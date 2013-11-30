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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"PS 4, konsol tarihine geçecek"

5 yıl
4b
1
311
Oyun Konsolları
Shady
Haber Editörü
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Konsol savaşlarının yeniden alevlenmesiyle birlikte Playstation 4 ve Xbox One'ın sergileyeceği performans merak konusu oldu.Bu konuyla gelen ilk bilgiler Sony Playstation 4'ün şimdiden Microsoft Xbox One'a üstünlük kurduğunu gösteriyor.

İngiltere merkezli Telegraph'ın ülkenin oyun odaklı perakendecisi GAME'e dayandırdığı ilk bilgilere göre PS4, İngiltere'deki ön siparişlerde PS3'ü 4'e katlamayı başardı. Amazon UK ise gazeteye yaptığı açıklama PS 4'ün Amazon UK'in tarihinde en hızlı satılan oyun konsolu olacağını ve rekor satış sayısıyla, geçtiğimiz hafta İngiltere'de satışa sunulan Xbox One'ı geride bırkacağını söyledi.

PS4'ün pazara bu denli pazara hızlı girişinin nedenlerini merak ediyorsanız, aşağıdaki oynatıcıdan Donanımhaber'in en uzun inceleme videosu olan Playstation 4 incelemesini izlemenizi tavsiye ediyoruz:


http://bgr.com/2013/11/29/playstation-4-xbox-one-sales/ Yorum Yaz
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giogo 5 yıl en beğenilen
PS4 gerçekten çok güzel bir oyun konsolu.
Çoğu kişinin alabileceği bütçede ve sana yıllarca son çıkan oyunları oynama vaadini sunuyor.
Ama bana göre tek dezavantajı oyunlarının çok pahalı olması.Geçmişte 2 liraya oyun almış nesil için 200`lü rakamlar trajikomik.
PS4 gerçekten çok güzel bir oyun konsolu.Çoğu kişinin alabileceği bütçede ve sana yıllarca son çıkan oyunları oynama vaadini sunuyor.Ama bana göre tek ...
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2 Yanıt Yanıtla +84
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fukox 5 yıl
Aslında xbox one da tarihe geçecek;ama ps4 gibi efsane sıfatıyla degil, bir fiyasko olarak...
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aycibin 10 ay
god of war yanında sony ve naughtydog'un çıkardığı oyunlar zaten ps aldırmaya yetiyor
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kollaps 10 ay
xbox'ın geriye uyumluluğu ve hizmetleri çok iyi. ama şu exc oyunu kimse takmıyor kafasını da anlayabilmiş değilim. cihazların amacı oyun oynatmak değil sanki. amaç güç yarıştırmaksa ayrı. bütün sene cod, bf ve fifa oynayan tiplerden olsam belki önemli olmayabilirdi.
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heat2797 10 ay
Kimse exclusivelerin yüzüne bakmiyor mu ? Emin misiniz ,god of War ,uncharted, last of us ,horizon, killzone ,until dawn ,heavy rain ,Detroit ,spiderman ve daha niceleri...
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Anti Fanboy 10 ay
Milletin iki yüzlülüğüne örnektir bu konu

Xbox One S çıkmadan önce donanım diye ağlayan ps fanboyları şimdi exc yok diye ağlıyir

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snakefatih 10 ay Anti Fanboy
Maximus sen misin?
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d3vstator 10 ay Anti Fanboy
Niye S çıkınca sustu PS4 sahipleri, PS4 ten daha mı güçlü Xbox One S ler?
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AMERICAN 4 yıl
Hala 4857268392 ay önceki fake resimlerle tahrik edici mesajlar...
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PHO3N1X 4 yıl
@Sir Maximus
Fake mi ?
Valla sen cidden Hallelujanın yeni versiyonu olmuşsun.Tahrik edici mesajlar senin girip PS bölümüne,oyun haberleri bölümüne attığın sinsi mesajlara deniyor.Kaynağıda verelimde öğren,bilgilen."Digital Foundry" adlı youtube kanalını aratıp karşılaştırma videolarını izlemek,"EuroGamer" adlı internet sitesini açıp teknik analizi okumak zor olmasa gerek.


@Halleluja
09:00 - 20:00 arası zaten işteyim,bol bol insan görmeme rağmen senin gibisine henüz rastlamadım.
Ama şu Maxi senin yolunda ilerliyor,hakkınıda veriyor hani.Tebrik etmek gerek..

http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2014-gta-5-next-gen-grass-compared

Linkte bırakayım burayada gerçi bunlarda hep fotoşok,Euro Gamer'da neymiş pehh,"Sir Maximus abimiz" varken lafmı düşer onlara.Hepsi fake,bir tek "Sir Maximus" haklı onun cihazıda yok heralde ama PC'den "CLOUD" vasıtasıyla bağlanıyor 300K serverlara.O yüzden Euro Gamer felan dinlemeyin kesinlikle arkadaşlar bu adamlar SONY'den para alıyor çimleri,çim biçme programıyla biçip öyle yayınlıyorlar.

