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Ovum : Android uygulama indirme sayısı 2011 yılında iOS uygulama indirme sayısını geçecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,9b
1
45
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android ve iOS işletim sistemi yüklü tablet ve akıllı telefonlar 2007 yılından bu yana piyasada boy gösteriyor. RIM, Nokia, Palm gibi devlerin pazar hakimi olduğu dönemde işe sıfırdan başlayan ikili şimdi 2011 ikinci çeyrek itibariyle ABD pazarında yaklaşık yüzde 70, dünya pazarında ise yaklaşık yüzde 67'lik payla büyük bir sıçrama yaptı. Devam eden zaman dilimlerinde ivme giderek daha da yükselecek. 

Mobil uygulama geliştirmenin de önem kazandığı bu dönemde yarış yine bu iki dev arasında geçiyor. Apple uygulamalarını App Store'da yayınlarken, Android ise Android Market altında yayın yapıyor. Android Market'te tahmini 250 bin, App Store'da ise 380 bin uygulama mevcut. Sayılar indirme toplamını da direkt olarak etkiliyor.

Apple'ın uygulama mağazası yakın zamanda toplamda 15 milyar indirme sayısını geçerek bir rekora imza atmıştı. Andrid Market ise Temmuz ayında 6 milyar uygulama indirme sayısını geride bıraktı. Analizler 2012 yılında Android uygulama indirme sayısının iOS'u geçeceğini öngörse de Ovum firması bu tarihi 2011 yılı sonuna çekti.

Toplam sayıda değil sadece 2011 yılı baz alınarak yapılan araştırmada Android uygulama indirme sayısı 8.1 milyar olarak beklenirken iOS uygulamaları 6 milyar sınırında kalıyor. 2010 yılında Apple 2.7 milyar indirme sayısına sahipti ve artış yüzde 300 olacak. Android ise 1.4 milyar indirme sayısı ile yüzde 700 civarı bir artış yakalamış olacak.

2011 yılı toplam indirme beklentisi ise 18 milyar civarında. 2010 yılında bu rakam 7.4 milyardı. 

Ovum firmasının 2015 yılı tahminlerine göre ise Windows Phone işletim sistemi BlackBerry'yi uygulama sayısı ve gelirler olarak geride bırakarak üçüncü sıraya çıkacak. BlackBerry de Temmuz itibariyle 1 milyar indirme sayısını geride bırakmıştı.

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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
okullar açılsa da şu salya saçarak muhaaa yazan sivilceli liselilerden kurtulsak.
her cihazda çalışmak negatif bir özellik değildir aksine avantajdır. windows tüm donanımlarda çok iyi bir şekilde çalışıyor. linux tabanlı olan android de çalışıyor. ios u görelim bir de.
android in hiçbir eksiği yok ios'dan. bunu siz de biliyorsunuz. ama çekememezlik midir artık nedir bu nedenle sataşıp duruyorsunuz.
okullar açılsa da şu salya saçarak muhaaa yazan sivilceli liselilerden kurtulsak.her cihazda çalışmak negatif bir özellik değildir aksine avantajdır. window...
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Faux Carnival 8 yıl
Her seyi deyin ama App Store'u uygulama sayisi ile savunmayin. Ayni programin free, lite, pro, extended, vs... surumleri oldugu icin durum boyle. Bunun da sebebi App Store'un ucretli yapisi ve Apple'in %30 komisyon tutari.
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Erasmus78 8 yıl Faux Carnival
Faux Carnival

Her seyi deyin ama App Store'u uygulama sayisi ile savunmayin. Ayni programin free, lite, pro, extended, vs... surumleri oldugu icin durum boyle. Bunun da sebebi App Store'un ucretli yapisi ve Apple'in %30 komisyon tutari.


Peki Temaları, Hareketli duvar kağıtlarını ve aynı uygulamanın widgetini uygulamadan sayan Android Market ne olacak?
Kaldı ki Android Markette de free, lite, pro, extended sürümleri olan uygulamalar bolca mevcur.

Bu arada Google babasının hayrına Android Market'e uygulama kabul ediyor sanıyorsanız feci yanılıyorsunuz. Google'da aynı Apple gibi %30 komisyon alıyor.

developer.android.com/...
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dogusyalcin 8 yıl
Artık Apple androide dava açar 1. olmanın patentti bize ait bizden izinsiz 1. olamazsınız diye...
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detroit21 8 yıl
Geçsin bakalim :D
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Hypnotizer 8 yıl
ne olursa olsun kimse ios un eline su dökemez...
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engurlu 8 yıl Hypnotizer
Hypnotizer
ne olursa olsun kimse ios un eline su dökemez...

