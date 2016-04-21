PS4 Neo'nun oyunları en az doğal 1080p çözünürlükte olmak zorunda

Playstation 4'ün daha güçlü bir sürümü olması beklenen Playstation 4 Neo hakkında yeni detaylar sızmaya devam ediyor. Giantbomb'ın sızan dökümanlardan ortaya çıkardığı bilgilere göre Sony bu konsol için çıkacak oyunların en az doğal 1080p çözünürlükte olmasını zorunlu kılıyor.

Sızan dökümanlardaki bilgilerde Playstation 4 Neo için en az "doğal 1080p görüntü desteği" sunulması zorunlu tutulurken, Base mode denilen standart Playstation 4 içinse herhangi bir sınırlama koyulmamış. Sony ayrıca Neo oyunları için 1080p görünümlü 900p (upscale edilmiş) gibi teknik uyanıklıklara da izin vermeyecekmiş.

Açıkçası Playstation 4 Neo ile ilgili ortaya çıkan teknik detaylara baktığımızda konsolun üst düzey grafiğe sahip oyunları 4K oynatmasının mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Muhtemelen Sony'nin amacı 1080p ve 60 fps'yi rahatlıkla verebilen bir konsol tasarlamak. Zaten konsolun fiyatının maksimum 500 dolar olması bekleniyor.

http://www.tweaktown.com/news/51745/playstation-neo-games-required-run-native-1080p-minimum/index.html