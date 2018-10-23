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10 GB RAM'li ilk telefon Xiaomi'den geldi: Black Shark Helo ile tanışın

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi yeni nesil oyuncu telefonunu resmen tanıttı. 10 GB RAM'e sahip dünyanın ilk telefonu unvanını ele geçiren Black Shark Helo'nun tüm detayları haberimizde.
6 ay
9,8b
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28
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Xiaomi geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürdüğü Black Shark oyuncu telefonunun yeni versiyonunu çıkardı. Black Shark Helo olarak lanse edilen model aynı zamanda 10 GB RAM'e sahip dünyanın ilk akıllı telefonu oldu. Şirketin yeni nesil oyuncu telefonu tasarımından, teknik özelliklerine kadar birçok iyileştirme ve güncelleme ile geliyor.
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Cihaz 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 6.01 inç AMOLED ekrana sahip. Ne yazık ki tazeleme hızı Asus ROG Phone veya Razer Phone 2 gibi 90 Hz veya 120 Hz değil. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 10 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.1 depolama alanı sunuyor.

Stereo hoparlörler ve RGB aydınlatma

Black Shark Helo'da Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bir pil var. Cihaz 20 megapiksel standart sensör ve 12 megapiksel ikinci sensörden oluşan dikey olarak konumlandırılmış bir çift arka kamera taşıyor. Ön tarafında ise 20 megapiksellik bir kamera mevcut.
Akıllı telefonun ön yüzünde stereo hoparlörler bulunuyor. Kullanıcılar bu hoparlörleri bir yazılım yardımıyla kendi tercihlerine göre ayarlama şansına sahip olacaklar. Arka kısmında ise RGB aydınlatmalı logo ve LED şeritlerin yanı sıra bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Sıvı soğutma sistemi

Şirket ayrıca ısınmasını önlemek için telefona sıvı soğutma sistemi de entegre etmiş durumda. Bunun dışında telefonun arkasına takılabilen çift fanlı bir soğutma aksesuarı da sunulacak.
10 GB RAM'li ilk telefon Xiaomi'den geldi: Black Shark Helo ile tanışın
Android 8.0 (Oreo) işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon Bluetooth 5.0 ve 802.11ac WiFi teknolojilerini destekliyor. USB Type-C portuna sahip olan telefonda kulaklık girişi ise yok.
Black Shark Helo, üç farklı depolama ve bellek konfigürasyonu ile satın alınabilecek:
  • 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı - 460 dolar
  • 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı - 505 dolar
  • 10 GB RAM ve 256 GB depolama alanı - 605 dolar
Telefon şu an için sadece Çin'de satışa sunulacak. Ancak ilerleyen zamanlarda şirketin Black Shark Helo'yu global pazara sunma planı da olabilir.

http://techpp.com/2018/10/23/xiaomi-black-shark-helo-specifications-features/ Yorum Yaz
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nedensiz07 6 ay en beğenilen
80 GB RAM da koysan iş dönüp dolaşıp watsapp guruplarında mesaj yazmaya instagramda fotoğraf beğenmeye dayanıyor... :))) o yüzden çok para vermeyin arkadaşlar bu işin ucu açık.. Sıvadıkça sıvıyorlar..
80 GB RAM da koysan iş dönüp dolaşıp watsapp guruplarında mesaj yazmaya instagramda fotoğraf beğenmeye dayanıyor... :))) o yüzden çok para vermeyin arkadaşlar b...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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ozmenakif 6 ay
RGB varsa olay tamamdır, mis gibi oyuncu telefonu olmuştur. İsterse 1gb ram olsun. R.i.p. Nokia 3220 reis!
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Bay Robot 6 ay lebendefrans
Bir gün gerekli olana kadar bu telefonun:
1-) İşlemcisi eskiyecek
2-) Muhtemelen kullanılamaz durumda kötü deforme olmuş olacak.
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Overkahan 6 ay
Oyuncu telefonu nedir arkadaş ? Telefonları zorlayacak oyun yok ki. Şu ışık trendine de çok gülüyorum.Işığı yakan oyuncu oluyor

Çocuk avutuyorlar sanki.Ayrıca 10 gb ram pratikte bir işe yaramayacak.4gb ramden fazlası göz boyamadan ibaret.
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DH Misafiri 6 ay
Peki ne yapılacak bu cihazla, sunucu görevi mi görecek?
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WarSaw 6 ay
boş işler
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Xiaomiseverim 6 ay
İyi güzel teknoloji gelişsin de 10gb Rami o kadar iyi bir gpu ve cpu ile desteklemek de gerekmiyor mu? Yani 10gb ya da 8gb rami tam olarak kullanabilecek herhangi Bi şey var mı telefonlarda? Arkaplanda 45 tane uygulama mı çalıştırcan napcan? Hayır 4gb Ram ile bunu yapabilen Bi iphone gerçeği var ortada. Teknolojinin ilerlemesi telefona bol Ram koymaya değil
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tugares 6 ay
Gereksiz konseptler serisi vol.2
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m.can123 6 ay
Ram ekleme olayı çok gereksiz. Teknoloji böyle gelişiyor diyen arkadaş, teknolojiyi geliştirenler bunları düşünen beyinler, alanlar değil. Işınlanma örneğin çok uç nokta olmuş. Sırf o deneyimi yaşamak için bile tercih edilir. Ama 10gb ram li telefonun sana fazladan bir deneyim yaşatabileceğini düşünmüyorum.
Kamera sayısı bile gereksiz gelsede deneyim yaşatıyor. Mesela geniş açı veya telephoto olayı tatildeyken yanında kompakt makine taşımamanı sağlar.
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Krone 6 ay
Hiçbir işe yaramayan bir cihaz. Oyun istiyorsan oyunu 2 gb ramli iphone da oynatıyor. 10 az gelmiş 50 koysunlar. Piyasada cihazları zorlayabilecek oyun yok.
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Tommy Shelby 6 ay
10 gb ram...
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mk2kill 6 ay
10 gb ram koyana kadar 120hz ekran koysaydi daha iyi olurdu.
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WmGMD 6 ay
Ulan bu mobil de ram aşkı yüzünden masaustume ram alamıyorum . Fiyatlar aldı başını gitti. En ucuz versiyonu kac a gelir acaba ??
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