Kafasından aşağı döker o zaman :)
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Erasmus78 8 yıl
darkaura
UfukAratiphone tartışmasız çok güzel bir telefon. ama android de tartışmasız çok güzel bir telefon. apple cılar bundan 3 sene önce övünebilirlerdi fakat günümüzde bu övünç çocuksu olur. ben android kullanıyorum. sahibi olduğum bi iphone kullanmasam da arkadaşlarda, büyük marketlerde kullandım. kıyaslama da yaptım. telefonum desire olmasına rağmen işte iphone nun farkı diyemedim. ama elimdeki desire değilde sensation olsaydi işte androidin farkı derdim. elimde galaxy s2 olsa kıyaslamazdım bile :) he bir de iphonesever arkadaşlar iphone da olupta çok kullanışlı olan ve androidde olmayan bi uygulama söylerlerse sevinirim.
eksileri basmislar ama sorunuza bir cevap verebilen olmamis. bende iphoneda olupda neden androidde yok dedigim bir uygulamayi gormedim henuz. her iki markettede sayi 100biler olabilir ama gercekden faydali olan uygulamalarin sayisi kac tanedir tartisilir. onlarinda benzerleri her iki markette bulunabiliyor.

Popüler uygulamalar her iki platformda da hemen hemen bulunabiliyor. Ancak misalen Viber daha yeni geldi Android'e. Sanırım Tango hala yok. Whatsup messenger için 2 sene bekledi Android kullanıcıları.
Asıl bulunamayan uygulamalar sektöre özel uygulamalardır. Sektör dışında olanlar bu uygulamalardan bihaber olduğundan farkedemiyorlar.
Mesela Dynamics tam olarak halen daha yok Android'de. Daha yeni CRM modülü gelmiş. Düne kadar Autocad WS yoktu. Öoğu uygulama iOS'dan çok daha sonra geliyor Android'e. Dolayısıyla şu anda Andorid'de olmayan binlerce uygulama olması kesin gibidir. İşe yarayıp yaramaması kişiden kişiye değişiyor. Böyle saçma bir argüman ile bu durumu ört bas edemezsiniz. Mesela CRM bazı sektörler için ne kadar elzem ise bazı sektörler için de o kadar gereksizdir. Ya da Autocad...
Zaten 590.000 uygulamaya karşın 250.000 uygulama arasında hiç fark yoktur demek oldukça komik bir iddia olurdu.
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darkaura 8 yıl

Erasmus78

darkaura

UfukAratiphone tartışmasız çok güzel bir telefon. ama android de tartışmasız çok güzel bir telefon. apple cılar bundan 3 sene önce övünebilirlerdi fakat günümüzde bu övünç çocuksu olur. ben android kullanıyorum. sahibi olduğum bi iphone kullanmasam da arkadaşlarda, büyük marketlerde kullandım. kıyaslama da yaptım. telefonum desire olmasına rağmen işte iphone nun farkı diyemedim. ama elimdeki desire değilde sensation olsaydi işte androidin farkı derdim. elimde galaxy s2 olsa kıyaslamazdım bile :) he bir de iphonesever arkadaşlar iphone da olupta çok kullanışlı olan ve androidde olmayan bi uygulama söylerlerse sevinirim.
eksileri basmislar ama sorunuza bir cevap verebilen olmamis. bende iphoneda olupda neden androidde yok dedigim bir uygulamayi gormedim henuz. her iki markettede sayi 100biler olabilir ama gercekden faydali olan uygulamalarin sayisi kac tanedir tartisilir. onlarinda benzerleri her iki markette bulunabiliyor.


Popüler uygulamalar her iki platformda da hemen hemen bulunabiliyor. Ancak misalen Viber daha yeni geldi Android'e. Sanırım Tango hala yok. Whatsup messenger için 2 sene bekledi Android kullanıcıları.

Asıl bulunamayan uygulamalar sektöre özel uygulamalardır. Sektör dışında olanlar bu uygulamalardan bihaber olduğundan farkedemiyorlar.

