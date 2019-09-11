PS Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler

Sony Avrupa, PlayStation Store üzerinde Japon oyunlarına özel büyük bir kampanya başlattı. Yakın dönemlerde çıkan popüler oyunlar da dahil olmak üzere onlarca farklı yüksek kalite oyunda yüzde 70'e varan indirimler göze çarpıyor.
Bu yılın en başarılı yapımlarından birisi olan Resident Evil 2, şu anda 399 TL'den 159 TL'ye indirilmiş durumda. Normalde 399 TL'ye satılan Devil May Cry 5 de yine 159 TL'ye indirilmiş. Ayrıca Monster Hunter: World, Dark Souls serisi, Ace Combat 7 ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi yapımlarda da önemli indirimlerin yapıldığını görüyoruz.
Büyük Japon Oyunları başlıklı kampanya 26 Eylül'e kadar devam edecek. İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı oyunları listeledik.
RESIDENT EVIL 2 - 159,00 TL
MONSTER HUNTER: World - 84,00 TL
Devil May Cry 5 - 159,00 TL
Judgment - 179,00 TL
TEKKEN 7 - 64,00 TL
Nioh - 64,00 TL
Persona 5 - 134,00 TL
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - 159,00 TL
KINGDOM HEARTS III - 149,50 TL
SOULCALIBUR VI - 114,00 TL
DARK SOULS: REMASTERED - 84,00 TL
DARK SOULS II: Scholar of the First Sin - 49,00 TL
DARK SOULS III - 57,00 TL
Yakuza 6: The Song of Life - 114,00 TL
Yakuza Kiwami - 49,00 TL
Yakuza Zero - 64,00 TL
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes - 18,00 TL
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - 64,00 TL
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Bu yılın en başarılı yapımlarından birisi olan Resident Evil 2, şu anda 399 TL'den 159 TL'ye indirilmiş durumda. Normalde 399 TL'ye satılan Devil May Cry 5 de yine 159 TL'ye indirilmiş. Ayrıca Monster Hunter: World, Dark Souls serisi, Ace Combat 7 ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi yapımlarda da önemli indirimlerin yapıldığını görüyoruz.
Büyük Japon Oyunları başlıklı kampanya 26 Eylül'e kadar devam edecek. İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı oyunları listeledik.
RESIDENT EVIL 2 - 159,00 TL
MONSTER HUNTER: World - 84,00 TL
Devil May Cry 5 - 159,00 TL
Judgment - 179,00 TL
TEKKEN 7 - 64,00 TL
Nioh - 64,00 TL
Persona 5 - 134,00 TL
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - 159,00 TL
KINGDOM HEARTS III - 149,50 TL
SOULCALIBUR VI - 114,00 TL
DARK SOULS: REMASTERED - 84,00 TL
DARK SOULS II: Scholar of the First Sin - 49,00 TL
DARK SOULS III - 57,00 TL
Yakuza 6: The Song of Life - 114,00 TL
Yakuza Kiwami - 49,00 TL
Yakuza Zero - 64,00 TL
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes - 18,00 TL
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - 64,00 TL
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650 TL'ye oyun mu olur? (ön sipariş bile olsa)
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