PS Vita, PS3 için bir oyun kumandası görevi görebilecek

Sony’nin yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita için geri sayım devam ediyor. Nintendo’nun durgunluk yaşadığı ve iPhone, iPad gibi akıllı cihazların oyun endüstrisinde popüler olmaya başladığı bir dönemde stratejik bir hamleyle pazarı eline geçirmek isteyen Sony konsoluna yeni özellikler eklemeye devam ediyor.





4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 5 inç dokunmatik OLED ekran, arka dokunmatik panel, orijinal PSP’nin 10 katı kadar RAM ile yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen PS Vita hakkında firmanın bir sözcüsü önemli açıklamalar yaptı.





Sony Computer Entertainment Avrupa Ar-Ge şefi Phil Rogers, Geliştirme konferansında PS Vita’nın bazı oyunlar için PS3 tarafından kumanda olarak kullanılabileceğini duyurdu. Aynen Wii U modelinde olduğu gibi oyun PS Vita’nın ekranına gelecek ve oyuncu buradan kontrollerine devam edecek.





Bunun için PS3, Vita’ya kablosuz olarak verileri iletecek ve Vita da ekranında bunları görüntüleyecek. Vita’nın jiroskop ve arka dokunmatik paneli gibi fonksiyonları tam olarak kullanılabilecek. Böylece PS3’ün işlemci gücü ve Vita’nın grafikleri oyun tecrübesini üst düzeye çıkaracak.





Bu hamleyle Nintendo 3DS ve diğer taşınabilir oyun cihazlarıyla sıkı bir rekabete girmek isteyen Sony geliştiricilere ise PS3 oyunlarına PS Vita için eklenti gömme desteğini de vereceğini açıkladı.