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PHO3N1X 4 yıl
@Sir Maximus
Fake mi ?
Valla sen cidden Hallelujanın yeni versiyonu olmuşsun.Tahrik edici mesajlar senin girip PS bölümüne,oyun haberleri bölümüne attığın sinsi mesajlara deniyor.Kaynağıda verelimde öğren,bilgilen."Digital Foundry" adlı youtube kanalını aratıp karşılaştırma videolarını izlemek,"EuroGamer" adlı internet sitesini açıp teknik analizi okumak zor olmasa gerek.


@Halleluja
09:00 - 20:00 arası zaten işteyim,bol bol insan görmeme rağmen senin gibisine henüz rastlamadım.
Ama şu Maxi senin yolunda ilerliyor,hakkınıda veriyor hani.Tebrik etmek gerek..

http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2014-gta-5-next-gen-grass-compared

Linkte bırakayım burayada gerçi bunlarda hep fotoşok,Euro Gamer'da neymiş pehh,"Sir Maximus abimiz" varken lafmı düşer onlara.Hepsi fake,bir tek "Sir Maximus" haklı onun cihazıda yok heralde ama PC'den "CLOUD" vasıtasıyla bağlanıyor 300K serverlara.O yüzden Euro Gamer felan dinlemeyin kesinlikle arkadaşlar bu adamlar SONY'den para alıyor çimleri,çim biçme programıyla biçip öyle yayınlıyorlar.

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PHO3N1X 4 yıl
@Sir Maximus
Fake mi ?
Valla sen cidden Hallelujanın yeni versiyonu olmuşsun.Tahrik edici mesajlar senin girip PS bölümüne,oyun haberleri bölümüne attığın sinsi mesajlara deniyor.Kaynağıda verelimde öğren,bilgilen."Digital Foundry" adlı youtube kanalını aratıp karşılaştırma videolarını izlemek,"EuroGamer" adlı internet sitesini açıp teknik analizi okumak zor olmasa gerek.


@Halleluja
09:00 - 20:00 arası zaten işteyim,bol bol insan görmeme rağmen senin gibisine henüz rastlamadım.
Ama şu Maxi senin yolunda ilerliyor,hakkınıda veriyor hani.Tebrik etmek gerek..

http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2014-gta-5-next-gen-grass-compared

Linkte bırakayım burayada gerçi bunlarda hep fotoşok,Euro Gamer'da neymiş pehh,"Sir Maximus abimiz" varken lafmı düşer onlara.Hepsi fake,bir tek "Sir Maximus" haklı onun cihazıda yok heralde ama PC'den "CLOUD" vasıtasıyla bağlanıyor 300K serverlara.O yüzden Euro Gamer felan dinlemeyin kesinlikle arkadaşlar bu adamlar SONY'den para alıyor çimleri,çim biçme programıyla biçip öyle yayınlıyorlar.

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YereDusenAdam 4 yıl
Ps4 ün sık tasarımı Xbox ın online alt yapısı. Shareplay ve iki konsolun exclusive oyunlarını tek bir konsolda yaşayamacağız. Anca böyle babamızın şirketi gibi birbirimizi yiyelim. Maksat paramızla rezil olmamak. Arkadaş sen konsolcusun. Çözünürlük AA vs. Bunlara bakmaz oyununun kalitesine önem verirsin. Yüksek çözünürlük istesen zaten gider PC alırdın. Senin amacın oturma odanda geniş ekranda koltuğuna yaylana yaylana "aman ekran kartım kaldıracak mı,işlemcim ısınacak mı" gibi sorular sormadan sadece oyun oynamak ve eğlenmek değil mi. Nedir bu son 1 yıldaki çözünürlük hayranlığı. Hepimiz biliyoruz ki çözünürlük konusunda hiçbir konsol PC yi geçemez. Yüksek çözünürlük ve AA isteyen adam zaten gider PC alır. Lütfen böyle saçma konular yüzünden birbirinizin kalbini kırmayın. Takın oyunu rahat rahat oynayın, tadını çıkarın. Ne olur sanki 2 3 çim senin konsoluna eklenmediyse? Yada oyun 900p çalışıyor sa. Oyununu oynarken bunları unutuyorsun zaten.

