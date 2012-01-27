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PS Vita ülkemizde ön siparişe başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonya'da 17 Aralık'ta piyasaya sürülen ve bugüne kadar 500 000 adet satış yapan yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita'nın ABD ve Avrupa için satışa sunulma tarihi olan 22 Şubat'a sayılı günler kaldı. Sony de Türk oyunseverler için ön siparişlere başladığını duyurdu.

PS Vita ön siparişi verenleri de oyun hediyeleri bekliyor. PS Vita'nın 3G/Wi-Fi modelini ön sipariş ile talep edenlere Uncharted: Golden Abyss™, Wi-Fi modelini isteyenlere ise ModNation Racers: Road Trip oyunu hediye ediliyor.

PS Vita'nın krsital siyahı renginde 3G+WiFi modeli 959TL, kristal siyahı rengi WiFi modeli ise 799TL olarak ön siparişe başladı. 

PS Vita, 5 inçlik 960 x 544 piksel çözünürlüğünde dokunmatik OLED ekran, dokunmatik arka yüzey, çift analog kontrol, ön ve arka kamera, 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 512MB RAM, SGX543MP4+ grafik birimi ve 128MB VRAM, WiFi, 3G özellikleri ile zengin bir oyun deneyimi sunuyor.

PS Vita uygulama açısından da oldukça zengin. Flickr, Facebook, Foursquare, Skype, Twitter gibi sosyal ağ uygulamaları konsol için indirilebilir durumda.
D&R gibi pek çok çevirimiçi mağaza 24 aylık Sony Eurasia garantisi ile ön sipariş toplamaya başladı. PS Vita için belirlenen 3G paketleri henüz belli değil ancak Sony Avrupa, veri bağlantısı sağlayıcısı olarak Avrupa çapında Vodafone ile anlaştığını duyurdu. 

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Fatal1ty. 7 yıl en beğenilen
Çok pahalı, o fiyata PS3 320 GB alınıyor.
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stonesthrow 7 yıl
En uygun fiyat su an nerede?
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DH Misafiri 7 yıl
güzel ama eksik mobixir.com/...
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Arietta 7 yıl
Ürün pahalı değil bence, ha derseniz ki ben 64 gb sd alacağım o zaman iki katı fiyatına gelir tabii ki, kullanılan sd kart standart değil, çok daha yüksek hızlara sahip. Fiyatın yükselmesi gayet doğal... Ayrıca vita 800 küsür olacak dendiği zaman dolar neredeydi acaba? ben en aşağı 1000-100 çıtası bekliyordum. Kusura bakmayın ama ipod 4g 600 iken bu cihaza az bile fiyat. İpad 2 işlemcisinin 2-3 katı potansiyelden bahsediyoruz ki azımsanmayacak bir şey.
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phantom_coal 7 yıl
ürün pahalı değil ,abartmayın.300 euro 700 lira yapıyor.Hep ağlıyorsunuz,gider iphone a 2000 lira verirler ps ye pahalı derler.Vergisi var şeyi vaar fiyat makul.
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OverClocK1ng 7 yıl
Çok Akıllı (!) Sony....
Sen böyle fahiş fiyatlar koy,
sonra herkes yurt dışından getirtsin de aklın başına gelsin...
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byatunga 7 yıl
Almayın arkadaşlar almayın. Kullandığı elektroniklerin çoğu sony olan birisi olarak söylüyorum (diğer markaların fanboyu falan değilim yani) almayın Bildiğin adam öpmek bu. Hayır söylenenlerle yapılanlar arasında dağlar kadar fark var. 800 tlye 3 gsiz modeli satıyorlar ki ilk başta o fiiyata 3g li modeli vereceklerini söylemişlerdi. Şimdi kafalarına göre fiyat koymuşlar. Cihazın amerika fiyatı 250 dolar. Tl bazında 450 tl. Getirtme imkanı olanlar direkt amerikadan falan getirtsin. Garanti falan da hikaye. Bozuldu mu kardeşim bir tane daha alırım. Nasıl olsa neredeyse iki katı. Bozulana kadar kullanırım. Bozuluncaya dek zaten fiyatlar iyice taban yapar ki zaten satışları dipte. Bu gidişle fiyat iyice düşecek. Bizde almayalım arkadaşlar, tepkimizi koyalım. Bu şekilde belki akılları başlarına gelir.
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tamtamam 7 yıl
sony bence kırılmasına müsade edecek
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escapethelife 7 yıl
oha bu fiyat ne böyle. başlarım vistasına gider ps3 alır keyfime bakarım.
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Makaroncu 7 yıl
greenk
Adamların düşünce bence çok iyi.Ucuza satsa çok fazla satıcak dimi burdan iyi bir gelir elde edecek.Şimdi pahalıya satıyor ve az satıyor ama yine elde ettikleri gelir aynı.

Mantığın yanlış
Az satarsa oyunlar da az satar oyunlar az satarsa iyi oyunlar çıkmaz iyi oyunlar çıkmazsa psp falan kalmaz :)
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2K 7 yıl
Şu an için fiyatın biraz düşmesini beklemek daha mantıklı gözüküyor.
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Makaroncu 7 yıl
Zaten artık psp taşıcağımıza telefonla yetiniyoruz evlerde zaten pc veya ps3 var...
Sony yanlış yapıyor hadi oyunlara para vermiceğimi bilsem veriyim 800tl alıyımda bide her oyuna 150 lira başa çıkmaz türkiyede...
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greenk 7 yıl
Adamların düşünce bence çok iyi.
Ucuza satsa çok fazla satıcak dimi burdan iyi bir gelir elde edecek.
Şimdi pahalıya satıyor ve az satıyor ama yine elde ettikleri gelir aynı.
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cceviz 7 yıl
oyun konsolları ile pc lerin başına gelenler aynen bu el konsolları ile akıllı telefonların başına geliyor. yakında akıllı telefonlarla el konsollarına birebir aynı oyunlar çıkmaya başlar.
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