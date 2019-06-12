PES’in yeni oyunu, yeni isimle geliyor: İşte karşınızda eFootball PES 2020

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Pro Evolution Soccer serisinin yeni oyunu E3 2019 fuarında duyuruldu. E-spor oyuncularının ilgisini çekmek isteyen Konami, yeni oyuna eFootball PES 2020 adını verdi. eFootball PES 2020, 10 Eylül tarihinde PS4, Xbox One ve PC için çıkcak.

eFootball PES 2020 yeni özellikleri

PES 2020’nin yeni özelliklerine baktığımızda Ana Lig moduna eklenen diyalog sistemi dikkat çekiyor. Ana Lig’deki maçların öncesi ve sonrasında, transfer görüşmelerinde ve basın toplantılarında karakterlerin oyun içi diyalog sahnelerine tanık olacağız. Özelleştirebileceğiniz teknik direktörün yanı sıra Maradona, Johan Cruyff gibi efsane isimlerle teknik direktör kariyeri açabileceğiz. Bu efsane isimlerin diyalog modundaki animasyonları gerçeğe yakın şekilde hazırlandı.

Aynı zamanda Ana Lig modunda transferlerin daha gerçekçi olacağı belirtiliyor. Oyuncuların kulüp tercihleri, bonservis ücretleri vs. mantık çerçevesinde gerçekleşecek.

Online oyun modları arasına Matchday ekleniyor. Rekabet odaklı bu modda haftalık etkinlikler düzenlenecek ve haftanın iyileri büyük finale katılma hakkı kazanacak. Büyük finaller, canlı olarak izlenebilecek.

Oyunda top sürme tekniği, top fiziği, defans sistemi ve oyuncu etkileşiminin iyileştirildiği ifade ediliyor. Oyuncu hatalarının gerçekçi bir şekilde resmedildiği ve rakiplerin hatalarından daha çok fırsat doğacağı diğer söylenenler arasında. Firma oynanış mekaniklerinde dev bir sıçrama olduğuna vurgu yapıyor.

Oynanış mekaniğindeki sıçramanın yanı sıra görsel anlamda da önemli iyileştirmeler var. Stadyumlar, üç boyutlu tarama teknolojisi ile oyuna eklendi. Dinamik ışıklandırma olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde maçın süresi ilerledikçe gölgelerin açısı da değişecek.

Geliştirilmiş ışıklandırma motoru sayesinde maçlar daha parlak ve gerçekçi ışıklandırma altında oynanacak. Yeni çim işleme teknolojisi sayesinde yeşil zeminin de görsel açıdan etkileyici görüneceği söyleniyor.

eFootball PES 2020 çıkış tarihi ve fiyatı

eFootball PES 2020, FIFA 20’den yaklaşık 2 hafta önce yani 10 Eylül tarihinde PlayStation 3, Xbox ve ve PC platformlarında yayınlanacak. Ön sipariş fiyatları ise şu şekilde:

PlayStation Store Standart Sürüm -- 409,00 TL

Xbox Store Standart Sürüm -- 345,00 TL

Steam Standart Sürüm -- 199,00 TL