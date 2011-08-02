PS Vita, PS3 için bir oyun kumandası görevi görebilecek

Haber Editörü
Sony’nin yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita için geri sayım devam ediyor. Nintendo’nun durgunluk yaşadığı ve iPhone, iPad gibi akıllı cihazların oyun endüstrisinde popüler olmaya başladığı bir dönemde stratejik bir hamleyle pazarı eline geçirmek isteyen Sony konsoluna yeni özellikler eklemeye devam ediyor.
4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 5 inç dokunmatik OLED ekran, arka dokunmatik panel, orijinal PSP’nin 10 katı kadar RAM ile yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen PS Vita hakkında firmanın bir sözcüsü önemli açıklamalar yaptı.
Sony Computer Entertainment Avrupa Ar-Ge şefi Phil Rogers, Geliştirme konferansında PS Vita’nın bazı oyunlar için PS3 tarafından kumanda olarak kullanılabileceğini duyurdu. Aynen Wii U modelinde olduğu gibi oyun PS Vita’nın ekranına gelecek ve oyuncu buradan kontrollerine devam edecek.
Bunun için PS3, Vita’ya kablosuz olarak verileri iletecek ve Vita da ekranında bunları görüntüleyecek. Vita’nın jiroskop ve arka dokunmatik paneli gibi fonksiyonları tam olarak kullanılabilecek. Böylece PS3’ün işlemci gücü ve Vita’nın grafikleri oyun tecrübesini üst düzeye çıkaracak.
Bu hamleyle Nintendo 3DS ve diğer taşınabilir oyun cihazlarıyla sıkı bir rekabete girmek isteyen Sony geliştiricilere ise PS3 oyunlarına PS Vita için eklenti gömme desteğini de vereceğini açıkladı.
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eğer çalmış diyorsanız siz de yeterince tarafsız değilsiniz demektir. bir firma yeni bir teknoloji kullandıysa ve talep gördüyse diğer firmalar da gayet doğal olarak o teknolojiyi kullanabilir. zaten ortada çalmak gibi bir durum olsaydı nintendo patent davası açardı. böyle demeniz kapasitif dokunmatikleri bütün firmalar apple'dan çalmış demek gibi olmuş.
Apple bir ton firmayı neden dava ediyor veya bir ton firma apple ı? sony move için nintendo ya para ödüyor olabilir veya o teknoloji hangi firmaya aitse lisanslamış olabilir. ama hep arkadan geldiği açık. sony sevmem neden biliyor musun çünkü az önce arkadaşın sony fotoğraf makinesinden çıkarttığım sdhc hafıza kartındaki fotoğrafları akrt okuyucudan alamadım. illa ki kablo gerekiyormuş. böyle berbat bir firma işte.
Ya bırakın şu PS fanlığını. Adam resmen çalmış, Move'u çıkartırken de adeta çalmıştı. Eğer bu özellikleri Apple'ın bir ürününden çalmış olsaydı şimdi başında milyon tane dava olurdu.
kalite fiyatları etkilemez. tabi ülkemizde bazı işgüzarlar daha pahalıya satabilir ama yurtdışında oyunların fiyatı kalite farketmeksizin aynı.
çalıntı değil. sadece önce nintendo kullandı. eğer çalıntı olsaydı bütün cep telefonları da motorola'dan çalıntı olurdu.
SOny işte sanki move nintendo dan çalıntı değil mi?
bu önyargı değil, birebir gerçek. 3ds adlı vitaya kıyasla son derece dandik bir cihaz olan alet bu ülkede 800 liraya satılmıyor mu şu an? bu arada ben bu haberi aylar önce duymuştum ya, demek o zamanlar hayalmiş şimdi gerçek oldu :)
Şimdi o yönde bakmayın, Sony, Vita'yı Türkiye'de 600-700 lira arasında satmaya çalışacaklarını söyledi, röportajları okuduysanız. Eğer çok pahalıysa yurtdışından getirttirin, ki ben öyle yapacağım.