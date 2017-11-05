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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation Kupaları ile PSN kredisi kazanmak artık mümkün

Sony Rewards sistemi sayesinde kazanılan PlayStation kupaları, PlayStation Store üzerinde kullanabilmek için gerçek paraya dönüştürebiliyor. 10 adet platinum kupa $10 PSN kredisine dönüşüyor.
1 yıl
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11
Oyun Konsolları
Yusuf Akbaş
Yazar
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PlayStation üzerinde oyun oynarken kazanılan kupaları artık PSN kredisine çevirmek mümkün.
Sony Interactive Entertainment'ın eklediği bu yeni bir programa göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kullanıcılar gümüş, altın ve platinum kupalardan topladıkları puanlar ile PSN kredisi kazanabilecek.
  • 100 Gümüş kupa - 100 puan
  • 25 Altın kupa - 250 puan
  • 10 Platinum kupa - 1.000 puan
1.000 puanın karşılığı ise $10 PSN kredisi yapıyor. Daha önce kazanılmış olan kupalar puan toplamak için geçerli değil, en baştan başlanılması gerekiyor.
Belirtildiği üzere program Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için bulunuyor, SonyRewards.com adresini ziyaret etmeye çalıştığınızda istediğiniz tamamlanamadı hatası alıyorsunuz.
Bu yeni programın ileride Avrupa bölgesine gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Kupalari_ile_PSN_Kredisi_Kazanmak_Artik_Mumkun-88920.htm Yorum Yaz
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Guest-434FA9141 1 yıl en beğenilen
O halde artık hiç kimse kupa avcılarını ağır işsizlik ile suçlayamayacak. Çünkü artık ortada bir amaç var.
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Seyrim 4 ay
Ücret tatminkar değil.. :)
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b0Ni 4 ay Seyrim
kardeş niye bütün eski haberlere yazıyorsun
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OKANATLI 1 yıl
çok güzel düşünülmüş bir sistem ama kupa karşılığı verdiği ödül mehh bile değil. .Neyse öncelikle Amerika da bir denensin ödül karşılıklarının manasızlığı ortaya çıksın belki düzenlenmiş haliyle bize de sunulur neden olmasın.
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choyrn 1 yıl
Benim anlamadığım mesela platin kupayı para karşılığı satacak mıyız yani hesaptan silinecek mi yoksa hesapta mı kalacak?
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byvolcan 1 yıl choyrn
hocam öncelikle biz yararlanamiyoruz bu olaydan. sorunuza gelince kupa ile beraber puanda kazanilacak. kupayi satma vs gibi bisey yok. gumus altin ve platin kupa kazaninca ayni zamnda puand kazanilacak. ayrica geriye dönuk bir sistem deyil. yani turkiyede nezamn gecerli olursa o andan itibaren alinan kupalarda puan kazanmaya basliyoruz
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wither 1 yıl
1 platin kupa aldiginda , gelen gumus altin kupalarla birlikte ortalama 1-2 $ arasi veriyor sistem , anlami yok.
Turkiyeye gelse bu sistem 1000 puana 10 $ yerine 10 TL de verebilirler bir de o var.
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zepharoth 1 yıl
O siteye VPN ile giriliyor ama kupaları psn kredisine çevirmeyle alakalı duyuruyu göremedim nedense
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Gamification modellerinden en tehlikelisine bulaşmış Sony, hayırlısı...
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TheStarBox 1 yıl
Avrupaya da gelsin ya en azından platin kupa açınca bi başka seviniriz :D
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Guest-434FA9141 1 yıl en beğenilen
O halde artık hiç kimse kupa avcılarını ağır işsizlik ile suçlayamayacak. Çünkü artık ortada bir amaç var.
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