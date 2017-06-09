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PAYDAY 2 kısa bir süre için tamamen ücretsiz oldu

Düzenlenen son kampanya ile popüler FPS oyunlarından PAYDAY 2, geçici bir süreliğine tamamen ücretsiz oldu. Sadece belirli sayıda kişinin yararlanabileceği fırsatın detayları haberimizde.
1 yıl
7,4b
1
49
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Payday: The Heist’in ardından yaklaşık 4 yıl önce piyasaya sürülen ve yakın zamanda sanal gerçeklik desteğine de kavuşan PAYDAY 2, aradan geçen süreç içerisinde birinci şahıs nişancı (FPS) türünün en beğenilen yapımları arasına girmeyi başardı. Gerek grafikleri gerek aksiyon dolu kurgusuyla dikkatleri üzerine çeken oyunda, ekip çalışmasıyla belirli bir plan doğrultusunda soygun yapmaya çalışıyorsunuz.
Yayınlanan son açıklamaya göre Overkill Software tarafından geliştirilen ve Starbreeze’in yapımcılığını üstlendiği -31 TL değerindeki- oyunu ilk 5 milyon kişi Steam üzerinden ücretsiz şekilde indirebilecek. Üstelik herhangi bir tarih sınırlaması da yok. Yani kampanya süresi (21 Haziran) bittikten sonra orijinal kopyayı oynamaya devam edebileceksiniz. Dilerseniz PAYDAY 2’ya ücretsiz şekilde sahip olmak için buradaki sayfayı ziyaret edebilirsiniz. 

PAYDAY 2 minimum sistem gereksinimleri:

İşlemci (CPU): 2 GHz Intel Dual Core Processor
RAM: 4 GB
İşletim Sistemi: Windows 7
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800/ATI Radeon HD 2600 (512 MB VRAM)
Depolama alanı: 13 GB
 

PAYDAY 2 önerilen sistem gereksinimleri:

İşlemci (CPU): 2.3 GHz Intel Quad Core Processor
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 10
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX460/ATI Radeon HD 5850 (1GB VRAM)
Depolama alanı: 13 GB

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s_mail 1 yıl en beğenilen
açılan 3. veya 4. konu
Teşekkürler.
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odeon99 1 yıl
Oyuna gelen güncellemeler nedeni ile silmiştim
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DH Misafiri 1 yıl
beyler bittimi noldu la
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umityasar 1 yıl
Kaçırıdk mı anlayamadım???
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exponent 1 yıl
Oyunu indirdim ama açılmıyor. Tıklıyorum açıkıyor diyor, siyah ekran geliyor ve kapanıyor. Ben anlamadım bu işi.
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fthkn 1 yıl
Oyuna sahip oldum ama hiç eğlenceli gelmedi. Belki de hala eğitim görevleri olduğu için olabilir. Grafikler de yeni bir oyuna göre oldukça ilkel duruyor.
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Tahir26 1 yıl
Teşekkürler. Aldım bir adet
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Ironim 1 yıl
Dün akşam sağolsun arkadaşım haber verdi ekledim hemen kütüphaneme
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Paetzold 1 yıl
aldik
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MüdavimBey 1 yıl
Oh missss beleşe akalımm
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