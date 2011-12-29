PS Vita satışları piyasaya çıkışından sonraki hafta yüzde 78 düşüş gösterdi

Japonya'da 17 Aralık'ta piyasaya sürülen Sony'nin yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita, ilk günlerdeki 324 000 satış rakamıyla firmasını memnun etmişti. Devam eden haftalarda ise PS Vita sert bir düşüş yaşayarak neredeyse dibe vurdu.

Japon Media Create firmasının araştırmasına göre PS Vita'nın sonraki hafta satış rakamı 74 000 civarında. Düşüş oranı ise yüzde 78. Rakip konsolların aynı hafta yükselişe geçtiği görülüyor.





Otoriteler aslında PS Vita'nın beklenen çıkışı yapamadığını savunuyor. Sony'nin açılış için hazırladığı ürün sayısı 500 000. Ancak değil açılış günü aradan geçen iki haftada bile toplam 415 000 yani yüzde 80'i satılabildi. Açılış gününün rakamına ön siparişler de dahil edildiği için yüksek çıktığı belirtiliyor. Japonya'daki perakendecilerde halen stok bulunuyor.





PS Vita'nın WiFi modeli 320$ iken, WiFi+3G modeli 385$ civarında satılıyor. Son dönemin popüler konsolu Nintendo 3DS ise 170$ fiyatına indirilmişti. Aradaki büyük fark satışlara da yansıyor. Son hafta 3DS satış rakamı 482 000 oldu ve ülkede 4 milyon barajını geçti. Yeni yıl haftasının etkisi ve Super Mario 3D Land, Mario Kart 7 ve Monster Hunter 3G yapımlarının başarısı konsolu adeta uçuruyor.





Aynı hafta PS3 ve PSP satışlarının bile PS Vita'yı geride bıraktığı görülüyor. Özellikle içerik desteğinin yeteri kadar sağlanamamış olması tüketicinin PS Vita'yı almak için daha fazla beklemesine neden oluyor. Bunun yanında kaçınılmaz olarak Sony'nin fiyat kırımına gitmesi gerekli gibi görünüyor. Satış listesine bakıldığında fiyat olarak PS Vita diğer konsollardan pahalı veya aynı seviyede.





13DS482,200

2PSP101,121

3Wii91,176

4PS375,943

5PSV72,479

6Dsi XL/LL8,470

7Dsi5,894

8Xbox 3604,245

9PS21,582

10DS Lite32