Overwatch'un yeni karakteri Moira tanıtıldı

Blizzard Entertainment, Overwatch'a katılacak yeni karakter Moira'yı ve yeni oyun haritasınıtanıttı.

Support rolündeki Moira'nın özelliklerine Biotic Grasp isimli özelliği aynı Symmetra gibi düşman karakterleri takip ederek hasar veriyor ve aynı zamanda kendi takımına can desteğinde bulunuyor. Moira sol elini kullanarak önündeki takım arkadaşlarını iyileştirmek için biyotik enerjiyi kullanıyor ve sağ elini kullanarak düşmanların sağlığını yok ediyor ve aynı zamanda Moira'nın canını ve biyotik enerjisini yeniliyor. Overwatch'a katılacak 26. karakter olanrolündekiözelliklerine buradan göz atabilirsiniz. Moira'nınisimli özelliği aynı Symmetra gibi düşman karakterleri takip ederek hasar veriyor ve aynı zamanda kendi takımına can desteğinde bulunuyor. Moira sol elini kullanarak önündeki takım arkadaşlarını iyileştirmek için biyotik enerjiyi kullanıyor ve sağ elini kullanarak düşmanların sağlığını yok ediyor ve aynı zamanda Moira'nın canını ve biyotik enerjisini yeniliyor.

Blizzard Entertainment ayrıca Azeroth, Tristram, Koprulu Sector ve daha fazlasının kombinasyonundan oluşan Blizzard World haritasını da tanıttı.

Overwatch şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC üzerinde ulaşılabilir durumda. Moira ve Blizzard World fragmanlarını ve Honor and Glory animasyonunu aşağıdaki oynatıcılardan izleyebilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Overwatchun_Yeni_Karakteri_Moira_Tanitildi-88914.htm