Ovum : Android uygulama indirme sayısı 2011 yılında iOS uygulama indirme sayısını geçecek

Android ve iOS işletim sistemi yüklü tablet ve akıllı telefonlar 2007 yılından bu yana piyasada boy gösteriyor. RIM, Nokia, Palm gibi devlerin pazar hakimi olduğu dönemde işe sıfırdan başlayan ikili şimdi 2011 ikinci çeyrek itibariyle ABD pazarında yaklaşık yüzde 70, dünya pazarında ise yaklaşık yüzde 67'lik payla büyük bir sıçrama yaptı. Devam eden zaman dilimlerinde ivme giderek daha da yükselecek.





Mobil uygulama geliştirmenin de önem kazandığı bu dönemde yarış yine bu iki dev arasında geçiyor. Apple uygulamalarını App Store'da yayınlarken, Android ise Android Market altında yayın yapıyor. Android Market'te tahmini 250 bin, App Store'da ise 380 bin uygulama mevcut. Sayılar indirme toplamını da direkt olarak etkiliyor.





Apple'ın uygulama mağazası yakın zamanda toplamda 15 milyar indirme sayısını geçerek bir rekora imza atmıştı. Andrid Market ise Temmuz ayında 6 milyar uygulama indirme sayısını geride bıraktı. Analizler 2012 yılında Android uygulama indirme sayısının iOS'u geçeceğini öngörse de Ovum firması bu tarihi 2011 yılı sonuna çekti.





Toplam sayıda değil sadece 2011 yılı baz alınarak yapılan araştırmada Android uygulama indirme sayısı 8.1 milyar olarak beklenirken iOS uygulamaları 6 milyar sınırında kalıyor. 2010 yılında Apple 2.7 milyar indirme sayısına sahipti ve artış yüzde 300 olacak. Android ise 1.4 milyar indirme sayısı ile yüzde 700 civarı bir artış yakalamış olacak.





2011 yılı toplam indirme beklentisi ise 18 milyar civarında. 2010 yılında bu rakam 7.4 milyardı.





Ovum firmasının 2015 yılı tahminlerine göre ise Windows Phone işletim sistemi BlackBerry'yi uygulama sayısı ve gelirler olarak geride bırakarak üçüncü sıraya çıkacak. BlackBerry de Temmuz itibariyle 1 milyar indirme sayısını geride bırakmıştı.