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Overwatch'un yeni karakteri Moira tanıtıldı

Blizzard Entertainment, Overwatch'a katılacak 26. karakter Moira'yı tanıttı. Ayrıca Blizzard World adlı yeni harita da tanıtıldı. Moira, oyunun 26. karakteri ve Support rolünde.
1 yıl
2,6b
1
2
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Overwatch'un yeni karakteri Moira tanıtıldı
Blizzard Entertainment, Overwatch'a katılacak yeni karakter Moira'yı ve yeni oyun haritasınıtanıttı.
Overwatch'a katılacak 26. karakter olan Support rolündeki Moira'nın özelliklerine buradan göz atabilirsiniz. Moira'nın Biotic Grasp isimli özelliği aynı Symmetra gibi düşman karakterleri takip ederek hasar veriyor ve aynı zamanda kendi takımına can desteğinde bulunuyor. Moira sol elini kullanarak önündeki takım arkadaşlarını iyileştirmek için biyotik enerjiyi kullanıyor ve sağ elini kullanarak düşmanların sağlığını yok ediyor ve aynı zamanda Moira'nın canını ve biyotik enerjisini yeniliyor.
Blizzard Entertainment ayrıca Azeroth, Tristram, Koprulu Sector ve daha fazlasının kombinasyonundan oluşan Blizzard World haritasını da tanıttı.
Overwatch şu anda PlayStation 4, Xbox One ve PC üzerinde ulaşılabilir durumda. Moira ve Blizzard World fragmanlarını ve Honor and Glory animasyonunu aşağıdaki oynatıcılardan izleyebilirsiniz.
 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Overwatchun_Yeni_Karakteri_Moira_Tanitildi-88914.htm Yorum Yaz
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eulogy 1 yıl

Bu tarz makalelerin "advertorial" olduğu belirtilmesi gerekmez mi?
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hsntngr 1 yıl eulogy
eulogy


Bu tarz makalelerin "advertorial" olduğu belirtilmesi gerekmez mi?

Açıkça belli değil mi :)
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