PES 2019'da Türkiye Süper Ligi bulunacak!

Bu sene Şampiyonlar Ligi lisansını elinden kaptıran Konami, Türk oyuncuları için müjdeli haberi verdi. PES 2019’da resmi olarak Spor Toto Süper Lig’i yer alacak. Daha önce yapılan duyuruyla Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun da ekleneceği açıklanmıştı. Süper Lig, lisansı uzun zamandır Fifa'da yer alıyordu. Bu sene her iki oyunda da Süper Lig bulunacak.

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Pro Evolution Soccer’ın resmi Twitter yapılan duyuruyla Spor Toto Süper Lig ile tam lisans anlaşması sağlandı. Süper Lig’deki tüm takımlar ve kadroları lisanslı olarak PES 2019’da oynanabilir olacak.

Kapak yıldızı: Hakan Çalhanoğlu

Oyunun global versiyonunda kapak yıldızı olarak Philip Coutinho yer alıyor. Türkiye’deki kutulu versiyonunda ise Coutinho’nun yanında Hakan Çalhanoğlu da bulunacak. Hakan Çalhanoğlu, Milan forması ile değil Türkiye Milli Takım’ı forması ile poz vermiş.

Şampiyonlar Ligi’ni FIFA serisine kaptıran Konami, PES 2019’a 22 lisanslı lig ekledi. PES 2019’un 12 takımdan oluşan demo sürümü 8 Ağustosta, tam sürümü ise 28 Ağustos 2018 tarihinde; PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkacak.