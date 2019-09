PS Plus Ekim 2019 oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine ekim ayında sunulacak ücretsiz oyunları resmen duyurdu. State of Play etkinliğinde açıklanan oyunlar PlayStation 4 oyuncularını memnun edecek gibi görünüyor.



The Last of Us Remastered ve MLB The Show 19 ekim ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça kaliteli AAA yapımlar. Özellikle de The Last of Us hala oynamamış olanlar için yeni oyunun da hemen öncesinde çok iyi olmuş diyebiliriz.



Eylül ayında Batman Arkham Knight ve Darksiders III oyunları verilmişti. Bu iki oyunu şu anda indirebilirsiniz.



PlayStation 4

The Last of Us Remastered

MLB The Show 19

