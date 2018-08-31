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Oyun sektörü 2018'de de para basmaya devam ediyor

Video oyun sektörü 2018'in ilk yarısında rekor satışlara imza attı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tam %40'lık artışın yaşandığı sektörün yıldızları ise Fortnite ve Candy Crush oldu.
8 ay
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19
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Video oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde NPD Group tarafından yayınlanan bir rapora göre 2018'in ilk yarısında ABD'li tüketiciler toplam 19.5 milyar dolarlık oyun harcaması yaptı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tam %40'lık dev bir artış söz konusu.

NPD Group'un ifadelerine göre bu yıl oyun sektörünün her tarafında ciddi bir büyüme gerçekleşmiş. Donanım tarafında satışlar %21'lik bir artışla toplam 1.7 milyar dolarla ulaşmış. NPD Group bu alanda Xbox One ve Nintendo NES/SNES Classic Editions satışlarının çok güçlü bir dönem geçirdiğini söylüyor.

Yazılım tarafında ise durumlar çok daha iyi. Konsollar, PC ve mobil platformlardaki tüm oyun, DLC, microtransaction ve abonelik satışlarını kapsayan yazılım sektöründe, 2018'in ilk yarısında tam %43'lük artışla 16.9 milyar dolarlık satış gerçekleşmiş. NPD Group en fazla büyümenin mobil sektörde yaşandığını söylüyor.

Kısa sürede tüm dünyayı ele geçiren Fortnite konsollarda en fazla para kazandıran yapım durumunda. Mobil pazarda ise Candy Crush liderliğini sürdürüyor. Ayrıca Far Cry 5 ve God of War gibi AAA oyunlar da 2018'in ilk yarısının en çok kazandıran yapımlarından olmuş.

NPD Group analistleri 2018'in geri kalanında da oyun sektörünün güçlü bir dönem geçireceğini tahmin ediyor. Bildiğiniz gibi önümüzdeki aylarda Dead Redemption 2, Fallout 76, Spider-Man PS4, Battlefield V, Call of Duty: Black Ops 4 gibi önemli yapımlar yayınlanacak.

https://www.gamespot.com/articles/video-game-sales-see-a-huge-increase-during-first-/1100-6461501/ Yorum Yaz
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bio technolog 8 ay en beğenilen
Hep Amerikanın oyunları bunlar. Milletimiz bu oyunları creckleyerek bu oyunu bozar. Yada hep 50 TL lik oyun alır. Yine fırsat vermez.
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Umutcan 8 ay
Yazılım sektörünün önemi. Bu sektörde dev fabrikalara ihtiyaç yok, ABD'liler sadece parlak fikir ve beyin gücü ile milyar dolarları götürüyorlar.
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Mr light 8 ay Umutcan
Sadece abd değil en büyük oyun şirketlerinden biri çinli ubisoft fransız cd projekt red polonya vb. neredeyse tüm ülkeler var bizde ise kocaman bir hiç sektör zaten ilerlemiyor birde diplomasız yazılımcı, grafiker kaynadığı için güvende vermiyor.
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fthkn 7 ay Umutcan
Basitçe bulut hizmeti ve elektrik ihtiyacı için kurdukları tesislere bakarsan aslında fabrikadan farkları olmadığını anlarsınız. Oyun üreticileri maliyeti düşürmek için çöle güneş tesisleri kuruyorlar. Dev fabrikalara daha çok ihtiyaç var artık. Oyun yapmak kolay değil.
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XanthiN 8 ay
Türkiye hala bu trene binemedi.
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Moving On 8 ay
Siz kim bu oyuna para veriyor deseniz de, oyun sektöründe inanılmaz kazançlar var, çok pahalı diyebileceğiniz oyunları millet gözünü kırpmadan alıyor.
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bio technolog 8 ay en beğenilen
Hep Amerikanın oyunları bunlar. Milletimiz bu oyunları creckleyerek bu oyunu bozar. Yada hep 50 TL lik oyun alır. Yine fırsat vermez.
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StarSOzi 8 ay
Elin oğlu hayalleri pazarlıyor milyarder oluyor aslında bir bakıma ülkemizle aynı farklı değil her insan becerikli olduğu işi pazarlıyor. Misal bizim şeyhlerimizde dini, Onlarda milyarderler
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olağan_şüpheli 8 ay
hojdur eme benane , ben dolar değilim , ben amarigalı değilim
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simbolmina 8 ay
Bana yerli ve milli teknoloji haberi getirenlerin bin yıl kölesi olurum.
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Men of Letters 8 ay
Candy Crush'a para vermek?!
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fthkn 7 ay Men of Letters
Dünyada zibil gibi insan var. Kimin neye niçin para verdiğini kavramak güç olabilir ama veriyorlar. Milyonlarca kullanıcının her birinden 1 kuruş alsan aylık hesapla bile milyonlarca dolar yapar. Gözüne görünmeyen para birden milyon dolar olur ve sen de kim verdi bu parayı diye düşünüp durursun.
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Fokfe 8 ay
Kim candy crush a para veriyor ?
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dijital oyun sektörü, oyun ve
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