Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler

PlayStation Store'da "Büyük Japon Oyunları" başlıklı indiirmler resmen başladı. Popüler birçok Japon yapımının indirime girdiği kampanya 26 Eylül'e kadar devam edecek.
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
1,5b
19
6
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sony Avrupa, PlayStation Store üzerinde Japon oyunlarına özel büyük bir kampanya başlattı. Yakın dönemlerde çıkan popüler oyunlar da dahil olmak üzere onlarca farklı yüksek kalite oyunda yüzde 70'e varan indirimler göze çarpıyor.

Bu yılın en başarılı yapımlarından birisi olan Resident Evil 2, şu anda 399 TL'den 159 TL'ye indirilmiş durumda. Normalde 399 TL'ye satılan Devil May Cry 5 de yine 159 TL'ye indirilmiş. Ayrıca Monster Hunter: World, Dark Souls serisi, Ace Combat 7 ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi yapımlarda da önemli indirimlerin yapıldığını görüyoruz.

Büyük Japon Oyunları başlıklı kampanya 26 Eylül'e kadar devam edecek. İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı oyunları listeledik. 

RESIDENT EVIL 2 - 159,00 TL
MONSTER HUNTER: World - 84,00 TL
Devil May Cry 5 - 159,00 TL
Judgment - 179,00 TL 
TEKKEN 7 - 64,00 TL
Nioh - 64,00 TL
Persona 5 - 134,00 TL
ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - 159,00 TL
KINGDOM HEARTS III - 149,50 TL
SOULCALIBUR VI - 114,00 TL
DARK SOULS: REMASTERED - 84,00 TL
DARK SOULS II: Scholar of the First Sin - 49,00 TL
DARK SOULS III - 57,00 TL
Yakuza 6: The Song of Life - 114,00 TL
Yakuza Kiwami - 49,00 TL
Yakuza Zero - 64,00 TL
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes - 18,00 TL
Ni no Kuni II: Revenant Kingdom - 64,00 TL

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XanthiN 43 dk.
Sürekli aynı indirimler, eskiyen oyunlarda bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 2 sa.
Oyun fiyatlarına ne olmuş öyle!
650 TL'ye oyun mu olur? (ön sipariş bile olsa)
store.playstation.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sliskelion 3 sa.
MHW yi alın oynayın net 200 saat oyun süresi veriyor, gelecek DLC iceborne u da alırsınız sonra oyun size 400 saat oyun süresi verir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deswaaa 48 dk. Sliskelion
600 saat normal oyun süresi diyelim biz ona build falan derken anca iceborne işin içine girince zaten asırlık oyun adamlar ne oyun yapmış ya başından kalkamıyoruz efsane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mnyksvsc 3 sa.
Dark Souls 1+2+3 100 lira olsaydı alırdım, oynamazdım ama alırdım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 4 sa.
Dark Souls sevenler için guzel indirimler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 dk. Mount & Blade II: Bannerlord'un Multiplayer Betasını Oynadık 9 dk. IFA 2019'da XPG yüksek performans standını geziyoruz 10 dk. Kapaklı telefon döndü | Nokia 2720 Flip ön inceleme 1 sa. 110 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin atmosferinde 'su buharı' keşfedildi 1 sa. Alcatel Smart Tab 7 giriş seviyesine odaklanacak 3 sa. Şimdi de yaşlılar için akıllı saat 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN PS Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler Sonraki Agora 2019 Fotoğrafçılık Yarışması finalistleri oyunuzu bekliyor 5 sa. Razer'dan iPhone 11 için termal soğutma teknolojisine sahip kılıf 6 sa. Mercedes'in elektrikli SUV modeli 2020'de Türkiye'de 7 sa. Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi'nden sevk kararı 7 sa. Samsung ve SK Telecom, 5G özellikli 8K TV'ler için ortak çalışacak 8 sa. TENAA onayı alan Redmi 8A'nın görüntüleri yayınlandı 8 sa. Küresel rüzgar türbini siparişleri, yılın ikici çeyreğinde yüzde 111 arttı 9 sa. 48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, nihai tasarımıyla Frankfurt'ta 9 sa. Starship'in teslimat robotları Purdue Üniversitesi'nde hizmete başladı 10 sa. Intel, AMD’ye kaybettiği pazar payını doğruladı 11 sa. iPhone 11 Pro modellerinin, daha uzun pil ömrü sunmasının arkasındaki sır 11 sa. Galaxy Fold için geliştiriciler kolları sıvadı 12 sa. Makyajlı 2019 Mitsubishi L200 Türkiye fiyatı ve özellikleri 12 sa. AMD Ryzen 9 3950X çevrimiçi bir satıcıda ortaya çıktı 13 sa. Huawei yeni 65 inç Akıllı TV'sini 19 Eylül'de tanıtacak 13 sa. LG'nin 2019 OLED TV'lerine Nvidia G-Sync desteği geldi 14 sa. Audi'den sıra dışı konsept: AI:Trail quattro 14 sa. Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor 23 sa. iPhone 11 serisi karşılaştırması 23 sa. iPhone 11 modellerinin kalbindeki A13 Bionic neler sunuyor? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
Bölüm Sonu Canavarı
Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
Bölüm Sonu Canavarı
dCi vs tdi vs tdci vs hdi vs crdi vs cdti vs multijet
DH Forum
Evli Erkekler Dertleşme Bölümü :(...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim