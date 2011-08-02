Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PS Vita, PS3 için bir oyun kumandası görevi görebilecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5b
1
29
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony’nin yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita için geri sayım devam ediyor. Nintendo’nun durgunluk yaşadığı ve iPhone, iPad gibi akıllı cihazların oyun endüstrisinde popüler olmaya başladığı bir dönemde stratejik bir hamleyle pazarı eline geçirmek isteyen Sony konsoluna yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 5 inç dokunmatik OLED ekran, arka dokunmatik panel, orijinal PSP’nin 10 katı kadar RAM ile yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen PS Vita hakkında firmanın bir sözcüsü önemli açıklamalar yaptı.

Sony Computer Entertainment Avrupa Ar-Ge şefi Phil Rogers, Geliştirme konferansında PS Vita’nın bazı oyunlar için PS3 tarafından kumanda olarak kullanılabileceğini duyurdu. Aynen Wii U modelinde olduğu gibi oyun PS Vita’nın ekranına gelecek ve oyuncu buradan kontrollerine devam edecek.

Bunun için PS3, Vita’ya kablosuz olarak verileri iletecek ve Vita da ekranında bunları görüntüleyecek. Vita’nın jiroskop ve arka dokunmatik paneli gibi fonksiyonları tam olarak kullanılabilecek. Böylece PS3’ün işlemci gücü ve Vita’nın grafikleri oyun tecrübesini üst düzeye çıkaracak.

Bu hamleyle Nintendo 3DS ve diğer taşınabilir oyun cihazlarıyla sıkı bir rekabete girmek isteyen Sony geliştiricilere ise PS3 oyunlarına PS Vita için eklenti gömme desteğini de vereceğini açıkladı.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
acmtncy 8 yıl
Einstein
acmtncy
bycanua hocam normal psp oyunları en az 55 tl den gidiyor :) simdi vitanın grafik kalitesi ortada oyunlarda haliyle kaliteli oyunlar olacak bu yüzden fiyatada yansır bu arada o konuyada giriş yapıyorum simdi
kalite fiyatları etkilemez. tabi ülkemizde bazı işgüzarlar daha pahalıya satabilir ama yurtdışında oyunların fiyatı kalite farketmeksizin aynı.
SOny işte sanki move nintendo dan çalıntı değil mi?
çalıntı değil. sadece önce nintendo kullandı. eğer çalıntı olsaydı bütün cep telefonları da motoroladan çalıntı olurdu.
Ya bırakın şu PS fanlığını. Adam resmen çalmış, Moveu çıkartırken de adeta çalmıştı. Eğer bu özellikleri Appleın bir ürününden çalmış olsaydı şimdi başında milyon tane dava olurdu.

eğer çalmış diyorsanız siz de yeterince tarafsız değilsiniz demektir. bir firma yeni bir teknoloji kullandıysa ve talep gördüyse diğer firmalar da gayet doğal olarak o teknolojiyi kullanabilir. zaten ortada çalmak gibi bir durum olsaydı nintendo patent davası açardı. böyle demeniz kapasitif dokunmatikleri bütün firmalar apple'dan çalmış demek gibi olmuş.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl acmtncy
acmtncy

Einstein

acmtncy
bycanua hocam normal psp oyunları en az 55 tl den gidiyor :) simdi vitanın grafik kalitesi ortada oyunlarda haliyle kaliteli oyunlar olacak bu yüzden fiyatada yansır bu arada o konuyada giriş yapıyorum simdi
kalite fiyatları etkilemez. tabi ülkemizde bazı işgüzarlar daha pahalıya satabilir ama yurtdışında oyunların fiyatı kalite farketmeksizin aynı.
SOny işte sanki move nintendo dan çalıntı değil mi?
çalıntı değil. sadece önce nintendo kullandı. eğer çalıntı olsaydı bütün cep telefonları da motoroladan çalıntı olurdu.
Ya bırakın şu PS fanlığını. Adam resmen çalmış, Moveu çıkartırken de adeta çalmıştı. Eğer bu özellikleri Appleın bir ürününden çalmış olsaydı şimdi başında milyon tane dava olurdu.


eğer çalmış diyorsanız siz de yeterince tarafsız değilsiniz demektir. bir firma yeni bir teknoloji kullandıysa ve talep gördüyse diğer firmalar da gayet doğal olarak o teknolojiyi kullanabilir. zaten ortada çalmak gibi bir durum olsaydı nintendo patent davası açardı. böyle demeniz kapasitif dokunmatikleri bütün firmalar apple'dan çalmış demek gibi olmuş.


Apple bir ton firmayı neden dava ediyor veya bir ton firma apple ı? sony move için nintendo ya para ödüyor olabilir veya o teknoloji hangi firmaya aitse lisanslamış olabilir. ama hep arkadan geldiği açık. sony sevmem neden biliyor musun çünkü az önce arkadaşın sony fotoğraf makinesinden çıkarttığım sdhc hafıza kartındaki fotoğrafları akrt okuyucudan alamadım. illa ki kablo gerekiyormuş. böyle berbat bir firma işte.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Einstein 8 yıl
acmtncy
bycanua hocam normal psp oyunları en az 55 tl den gidiyor :) simdi vitanın grafik kalitesi ortada oyunlarda haliyle kaliteli oyunlar olacak bu yüzden fiyatada yansır bu arada o konuyada giriş yapıyorum simdi
kalite fiyatları etkilemez. tabi ülkemizde bazı işgüzarlar daha pahalıya satabilir ama yurtdışında oyunların fiyatı kalite farketmeksizin aynı.
SOny işte sanki move nintendo dan çalıntı değil mi?
çalıntı değil. sadece önce nintendo kullandı. eğer çalıntı olsaydı bütün cep telefonları da motoroladan çalıntı olurdu.

Ya bırakın şu PS fanlığını. Adam resmen çalmış, Move'u çıkartırken de adeta çalmıştı. Eğer bu özellikleri Apple'ın bir ürününden çalmış olsaydı şimdi başında milyon tane dava olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acmtncy 8 yıl
bycanua
hocam normal psp oyunları en az 55 tl den gidiyor :) simdi vitanın grafik kalitesi ortada oyunlarda haliyle kaliteli oyunlar olacak bu yüzden fiyatada yansır bu arada o konuyada giriş yapıyorum simdi

kalite fiyatları etkilemez. tabi ülkemizde bazı işgüzarlar daha pahalıya satabilir ama yurtdışında oyunların fiyatı kalite farketmeksizin aynı.
SOny işte sanki move nintendo dan çalıntı değil mi?

çalıntı değil. sadece önce nintendo kullandı. eğer çalıntı olsaydı bütün cep telefonları da motorola'dan çalıntı olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 8 yıl
Bu özellik Wii U'da da vardı sanki?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell

Bu özellik Wii U'da da vardı sanki?



SOny işte sanki move nintendo dan çalıntı değil mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 8 yıl
3/4 yıllık PSP olmuyormuydu !!! ne haber ne haber . . .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rebellion 8 yıl Bukalemun
Bukalemun

3/4 yıllık PSP olmuyormuydu !!! ne haber ne haber . . .


Sony Computer Entertainment Avrupa Ar-Ge şefi Phil Rogers, Geliştirme konferansında PS Vita’nın bazı oyunlar için PS3 tarafından kumanda olarak kullanılabileceğini duyurdu. Aynen Wii U modelinde olduğu gibi oyun PS Vita’nın ekranına gelecek ve oyuncu buradan kontrollerine devam edecek.

bunun için PS3, Vita’ya kablosuz olarak verileri iletecek ve Vita da ekranında bunları görüntüleyecek. Vita’nın jiroskop ve arka dokunmatik paneli gibi fonksiyonları tam olarak kullanılabilecek. Böylece PS3’ün işlemci gücü ve Vita’nın grafikleri oyun tecrübesini üst düzeye çıkaracak.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chidori 8 yıl
Güzel haber
. Teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
cihazların birbirlerine entegre olması çok güzel bir gelişme.. cihaz zaten başlı başına oldukça güzel olacak birde böyle ekstralarla daha çok albenisi olacaktır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheOnu 8 yıl
avatar78
bycanua Kim Bilir Oyunlar Kaç Paradır :) Cihazın Fiyatı Zate 1 Milyardan Aşagı Olmaz :)
Önyargılardan kurtul derim, incele biraz
dh ps vita ana konusu, gelin tartışalım: forum.donanimhaber.com/...

bu önyargı değil, birebir gerçek. 3ds adlı vitaya kıyasla son derece dandik bir cihaz olan alet bu ülkede 800 liraya satılmıyor mu şu an? bu arada ben bu haberi aylar önce duymuştum ya, demek o zamanlar hayalmiş şimdi gerçek oldu :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avatar78 8 yıl TheOnu
nights

avatar78

bycanua Kim Bilir Oyunlar Kaç Paradır :) Cihazın Fiyatı Zate 1 Milyardan Aşagı Olmaz :)
Önyargılardan kurtul derim, incele biraz
dh ps vita ana konusu, gelin tartışalım: forum.donanimhaber.com/...


bu önyargı değil, birebir gerçek. 3ds adlı vitaya kıyasla son derece dandik bir cihaz olan alet bu ülkede 800 liraya satılmıyor mu şu an? bu arada ben bu haberi aylar önce duymuştum ya, demek o zamanlar hayalmiş şimdi gerçek oldu :)


Şimdi o yönde bakmayın, Sony, Vita'yı Türkiye'de 600-700 lira arasında satmaya çalışacaklarını söyledi, röportajları okuduysanız. Eğer çok pahalıysa yurtdışından getirttirin, ki ben öyle yapacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
Cihaz çok yönlü bir alet olmuş hani oyun yönü tabikide baskın ama yabana atılmayacak özelliklerde var oyunlar için kart olayı falan olacaktı oyun geliştiriciler içinde en kolay platform oldugu yazılmıştı sony bukadar güçlü donanımı taşınabilir bir platforma getiriyorsa bukadar özellikleri barındırabiliyorsa eminim bu pazarda tekrar lider olmayı amaçladığı için yapıyordur ps3'den büyük bir ders almıştır bundan sonra daha dikkatli olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M1A2Abrams 8 yıl
bu cihazı almayı düşünüyorum gerçekten mükemmel geliyor ekranıda oledmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4986 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, ps3 ve sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -22- 8 yıl Türk Telekom Genel Müdürü Gökhan Bozkurt ile fiber internet, mobil ve tablet pc'leri konuştuk 8 yıl Türk Telekom, Avrupa GSM pazarına adım attı; İşte Türk Telekom Mobile'ın detayları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim