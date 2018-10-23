10 GB RAM'li ilk telefon Xiaomi'den geldi: Black Shark Helo ile tanışın

Xiaomi geçtiğimiz Nisan ayında piyasaya sürdüğü Black Shark oyuncu telefonunun yeni versiyonunu çıkardı. Black Shark Helo olarak lanse edilen model aynı zamanda 10 GB RAM'e sahip dünyanın ilk akıllı telefonu oldu. Şirketin yeni nesil oyuncu telefonu tasarımından, teknik özelliklerine kadar birçok iyileştirme ve güncelleme ile geliyor.

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Cihaz 2160 x 1080 piksel çözünürlükte 6.01 inç AMOLED ekrana sahip. Ne yazık ki tazeleme hızı Asus ROG Phone veya Razer Phone 2 gibi 90 Hz veya 120 Hz değil. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 10 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar UFS 2.1 depolama alanı sunuyor.

Stereo hoparlörler ve RGB aydınlatma

Black Shark Helo'da Quick Charge 3.0 hızlı şarj destekli 4.000 mAh kapasiteli bir pil var. Cihaz 20 megapiksel standart sensör ve 12 megapiksel ikinci sensörden oluşan dikey olarak konumlandırılmış bir çift arka kamera taşıyor. Ön tarafında ise 20 megapiksellik bir kamera mevcut.

Akıllı telefonun ön yüzünde stereo hoparlörler bulunuyor. Kullanıcılar bu hoparlörleri bir yazılım yardımıyla kendi tercihlerine göre ayarlama şansına sahip olacaklar. Arka kısmında ise RGB aydınlatmalı logo ve LED şeritlerin yanı sıra bir parmak izi tarayıcısı yer alıyor.

Sıvı soğutma sistemi

Şirket ayrıca ısınmasını önlemek için telefona sıvı soğutma sistemi de entegre etmiş durumda. Bunun dışında telefonun arkasına takılabilen çift fanlı bir soğutma aksesuarı da sunulacak.

Android 8.0 (Oreo) işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon Bluetooth 5.0 ve 802.11ac WiFi teknolojilerini destekliyor. USB Type-C portuna sahip olan telefonda kulaklık girişi ise yok.

Black Shark Helo, üç farklı depolama ve bellek konfigürasyonu ile satın alınabilecek:

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı - 460 dolar

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı - 505 dolar

10 GB RAM ve 256 GB depolama alanı - 605 dolar

Telefon şu an için sadece Çin'de satışa sunulacak. Ancak ilerleyen zamanlarda şirketin Black Shark Helo'yu global pazara sunma planı da olabilir.

http://techpp.com/2018/10/23/xiaomi-black-shark-helo-specifications-features/