PS Vita ülkemizde ön siparişe başladı

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Japonya'da 17 Aralık'ta piyasaya sürülen ve bugüne kadar 500 000 adet satış yapan yeni nesil taşınabilir oyun konsolu PS Vita'nın ABD ve Avrupa için satışa sunulma tarihi olan 22 Şubat'a sayılı günler kaldı. Sony de Türk oyunseverler için ön siparişlere başladığını duyurdu.
PS Vita ön siparişi verenleri de oyun hediyeleri bekliyor. PS Vita'nın 3G/Wi-Fi modelini ön sipariş ile talep edenlere Uncharted: Golden Abyss™, Wi-Fi modelini isteyenlere ise ModNation Racers: Road Trip oyunu hediye ediliyor.
PS Vita'nın krsital siyahı renginde 3G+WiFi modeli 959TL, kristal siyahı rengi WiFi modeli ise 799TL olarak ön siparişe başladı.
PS Vita, 5 inçlik 960 x 544 piksel çözünürlüğünde dokunmatik OLED ekran, dokunmatik arka yüzey, çift analog kontrol, ön ve arka kamera, 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 tabanlı işlemci, 512MB RAM, SGX543MP4+ grafik birimi ve 128MB VRAM, WiFi, 3G özellikleri ile zengin bir oyun deneyimi sunuyor.
PS Vita uygulama açısından da oldukça zengin. Flickr, Facebook, Foursquare, Skype, Twitter gibi sosyal ağ uygulamaları konsol için indirilebilir durumda.
D&R gibi pek çok çevirimiçi mağaza 24 aylık Sony Eurasia garantisi ile ön sipariş toplamaya başladı. PS Vita için belirlenen 3G paketleri henüz belli değil ancak Sony Avrupa, veri bağlantısı sağlayıcısı olarak Avrupa çapında Vodafone ile anlaştığını duyurdu.
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Sen böyle fahiş fiyatlar koy,
sonra herkes yurt dışından getirtsin de aklın başına gelsin...
Mantığın yanlış
Az satarsa oyunlar da az satar oyunlar az satarsa iyi oyunlar çıkmaz iyi oyunlar çıkmazsa psp falan kalmaz :)
Sony yanlış yapıyor hadi oyunlara para vermiceğimi bilsem veriyim 800tl alıyımda bide her oyuna 150 lira başa çıkmaz türkiyede...
Ucuza satsa çok fazla satıcak dimi burdan iyi bir gelir elde edecek.
Şimdi pahalıya satıyor ve az satıyor ama yine elde ettikleri gelir aynı.
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