PlayStation Kupaları ile PSN kredisi kazanmak artık mümkün

PlayStation üzerinde oyun oynarken kazanılan kupaları artık PSN kredisine çevirmek mümkün.

Sony Interactive Entertainment'ın eklediği bu yeni bir programa göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan kullanıcılar gümüş, altın ve platinum kupalardan topladıkları puanlar ile PSN kredisi kazanabilecek.

100 Gümüş kupa - 100 puan

25 Altın kupa - 250 puan

10 Platinum kupa - 1.000 puan

1.000 puanın karşılığı ise $10 PSN kredisi yapıyor. Daha önce kazanılmış olan kupalar puan toplamak için geçerli değil, en baştan başlanılması gerekiyor.

Belirtildiği üzere program Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar için bulunuyor, SonyRewards.com adresini ziyaret etmeye çalıştığınızda istediğiniz tamamlanamadı hatası alıyorsunuz.

Bu yeni programın ileride Avrupa bölgesine gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-PlayStation_Kupalari_ile_PSN_Kredisi_Kazanmak_Artik_Mumkun-88920.htm