PS Vita bu hafta 15.000 rakamında kaldı

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Oyunseverlerin merakla beklediği yeni nesil taşınabilir oyun konsolu Sony PS Vita, 17 Aralık tarihinde Japonya'da piyasaya sürüldü. Global satışına 22 Şubat'ta başlanacak PS Vita için Japonya satış grafiği büyük önem taşıyor. Ancak bazı analistlerin dile getirdiği gibi PS Vita satışları dibe vurmuş durumda.





MediaCenter sitesinin bilgilerine göre ilk hafta 325.000 satan PS Vita ikinci hafta 72.000 rakamına düştü. Sonraki hafta 42.000 olan rakam takip eden hafta 18.000 olurken 27 Ocak'ta biten son haftada sadece 15.000 adet satabildi. Toplamda 480.000 adet PS Vita satılmış oldu.





Analistler rakamların global satış öncesi umut verici olmadığını belirtiyor. Diğer bir taşınabilir oyun konsolu Nintendo 3DS beklentileri karşılayamasa da Japonya'da aylık 80.000 satış ortalamasını yakaladı. Nintendo 3DS'in ilk ay Japonya satış rakamı 1.5 milyon olarak belirtilmişti. Bu bakımdan PS Vita'ya 3 kat fark attığı söylenebilir.





Nintendo'nun yaptığı gibi Sony'nin de bir fiyat indirimine girmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Sony kısa bir süre önce tarihinin en büyük tanıtım kampanyasını PS Vita için başlattığını duyurmuştu. Bu tanıtımın global satışları ne kadar etkileyebileceği bilinmiyor. Ancak indirim ve yeni yapımların daha hızlı piyasaya sürülmesi PS Vita'ya yukarı doğru ivme kazandıracaktır.