Mesela Dynamics tam olarak halen daha yok Android'de. Daha yeni CRM modülü gelmiş. Düne kadar Autocad WS yoktu. Öoğu uygulama iOS'dan çok daha sonra geliyor Android'e. Dolayısıyla şu anda Andorid'de olmayan binlerce uygulama olması kesin gibidir. İşe yarayıp yaramaması kişiden kişiye değişiyor. Böyle saçma bir argüman ile bu durumu ört bas edemezsiniz. Mesela CRM bazı sektörler için ne kadar elzem ise bazı sektörler için de o kadar gereksizdir. Ya da Autocad...

Zaten 590.000 uygulamaya karşın 250.000 uygulama arasında hiç fark yoktur demek oldukça komik bir iddia olurdu.


bizde bir kac sene oncesinden bahsetmiyoruz zaten. bugunden bahsediyoruz.

bir kac sene oncesine kadar ciddiye alinacak akilli telefonlarda (nokia ve digerlerinin sadece isimde akilli telefon olan modellerini saymiyorum. ayni isleri yapmalari mumkun degil) ezici cogunluk iphonelardaydi. dogal olarakda sektore ozel uygulamalar cogunlukla ios icin cikiyordu. android icinde uygulama cikartmak yazilimcilara yuk olarak gozukuyordu. bunu tahminle iskenmeden salliyarak iddia etmiyorum. garanti bankasinin yazilim cozumlerini ureten garanti teknolijideki yazilimci arkadaslara bir kac sene once sordugumda "neden android uygulamasi yazmiyorsunuz" diye aldigim cevap asa yukari buydu. az kullanici icin bide android sdk ile ugrasmaya istekli degilllerdi. ama artik dengeler degisti. kullanicilarin cogu androidde. her gecen gunde aradaki fark artiyor. dogal oalrak garantininde android uygulamasi cikmis durumda. her ne kadar egonuz boyle bir beklentide olsada bu saatden sonra yazilimcilarin sadece ios uygulama cikartmasini beklemeyin.
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darkaura 8 yıl
UfukArat
iphone tartışmasız çok güzel bir telefon. ama android de tartışmasız çok güzel bir telefon. apple cılar bundan 3 sene önce övünebilirlerdi fakat günümüzde bu övünç çocuksu olur. ben android kullanıyorum. sahibi olduğum bi iphone kullanmasam da arkadaşlarda, büyük marketlerde kullandım. kıyaslama da yaptım. telefonum desire olmasına rağmen işte iphone nun farkı diyemedim. ama elimdeki desire değilde sensation olsaydi işte androidin farkı derdim. elimde galaxy s2 olsa kıyaslamazdım bile :) he bir de iphonesever arkadaşlar iphone da olupta çok kullanışlı olan ve androidde olmayan bi uygulama söylerlerse sevinirim.

eksileri basmislar ama sorunuza bir cevap verebilen olmamis.
bende iphoneda olupda neden androidde yok dedigim bir uygulamayi gormedim henuz. her iki markettede sayi 100biler olabilir ama gercekden faydali olan uygulamalarin sayisi kac tanedir tartisilir. onlarinda benzerleri her iki markette bulunabiliyor.
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Python 8 yıl
UfukArat
iphone tartışmasız çok güzel bir telefon. ama android de tartışmasız çok güzel bir telefon. apple cılar bundan 3 sene önce övünebilirlerdi fakat günümüzde bu övünç çocuksu olur. ben android kullanıyorum. sahibi olduğum bi iphone kullanmasam da arkadaşlarda, büyük marketlerde kullandım. kıyaslama da yaptım. telefonum desire olmasına rağmen işte iphone nun farkı diyemedim. ama elimdeki desire değilde sensation olsaydi işte androidin farkı derdim. elimde galaxy s2 olsa kıyaslamazdım bile :) he bir de iphonesever arkadaşlar iphone da olupta çok kullanışlı olan ve androidde olmayan bi uygulama söylerlerse sevinirim.

Olaya bakış açınız yanlış desire bugün cok rahat 2. elde 500-600Tl arası bandında bulunuyor keza SGSII'de cok rahat 1100-1300TL bandında arasında donanım olarak 2 belki 3 kat fark var,2 3 kat grafik kalitesi sunabilen oyun markette varmı? peki yok nezaman bunlar olacak işte ozaman android buymuş diyebiliriz yukarıda virüs diyen arkadaş var haklı virüs gerçekten var denetlenmiyor google tarafından senin konuşma kaydını alıp başka kaynaklara atıyorlar gps bilgilerini hepsini veya hattından sms mms mail vs şeyler atıyorlar girdigim mail adresini loglanıp reklam spam vs. gibi şeyler yapıyorlar veya telefonundan tarayıcıdan girip kredi kartıyla işlem yapacaksan işte yandın demektir hep diken üzerindesin ''acaba bişey oldumu olacakmı ya olduysa '' diye İOS da ise durum farklıdır zararlı içerik sözkonusu dahi olamaz(JB olayı vb. şeyler hariç)2-3 sene cok rahat cihazına güncellemeler yenilikler gelir,piyasası az az düşen class sınıfında bir telefonunda olur,telefonunun donanımı neyse onu en iyi şekilde kullanan oyun uygulama vs şeyler gelir.
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UfukArat 8 yıl
iphone tartışmasız çok güzel bir telefon. ama android de tartışmasız çok güzel bir telefon. apple cılar bundan 3 sene önce övünebilirlerdi fakat günümüzde bu övünç çocuksu olur. ben android kullanıyorum. sahibi olduğum bi iphone kullanmasam da arkadaşlarda, büyük marketlerde kullandım. kıyaslama da yaptım. telefonum desire olmasına rağmen işte iphone nun farkı diyemedim. ama elimdeki desire değilde sensation olsaydi işte androidin farkı derdim. elimde galaxy s2 olsa kıyaslamazdım bile :)
he bir de iphonesever arkadaşlar iphone da olupta çok kullanışlı olan ve androidde olmayan bi uygulama söylerlerse sevinirim.
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MMistanbul 8 yıl UfukArat
UfukArat

iphone tartışmasız çok güzel bir telefon. ama android de tartışmasız çok güzel bir telefon. apple cılar bundan 3 sene önce övünebilirlerdi fakat günümüzde bu övünç çocuksu olur. ben android kullanıyorum. sahibi olduğum bi iphone kullanmasam da arkadaşlarda, büyük marketlerde kullandım. kıyaslama da yaptım. telefonum desire olmasına rağmen işte iphone nun farkı diyemedim. ama elimdeki desire değilde sensation olsaydi işte androidin farkı derdim. elimde galaxy s2 olsa kıyaslamazdım bile :)

he bir de iphonesever arkadaşlar iphone da olupta çok kullanışlı olan ve androidde olmayan bi uygulama söylerlerse sevinirim.


Onlarda ödedikleri 1000 doların hazımsızlığı var. Sindiremiyorlar kazıklandıklarını :)
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TechnoMobile 8 yıl
sis xvier
Nova.6 Tabii geçer Android.Çin malı telefonlarda bile artık Android var
trident ten tutun markası olmayanlarda bile var
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
wooow tv si bile varmış ya kesin google bu yıl bilmem kaç milyon android cihaz aktif hale geldi derken bu çöp telefonlarını da katıyordur o sayıya

Telin arka görüntüsüne bakın yan taraflar felan aynen iphone patent davası açması lazım bence applenin :D
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Bl00dyHell 8 yıl TechnoMobile
10ursaka

sis xvier

Nova.6 Tabii geçer Android.Çin malı telefonlarda bile artık Android var
trident ten tutun markası olmayanlarda bile var
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
wooow tv si bile varmış ya kesin google bu yıl bilmem kaç milyon android cihaz aktif hale geldi derken bu çöp telefonlarını da katıyordur o sayıya


Telin arka görüntüsüne bakın yan taraflar felan aynen iphone patent davası açması lazım bence applenin :D


Apple'ın derdi tasarım değil ki. Tasarım bahane. Apple'ın amacı kendi cihazlarından daha fazla potansiyele sahip cihazların üreticilerine göz dağı vermek.
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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
okullar açılsa da şu salya saçarak muhaaa yazan sivilceli liselilerden kurtulsak.
her cihazda çalışmak negatif bir özellik değildir aksine avantajdır. windows tüm donanımlarda çok iyi bir şekilde çalışıyor. linux tabanlı olan android de çalışıyor. ios u görelim bir de.
android in hiçbir eksiği yok ios'dan. bunu siz de biliyorsunuz. ama çekememezlik midir artık nedir bu nedenle sataşıp duruyorsunuz.
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