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PS Vita satışları piyasaya çıkışından sonraki hafta yüzde 78 düşüş gösterdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya'da 17 Aralık'ta piyasaya sürülen Sony'nin yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita, ilk günlerdeki 324 000 satış rakamıyla firmasını memnun etmişti. Devam eden haftalarda ise PS Vita sert bir düşüş yaşayarak neredeyse dibe vurdu.
Japon Media Create firmasının araştırmasına göre PS Vita'nın sonraki hafta satış rakamı 74 000 civarında. Düşüş oranı ise yüzde 78. Rakip konsolların aynı hafta yükselişe geçtiği görülüyor. 

Otoriteler aslında PS Vita'nın beklenen çıkışı yapamadığını savunuyor. Sony'nin açılış için hazırladığı ürün sayısı 500 000. Ancak değil açılış günü aradan geçen iki haftada bile toplam 415 000 yani yüzde 80'i satılabildi. Açılış gününün rakamına ön siparişler de dahil edildiği için yüksek çıktığı belirtiliyor. Japonya'daki perakendecilerde halen stok bulunuyor.

PS Vita'nın WiFi modeli 320$ iken, WiFi+3G modeli 385$ civarında satılıyor. Son dönemin popüler konsolu Nintendo 3DS ise 170$ fiyatına indirilmişti. Aradaki büyük fark satışlara da yansıyor. Son hafta 3DS satış rakamı 482 000 oldu ve ülkede 4 milyon barajını geçti. Yeni yıl haftasının etkisi ve Super Mario 3D Land, Mario Kart 7 ve Monster Hunter 3G yapımlarının başarısı konsolu adeta uçuruyor.

Aynı hafta PS3 ve PSP satışlarının bile PS Vita'yı geride bıraktığı görülüyor. Özellikle içerik desteğinin yeteri kadar sağlanamamış olması tüketicinin PS Vita'yı almak için daha fazla beklemesine neden oluyor. Bunun yanında kaçınılmaz olarak Sony'nin fiyat kırımına gitmesi gerekli gibi görünüyor. Satış listesine bakıldığında fiyat olarak PS Vita diğer konsollardan pahalı veya aynı seviyede.

13DS482,200
2PSP101,121
3Wii91,176
4PS375,943
5PSV72,479
6Dsi XL/LL8,470
7Dsi5,894
8Xbox 3604,245
9PS21,582
10DS Lite32

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Hakanonur 7 yıl
Parasi olan 1000 tl verip alacak aksesuarlariyla o parayi nasil kazandiklarini bize de soylesinler de biz de gozu kapali 450tl lik konsola 1000 tl yi verirken icimiz acimasin
Cok gereksiz bi konsol hatirliyorum da sene 2005 OCAK psp 1000 kacak olarak dogubankta satiliyor kimi 300 dolar istiyor kimi 400 DOLAR kimse cihaz konusunda bi fikir sahibi degildi hatta vitrinde goren bi baba ogulun konusmasina takildim kara lastik ayakkabiya benziyo bu diyordu cocuk :) 7 yilda 5. Nesil konsol cikartti sony bu konsola da jb gelecektir er yada gec kirilmayan hicbir cihaz yok dunyada. Bu cihaz kirilmazsa pspdeki basariyi yakalayamaz ozellikle psvita ulkemizdeki 2 misli fiyat ile satmaz pegasustan 60 euroya bilet alip vizesiz bi ulkeye gunu birlik gidip gelir cihazi da kaziklanmadan yurtdisi alirsin gezdigin yanina kar kalir yemisim garantisini bu arada.
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mustafacan34 7 yıl
Psvita unc. dışında hardcore oyunculara hitap etmiyor alanlar da unc. oynayıp satıyor
güzel konsol ama o paraya 2 tane xbox alırım
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StriderHiryu 7 yıl
Paypay88
GT_55
mehmetfahriguven tek kelime: berbat. bu ürün gerçekten çok kötü!
Neye göre...
Eğlenceli oyun yok bir tane bile. Modnation adlı saçmalık var tamamen mario kart çakması olmaya çalışıyor ve olamıyor . Crash serisi vardı zamanında onun yerine el konsoluna uncharted çkarıyor sonye tebrikler .

Bu aket çocuk eğlendirmiyor kardeşim. Saçmalık dediğin konsolu ve oyunları alasın geliyodu birkaç hafta önce.
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DH Misafiri 7 yıl
Sony 2011 yılını tarihinden silmek için epeyce uğraşıcak :) PS Jailbreaklerinin havada uçuşması(yazılım depertmanının epic failı falan), psn faciası ve son olarakta ps vita nın iğrenç satış grafiği :)
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2K 7 yıl
PSP Vita sonradan açılmaya başlayacaktır Sony nedense çıkardığı her ürün de sonradan açılıyor.
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alito 7 yıl
VITA yı hafıza kartları ve SONY nin tüketicilere üst üste dayattığı zorluklar yaktı. SONY avrupada da aynı darbeyi yiyecek çünkü inanılmaz bir parasal kriz var ve VITA'da bundan nasibini alacak. TR'de zaten satmasını beklememeliler, burada VITA yı alacak insanlar belli bir kesim olacak ve satışları aniden bıcak gibi kesilecek.
kısacası SONY, tüketeciye yaptığı saçmasapan dayatmalar için yanlış bir zaman dilimi seçti ve şimdi bedelini ödeyecek. artık elinde tek bir koz kaldı o da fiyat düşürmek.
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baysan240 7 yıl
bu ürünün ön incelemesinde bataryası çok yetersiz deniyordu eğer bu şekilde piyasaya sürülmüşse kullanıcı yorumları olumsuz olacağından tabiki satışları git gide düşecektir.
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Mellkor 7 yıl
Cihaz ne kadar iyi olursa olsun bir sure sonra telefonlar tarafindan gecilip tozlu raflarda yerini alicak. Suan bircok cihazdan iyi olsada telefon teknolojisi cokdaha hizli gidiyor
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mehmetfahriguven 7 yıl
tek kelime: berbat. bu ürün gerçekten çok kötü!
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GT_55 7 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven

tek kelime: berbat. bu ürün gerçekten çok kötü!

Neye göre...
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maxmania 7 yıl
ps vita'yı bana kalsa xperia play bünyesinde akıllı telefon - konsol karması olarak çıkartırdım. o zaman satışları uçardı. insanların çoğuna şu an android veya ioslu üst seviye akıllı telefonlar yeterken, el konsollarının bundan sonra işi zor.
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ShafakCool 7 yıl
Pahalı da o yüzden!
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Ac1DBuRN 7 yıl
Satışlardaki düşüşün asıl nedeni dondurucu soğuklar dolasıyla elleri titreyen japon kardeşlerimizin el konsollarını oynamakta zorlu yaşaması ve başka hobilere yönelmesidir. Lütfen bahaneler üretmeyelim :)
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leventalpsal 7 yıl
Yani Sony'nin PS Vita ile ilgili kapris yapma, birşeyleri dayatma lüksü yoktu ama gene de şanslarını zorladılar, güzelim alete yazık olacak, genele yayılmayı beceremezse oyun desteği artmaz, oyun desteği artmayınca satışlar iyice kesilir ve en güzel ölü konsollardan biri haline gelir PS Vita...
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