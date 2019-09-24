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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS Plus Ekim 2019 oyunları açıklandı

    PlayStation Plus Ekim 2019 oyunları bugün düzenlenen State of Play etkinliğinde açıklandı.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine ekim ayında sunulacak ücretsiz oyunları resmen duyurdu. State of Play etkinliğinde açıklanan oyunlar PlayStation 4 oyuncularını memnun edecek gibi görünüyor.

    The Last of Us Remastered ve MLB The Show 19 ekim ayında PlayStation Plus abonelerini bekliyor olacak. Her iki oyun da oldukça kaliteli AAA yapımlar. Özellikle de The Last of Us hala oynamamış olanlar için yeni oyunun da hemen öncesinde çok iyi olmuş diyebiliriz.

    Eylül ayında Batman Arkham Knight ve Darksiders III oyunları verilmişti. Bu iki oyunu şu anda indirebilirsiniz.

    PlayStation 4


    The Last of Us Remastered
    MLB The Show 19


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    XanthiN 1 sa.
    The Last of Us Remastered hala sahip olmayanlar için çok iyi bir oyun. Playstation sahiplerinin çoğu bu oyunu çoktan oynadıkları için bir çok kişi bu ayı boş geçiyor.
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