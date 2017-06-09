PAYDAY 2 kısa bir süre için tamamen ücretsiz oldu

Haber Editörü
Payday: The Heist’in ardından yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülen ve yakın zamanda sanal gerçeklik desteğine de kavuşan PAYDAY 2, aradan geçen süreç içerisinde birinci şahıs nişancı (FPS) türünün en beğenilen yapımları arasına girmeyi başardı. Gerek grafikleri gerek aksiyon dolu kurgusuyla dikkatleri üzerine çeken oyunda, ekip çalışmasıyla belirli bir plan doğrultusunda soygun yapmaya çalışıyorsunuz.
Yayınlanan son açıklamaya göre Overkill Software tarafından geliştirilen ve Starbreeze’in yapımcılığını üstlendiği -31 TL değerindeki- oyunu ilk 5 milyon kişi Steam üzerinden ücretsiz şekilde indirebilecek. Üstelik herhangi bir tarih sınırlaması da yok. Yani kampanya süresi (21 Haziran) bittikten sonra orijinal kopyayı oynamaya devam edebileceksiniz. Dilerseniz PAYDAY 2’ya ücretsiz şekilde sahip olmak için buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz.
PAYDAY 2 minimum sistem gereksinimleri:
İşlemci (CPU): 2 GHz Intel Dual Core Processor
RAM: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows 7
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800/ATI Radeon HD 2600 (512 MB VRAM)
Depolama alanı: 13 GB
RAM: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows 7
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800/ATI Radeon HD 2600 (512 MB VRAM)
Depolama alanı: 13 GB
PAYDAY 2 önerilen sistem gereksinimleri:İşlemci (CPU): 2.3 GHz Intel Quad Core Processor
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 10
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX460/ATI Radeon HD 5850 (1GB VRAM)
Depolama alanı: 13 GB
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