Oyun sektörü 2018'de de para basmaya devam ediyor

Video oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde NPD Group tarafından yayınlanan bir rapora göre 2018'in ilk yarısında ABD'li tüketiciler toplam 19.5 milyar dolarlık oyun harcaması yaptı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tam %40'lık dev bir artış söz konusu.NPD Group'un ifadelerine göre bu yıl oyun sektörünün her tarafında ciddi bir büyüme gerçekleşmiş. Donanım tarafında satışlar %21'lik bir artışla toplam 1.7 milyar dolarla ulaşmış. NPD Group bu alanda Xbox One ve Nintendo NES/SNES Classic Editions satışlarının çok güçlü bir dönem geçirdiğini söylüyor.Yazılım tarafında ise durumlar çok daha iyi. Konsollar, PC ve mobil platformlardaki tüm oyun, DLC, microtransaction ve abonelik satışlarını kapsayan yazılım sektöründe, 2018'in ilk yarısında tam %43'lük artışla 16.9 milyar dolarlık satış gerçekleşmiş. NPD Group en fazla büyümenin mobil sektörde yaşandığını söylüyor.Kısa sürede tüm dünyayı ele geçiren Fortnite konsollarda en fazla para kazandıran yapım durumunda. Mobil pazarda ise Candy Crush liderliğini sürdürüyor. Ayrıca Far Cry 5 ve God of War gibi AAA oyunlar da 2018'in ilk yarısının en çok kazandıran yapımlarından olmuş.NPD Group analistleri 2018'in geri kalanında da oyun sektörünün güçlü bir dönem geçireceğini tahmin ediyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki aylarda Dead Redemption 2, Fallout 76, Spider-Man PS4, Battlefield V, Call of Duty: Black Ops 4 gibi önemli yapımlar yayınlanacak.