PS Vita bu hafta 15.000 rakamında kaldı

Haber Editörü
http://admin.donanimhaber.com/uploads/aaaa.jpg" border="0" alt="" />
Oyunseverlerin merakla beklediği yeni nesil taşınabilir oyun konsolu Sony PS Vita, 17 Aralık tarihinde Japonya'da piyasaya sürüldü. Global satışına 22 Şubat'ta başlanacak PS Vita için Japonya satış grafiği büyük önem taşıyor. Ancak bazı analistlerin dile getirdiği gibi PS Vita satışları dibe vurmuş durumda.
MediaCenter sitesinin bilgilerine göre ilk hafta 325.000 satan PS Vita ikinci hafta 72.000 rakamına düştü. Sonraki hafta 42.000 olan rakam takip eden hafta 18.000 olurken 27 Ocak'ta biten son haftada sadece 15.000 adet satabildi. Toplamda 480.000 adet PS Vita satılmış oldu.
Analistler rakamların global satış öncesi umut verici olmadığını belirtiyor. Diğer bir taşınabilir oyun konsolu Nintendo 3DS beklentileri karşılayamasa da Japonya'da aylık 80.000 satış ortalamasını yakaladı. Nintendo 3DS'in ilk ay Japonya satış rakamı 1.5 milyon olarak belirtilmişti. Bu bakımdan PS Vita'ya 3 kat fark attığı söylenebilir.
Nintendo'nun yaptığı gibi Sony'nin de bir fiyat indirimine girmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Sony kısa bir süre önce tarihinin en büyük tanıtım kampanyasını PS Vita için başlattığını duyurmuştu. Bu tanıtımın global satışları ne kadar etkileyebileceği bilinmiyor. Ancak indirim ve yeni yapımların daha hızlı piyasaya sürülmesi PS Vita'ya yukarı doğru ivme kazandıracaktır.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
12 saat dışarıda olmama rağmen bu ürünü almayacağım bu fiyata.
Şimdi ortalık Android lerle dolduğu gibi ,Ipod Touch 4G gibi ufak cihazlar varken
kocaman cihazı kim ne yapsın.
Şarjı ayrı herşeyi ayrı pahalımı pahalı oyunlar da pahalı.
Ne dersiniz yakın bir zaman da Walkman in kalması ile bu cihazlar da kalkar belki ama daha çok var.
Kesinlikle katılıyorum size, ve telefonlardaki oyun bolluğu da etkiledi. Açıkcası ilk vita alıcaklardan biriydim ki arakadaşım yurt dışından getirene kadar. Ciddi ciddi makine güzel olabilir ilk etabda ama makine tek bir oyun götürmez. Hafıza kartı olayı başlı başına mide bulandırıyor. Neden eski tür kartı ile devam etmediler. Zaten sony şu son 5 sende hep zara ediyor buda onlardan biri bence.
Yiğenlerinme 140 doalardan 4 tane 3ds aldım yurt dışından şimdi düşünün vita almayı deneyin. Neden alıcam okadar pahalı ve çocukalra yönelik pek oyunu yok ve oyun konusundada pek umutlu değilim açıkcası.
Herkezin elinde dokunmadik android telefon dururken oyun ihtiyacını karşılıyor grafiksel olmasada anlık ihtiyacı karşılıyor ve herzaman elinin altında olduğundan bir kalabalık etmiyor. Sonuçta fiyatı çok düşük olması gerekiyor alınabirlik açısından yoksa bu satış rakamlarını bile ararlar ki şu anda rarma içindeler zaten.
1.Gereksiz hafıza kartı vs. masrafı(çok pahalı ayrıca bir micro SD class 10 yeterdi)
2.Düzgün oyun yok.(Uncharched ile olmaz bu işler)
3.Oyunlar çok pahalı(Uncharched 40-50 dolar civarı olması lazım.O paraya uzun senaryolu oyunlar alınabilir,gerek pc gerek PS3 platformunda.)
4.Konsol çok pahalı.
Şu oyun masrafı ve aksesuar olayı sony'yi bitirecek.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4226 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Oyun Konsolları, nintendo 3ds ve sony