Yazım hataları var ise affola. İyi geceler iyi oyunlar dilerim. Ben fakir fakir PS 2'e GTA San Andreas'ımı takar 360p de tankla arabaları patlarır, insanların kafasını dağıtır, dağdan paraşütle atlar, jetimle şehri turlar şehrin altını üstüne getirir eğlenceme bakarım. Bozulana kadar da PS 3 almam. Taş gibi maşallah God of War tam bir grafik patlaması benim için. Benim PC de bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum ben
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GOKHAN452 4 yıl YereDusenAdam
YereDusenAdam

Ps4 ün sık tasarımı Xbox ın online alt yapısı. Shareplay ve iki konsolun exclusive oyunlarını tek bir konsolda yaşayamacağız. Anca böyle babamızın şirketi gibi birbirimizi yiyelim. Maksat paramızla rezil olmamak. Arkadaş sen konsolcusun. Çözünürlük AA vs. Bunlara bakmaz oyununun kalitesine önem verirsin. Yüksek çözünürlük istesen zaten gider PC alırdın. Senin amacın oturma odanda geniş ekranda koltuğuna yaylana yaylana "aman ekran kartım kaldıracak mı,işlemcim ısınacak mı" gibi sorular sormadan sadece oyun oynamak ve eğlenmek değil mi. Nedir bu son 1 yıldaki çözünürlük hayranlığı. Hepimiz biliyoruz ki çözünürlük konusunda hiçbir konsol PC yi geçemez. Yüksek çözünürlük ve AA isteyen adam zaten gider PC alır. Lütfen böyle saçma konular yüzünden birbirinizin kalbini kırmayın. Takın oyunu rahat rahat oynayın, tadını çıkarın. Ne olur sanki 2 3 çim senin konsoluna eklenmediyse? Yada oyun 900p çalışıyor sa. Oyununu oynarken bunları unutuyorsun zaten.

Yazım hataları var ise affola. İyi geceler iyi oyunlar dilerim. Ben fakir fakir PS 2'e GTA San Andreas'ımı takar 360p de tankla arabaları patlarır, insanların kafasını dağıtır, dağdan paraşütle atlar, jetimle şehri turlar şehrin altını üstüne getirir eğlenceme bakarım. Bozulana kadar da PS 3 almam. Taş gibi maşallah God of War tam bir grafik patlaması benim için. Benim PC de bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum ben


EVET KARDESIM COK HAKLISIN PS4 ALMISTIM COZUNURLUK VE AA YUZUNDEN SATTIM AMA KONSOLUNDA VERDIGI KEYIF AYRI TABI AMA GRAFIK KALITESI
AGIR KACTI BIRAZ SATTIM TABI PC DEDE DAHA IYI GRAFIK KALITESI ALMANIN SONU YOK ODA AYRI KONU BELLI ZAMAN SONRA FRAPS TA KARE ORANINA BAKMAKTAN ASLINDA OYUN OYNAMADIGININ FARKINA VARIYOSUN.
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AMERICAN 4 yıl
Wii U alsın o zaman.
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slicer 4 yıl
Sir Maximus

Wii U alsın o zaman.


Iyi fikir, bende bir tane var ve harika bir oyun konsolu oldugunu soyleyebilirim
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AMERICAN 4 yıl
Kahkaha attım

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M`Shinoda 4 yıl
Geldi yine teletabi tinky pinky, trolllemekte çok usta bir kişilik
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sendomi 4 yıl
Bu nesilde microsoft ex oyunlara yatirim yapacak gibi duruyor ki eger yaparsa bu nesili ayni ps3 oldugu gibi alir,konsolcu adam icin grafik onemlidir ama oyunun kalitesi ve oynanabilirligi cok daha onemlidir
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Dictattor 4 yıl sendomi
sendomi

Bu nesilde microsoft ex oyunlara yatirim yapacak gibi duruyor ki eger yaparsa bu nesili ayni ps3 oldugu gibi alir,konsolcu adam icin grafik onemlidir ama oyunun kalitesi ve oynanabilirligi cok daha onemlidir


Makineyi alanlar satmasın diye üretilen yatırım yalanları ile elde kalan topluluğu kandırırlar anca. Calendar da yarışabilecek Halo 5 ve Quantum Break var, ki quantum'un yolunun PC'de biteceğini bilmeyen yok. Blackfriday'de acizlikten fiyat indirimine gittiğin halde muadillerinden hala daha az sattıktan, Ryse, Dead Rising 3'leri 20,25 FPS gibi komik oranlar ile geliştirerek Kinectli paketten kitleyip, daha sonra 4K-60FPS çözünürlük ile PC'ye getirerek Xbone alanlara yapılan nakavtı gördükten sonra yatırımlara, hype'lara şu vaziyette ancak belirli grupların altında bir şeyler yaptığını zanneden Xbone fetişistleri inanır.
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