni bir özelliği tanıttı: Bölümler artık istenilen kısmı kırpılıp istenilen formatta video ya da ses olarak paylaşılabiliyor.

Sosyal medyada podcast paylaşmanın zorlukları şimdiye kadar sektörün önündeki büyük engellerden bir tanesiydi. Paylaşma yollarından bir tanesi direkt olarak dinleme linki atmaktı, ki bu durumda anladığınız üzere herhangi bir kısmı direkt olarak gösteremiyorsunuz.

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