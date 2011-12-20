PS Vita ilk iki günde 321 400 satış yaptı

Oyunseverlerin merakla beklediği 5 inç OLED ekranlı ve 4 çekirdekli işlemcili Sony PS Vita modeli ilk durağı olan Japonya'da 17 Aralık'ta piyasaya çıktı.





Bazı otoritelerin geleceği için umutlu olmadığı PS Vita Japonya'daki iki günlük satışlarda toplam 321 400 rakamına ulaştı. Nintendo 3DS modeli de aynı dönemde 371 000 adet satmıştı. İki firmanın da anavatanı olan Japonya'da konsol modelleri açılış dönemlerinde oldukça sağlam satışlar yapıyor.





İlk iki gün için satışlar yüz güldürdü. Ancak 3DS modelindeki gibi sonradan bir duraksama yaşanıp yaşanmayacağı belirsiz. Çünkü WiFi bağlanamama ve sistemin sebepsiz yere kilitlenmesi gibi problemler ilk andan itibaren ortaya çıkmaya başladı. Bu da oyunseverlerin oldukça canını sıkıyor.





Sony bir güncellemeyle kısa sürede sorunu ortadan kaldıracağını duyurdu ancak bunun satışlar üzerinde ne tür bir etkisi olduğunu zaman gösterecek. Konsol 22 Şubat sonrasında ABD ve Avrupa pazarına adım atacak.





PS Vita WiFi versiyonu 250$ fiyatına sahipken Wi-Fi+3G modeli 300$ etiketine sahip. Yapılan analizler 3G versiyonların stoğun yarısı kadar satış yaptığını, WiFi versiyonun ise yüzde 94'ler seviyesinde stokları bitirdiğini gösteriyor.