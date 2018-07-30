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PES 2019'da Türkiye Süper Ligi bulunacak!

Şampiyonlar Ligi'nin FIFA'ya geçmesi ile lisanslı lig sayısını arttırmayan çalışan Konami, sonunda seriye Süper Lig lisansını ekledi. Hakan Çalhanoğlu, oyunun kapak yıldızı olacak.
9 ay
4,2b
1
18
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bu sene Şampiyonlar Ligi lisansını elinden kaptıran Konami, Türk oyuncuları için müjdeli haberi verdi. PES 2019’da resmi olarak Spor Toto Süper Lig’i yer alacak. Daha önce yapılan duyuruyla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun da ekleneceği açıklanmıştı. Süper Lig, lisansı uzun zamandır Fifa'da yer alıyordu. Bu sene her iki oyunda da Süper Lig bulunacak.

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Pro Evolution Soccer’ın resmi Twitter yapılan duyuruyla Spor Toto Süper Lig ile tam lisans anlaşması sağlandı. Süper Lig’deki tüm takımlar ve kadroları lisanslı olarak PES 2019’da oynanabilir olacak.

Kapak yıldızı: Hakan Çalhanoğlu

Oyunun global versiyonunda kapak yıldızı olarak Philip Coutinho yer alıyor. Türkiye’deki kutulu versiyonunda ise Coutinho’nun yanında Hakan Çalhanoğlu da bulunacak. Hakan Çalhanoğlu, Milan forması ile değil Türkiye Milli Takım’ı forması ile poz vermiş.

Şampiyonlar Ligi’ni FIFA serisine kaptıran Konami, PES 2019’a 22 lisanslı lig ekledi. PES 2019’un 12 takımdan oluşan demo sürümü 8 Ağustosta, tam sürümü ise 28 Ağustos 2018 tarihinde; PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkacak.


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proz47 9 ay en beğenilen
Pes'in oynanışı daha keyifli geliyor bana. Fifa, bana daha ağır geliyor sanki maçın yarısını boşa oynamışım gibi hissediyorum. Bizim ligin Pes'e de gelişi de güzel olmuş.
Pes'in oynanışı daha keyifli geliyor bana. Fifa, bana daha ağır geliyor sanki maçın yarısını boşa oynamışım gibi hissediyorum. Bizim ligin Pes'e de gelişi de g...
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TheStarBox 9 ay
Keşke diğer takımların stadlarınıda ekleseydiler. Gerçi sadece Türkiye ligi kurtarmaz pes i.
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matador_mirkhan 9 ay
Asıl soru neden bu kadar geç kaldılar bu konuda?!
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Manchester United 9 ay
Ah be İngiltere Almanya İtalya ligleride adam gibi olsa tadından yenmez.
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huseyincarnege 9 ay
OHBE
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zotacing 9 ay
Son 10 yıldır doluluk oranı %50'nin altında olan ve 4 büyükler arasında en eski ve kötü stada sahip Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun olup TT Arena ve Vodafone Arena'nın olmaması, tamamen sponsorların Konami'ye para yedirmesiyle alakalı bir durum gibi geliyor bana.
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dogussonmez 9 ay zotacing
Devlet tarafindan yapılmadığı icindir belki.
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emkdrl 9 ay
FIFA ve PES arasındaki farkı araba yarışı oyunları ile karşılaştırırsak. Biri simulation diğeri arcade! Eski bir PES sever olmama rağmen simulation'u tercih ederim. Hangi oyunu tercih ettiğim az biraz dikkat ile farkedebilir. Bunun bir seçim biçimi!:) olduğunu da belirtmek isterim.
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proz47 9 ay en beğenilen
Pes'in oynanışı daha keyifli geliyor bana. Fifa, bana daha ağır geliyor sanki maçın yarısını boşa oynamışım gibi hissediyorum. Bizim ligin Pes'e de gelişi de güzel olmuş.
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35plt35 9 ay
Sonunda... Yamalar ile abartılmış değerlerdeki oyuncularla değil, gerçek güçlerindeki oyuncularla oynayacağız. 75 üstü oyuncu zor bulursunuz artık.
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RichesMen 9 ay
Grafik olarak artık bence arada dağlar kadar fark yok ama fifa bence çok yapay vücut hareketleri dönüşler ayaklarda paten var gibi sağa sola dönüşler yeşilçam filmelerin de ağır koşma kavuşma sahnesi vardı ya aynen onu hisettiriyor. peste daha bir ağır ve gerçekçi geliyor oyun stili o yüzden ikisini de oynuyorum ama ilk tercihim her zaman PES Serisi oluyor...
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akbirkurt 9 ay
Türkiye’de elini ciddi anlamda güçlendirecek bir hareket oldu.Fifa çok baştan savma yapıyordu.Pes lisanslama yapınca tam yapıyor,Fifa gibi özensizlik yapmıyor.
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