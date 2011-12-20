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PS Vita ilk iki günde 321 400 satış yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,5b
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyunseverlerin merakla beklediği 5 inç OLED ekranlı ve 4 çekirdekli işlemcili Sony PS Vita modeli ilk durağı olan Japonya'da 17 Aralık'ta piyasaya çıktı.

Bazı otoritelerin geleceği için umutlu olmadığı PS Vita Japonya'daki iki günlük satışlarda toplam 321 400 rakamına ulaştı. Nintendo 3DS modeli de aynı dönemde 371 000 adet satmıştı. İki firmanın da anavatanı olan Japonya'da konsol modelleri açılış dönemlerinde oldukça sağlam satışlar yapıyor.

İlk iki gün için satışlar yüz güldürdü. Ancak 3DS modelindeki gibi sonradan bir duraksama yaşanıp yaşanmayacağı belirsiz. Çünkü WiFi bağlanamama ve sistemin sebepsiz yere kilitlenmesi gibi problemler ilk andan itibaren ortaya çıkmaya başladı. Bu da oyunseverlerin oldukça canını sıkıyor.

Sony bir güncellemeyle kısa sürede sorunu ortadan kaldıracağını duyurdu ancak bunun satışlar üzerinde ne tür bir etkisi olduğunu zaman gösterecek. Konsol 22 Şubat sonrasında ABD ve Avrupa pazarına adım atacak. 

PS Vita WiFi versiyonu 250$ fiyatına sahipken Wi-Fi+3G modeli 300$ etiketine sahip. Yapılan analizler 3G versiyonların stoğun yarısı kadar satış yaptığını, WiFi versiyonun ise yüzde 94'ler seviyesinde stokları bitirdiğini gösteriyor.

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DH Misafiri 7 yıl
iki günde 321 400 mi :S
e AZMIŞ
(ÇÜŞ!)
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mahmutsultan 7 yıl
iki günde 321 400 mi :S
e AZMIŞ
(ÇÜŞ!)
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sardemir 7 yıl
Sirp fifa icin bu alet alinir, iphone kaliteli oyunlar cikartiyor fakat oynananilirlik onemli. Onuda vita karsilar ancak. 5" oled super bisi. Param olursa alicam okula laptobu goturmek cok zor geliyo ama bu tam tasinabilir
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dmxerkan 7 yıl
Sadece MGS ve Dynasty Warriors oynamak için bile alırım.İlk versiyonlardan almakta fayda var.
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GT_55 7 yıl
Cihaz satmayacak diyenlere gelsin bu satış rakamı...
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redoracle 7 yıl
Cihazın fiyatı iyide memory kartlarının fiyatı pahalı keşke standart bi hafıza kullanabilseydik.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
o nette dolaşan bozuk çıkan hatalı vitalar umarım genel değildir yoksa sony nin başı çok ağrıcak gibime geliyor ;)
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h!j@cker 7 yıl
cep telefonları bu donanımlarla ve yazılımlarla üretildiği müddetce bu tarz ürünlere artık ihitiyacın kalmayacagı yonunde benim fikrim artık psp ve türevleri cihazlar mazi olmak üzere
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emregök 7 yıl
Fut yok ama ps vita Fifa da aylar önce böyle söyleniyordu
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ferhatalak 7 yıl
sırf fifa için alıyorum bu cihazı valla almazdım fifa veya pes çıkmasaydı,fifanın videosu gerçekten nerdeyse ps3 kadar iyi.
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Batuist 7 yıl
PS vita süper bir cihaz oldu.. salt oyun mantığıyla üretildiği için oyun konusunda bir cep telefonundan çok daha fazlasını verecektir. ilk konsola oranla radikal bir değişim geçirdi konsol.. akıbeti 3ds gibi olmayacaktır..
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sahoron 7 yıl
Konsola laf atmaya gerek yok bu fiyata bu boyutta çok süper ama eğer benim gibi oyunun cep telefonunda veya el konsolunda oynanmayacağını düşünmüyorsanız pc veya konsollar var herkesin kafasına göre birşeyler var. Ayrıca bu modelin bazı eksikleri varda şimdiye kadar eksiksiz birşey mi gördük de bunu Sony den isteyecegiz.
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