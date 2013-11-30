"PS 4, konsol tarihine geçecek"

Konsol savaşlarının yeniden alevlenmesiyle birlikte Playstation 4 ve Xbox One'ın sergileyeceği performans merak konusu oldu.Bu konuyla gelen ilk bilgiler Sony Playstation 4'ün şimdiden Microsoft Xbox One'a üstünlük kurduğunu gösteriyor.

İngiltere merkezli Telegraph'ın ülkenin oyun odaklı perakendecisi GAME'e dayandırdığı ilk bilgilere göre PS4, İngiltere'deki ön siparişlerde PS3'ü 4'e katlamayı başardı. Amazon UK ise gazeteye yaptığı açıklama PS 4'ün Amazon UK'in tarihinde en hızlı satılan oyun konsolu olacağını ve rekor satış sayısıyla, geçtiğimiz hafta İngiltere'de satışa sunulan Xbox One'ı geride bırkacağını söyledi.

PS4'ün pazara bu denli pazara hızlı girişinin nedenlerini merak ediyorsanız, aşağıdaki oynatıcıdan Donanımhaber'in en uzun inceleme videosu olan Playstation 4 incelemesini izlemenizi tavsiye ediyoruz:

http://bgr.com/2013/11/29/playstation-4-xbox-one-sales/