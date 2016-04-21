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PS4 Neo'nun oyunları en az doğal 1080p çözünürlükte olmak zorunda

İlk aşamada 4K oyunculuk için olacağı düşünülen Playstation 4 Neo'nun oyunları anlaşılan 1080p çözünürlükte de olabilecek. Zaten Sony de bu çözünürlükten aşağısını kabul etmiyor.
3 yıl
5,1b
1
14
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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PS4 Neo'nun oyunları en az doğal 1080p çözünürlükte olmak zorunda

Playstation 4'ün daha güçlü bir sürümü olması beklenen Playstation 4 Neo hakkında yeni detaylar sızmaya devam ediyor. Giantbomb'ın sızan dökümanlardan ortaya çıkardığı bilgilere göre Sony bu konsol için çıkacak oyunların en az doğal 1080p çözünürlükte olmasını zorunlu kılıyor.
Sızan dökümanlardaki bilgilerde Playstation 4 Neo için en az "doğal 1080p görüntü desteği" sunulması zorunlu tutulurken, Base mode denilen standart Playstation 4 içinse herhangi bir sınırlama koyulmamış. Sony ayrıca Neo oyunları için 1080p görünümlü 900p (upscale edilmiş) gibi teknik uyanıklıklara da izin vermeyecekmiş.
Açıkçası Playstation 4 Neo ile ilgili ortaya çıkan teknik detaylara baktığımızda konsolun üst düzey grafiğe sahip oyunları 4K oynatmasının mümkün olmayacağını düşünüyoruz. Muhtemelen Sony'nin amacı 1080p ve 60 fps'yi rahatlıkla verebilen bir konsol tasarlamak. Zaten konsolun fiyatının maksimum 500 dolar olması bekleniyor.

http://www.tweaktown.com/news/51745/playstation-neo-games-required-run-native-1080p-minimum/index.html Yorum Yaz
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metalmilita 3 yıl en beğenilen
Yahu 4K oyun oynatabilecek kartların fiyatından haberiniz var mı? Nasıl olur da günlerdir playstation'ın 4K oyun oynatabileceği yönünde haberler yaparsınız, şimdi de 4K oyunları oynatmasının mümkün olmayacağını düşünüyoruz demişsiniz e günaydın size.
Yahu 4K oyun oynatabilecek kartların fiyatından haberiniz var mı? Nasıl olur da günlerdir playstation'ın 4K oyun oynatabileceği yönünde haberler yaparsınız, şi...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Virinom 3 yıl metalmilita
metalmilita
Yahu 4K oyun oynatabilecek kartların fiyatından haberiniz var mı? Nasıl olur da günlerdir playstation'ın 4K oyun oynatabileceği yönünde haberler yaparsınız, şimdi de 4K oyunları oynatmasının mümkün olmayacağını düşünüyoruz demişsiniz e günaydın size.

Yüzlerce wattlık koca pc kasalarının oynatırken can cekiştiği bir şeyi konsollardan bekliyorlar.
metalmilitaYahu 4K oyun oynatabilecek kartların fiyatından haberiniz var mı? Nasıl olur da günlerdir playstation'ın 4K oyun oynatabileceği yö...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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serafon 3 yıl
KalemKolik
PS4 alanlar elinde patladı diyenler neyin kafasını yaşıyor.PS4 neo çıktığında ps4 neredeyse 4 yıl önce çıkmış olacak. Normalde konsollar 5 yılda bir çıkıyordu.Yani 1 yıl önce Sony bir konsol çıkarmış oluyor.PS4 neo donanımına bakınca fena değil ama yinede rezillik. 4 yıl sonra çıkacak olan bir konsol ancak 2 kat daha güçlü. Önceki nesiller arası 5-6 yılda bir çıkan konsollar seleflerine göre 8-10 kat felan güçlü oluyordu.Şimdi ara nesilde olsa 4 yıl sonra çıkacak bir konsolun 2 kat daha güçlü olması rezillik. Teknoloji işlemci ve gpu olarak son 5 yıldır sağ olsun neredeyse yerinde sayıyor.Alıştırdılar her yıl %10-15 performans artışına.

çünkü konsol ve cep telefonuna kaydı tüm çabalar. pc ye yatırım azaldı. intel bile bundan sonra mobile ağırlık vereceğini duyurdu. Yani daha da yavaşlayacak gelişme!
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FerdosParadise 3 yıl
Maşa ALLAH
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YokCrysis 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Master_Evil 3 yıl
1080p 60fps standart olsun gerisi önemli değil
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OverClocK1ng 3 yıl
En düşük 1080p olup 60 FPS olarak hiç takılmadan akıcı oynatsın, 4K sı kusur kalsın...
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Captain_Ivy 3 yıl
iphone 5 - iphone SE ilişkisine benzedi bu
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KalemKolik 3 yıl
PS4 alanlar elinde patladı diyenler neyin kafasını yaşıyor.PS4 neo çıktığında ps4 neredeyse 4 yıl önce çıkmış olacak. Normalde konsollar 5 yılda bir çıkıyordu.Yani 1 yıl önce Sony bir konsol çıkarmış oluyor.PS4 neo donanımına bakınca fena değil ama yinede rezillik. 4 yıl sonra çıkacak olan bir konsol ancak 2 kat daha güçlü. Önceki nesiller arası 5-6 yılda bir çıkan konsollar seleflerine göre 8-10 kat felan güçlü oluyordu.Şimdi ara nesilde olsa 4 yıl sonra çıkacak bir konsolun 2 kat daha güçlü olması rezillik. Teknoloji işlemci ve gpu olarak son 5 yıldır sağ olsun neredeyse yerinde sayıyor.Alıştırdılar her yıl %10-15 performans artışına.
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***Respect*** 3 yıl
PS4 sahibi arkadaşlara "elimde patladı bonzai" adlı şarkıyı armağan ediyorum
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automagic 3 yıl
ps4 ü vr için güncellemiş olmalılar.4k bu nesil konsollar için çok yakın görünmüyor.yıl sonuna doğru ps4 neo ve vr içeren bir bundle göreceğimizi düşünüyorum.
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metalmilita 3 yıl en beğenilen
Yahu 4K oyun oynatabilecek kartların fiyatından haberiniz var mı? Nasıl olur da günlerdir playstation'ın 4K oyun oynatabileceği yönünde haberler yaparsınız, şimdi de 4K oyunları oynatmasının mümkün olmayacağını düşünüyoruz demişsiniz e günaydın size.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Virinom 3 yıl metalmilita
metalmilita
Yahu 4K oyun oynatabilecek kartların fiyatından haberiniz var mı? Nasıl olur da günlerdir playstation'ın 4K oyun oynatabileceği yönünde haberler yaparsınız, şimdi de 4K oyunları oynatmasının mümkün olmayacağını düşünüyoruz demişsiniz e günaydın size.

Yüzlerce wattlık koca pc kasalarının oynatırken can cekiştiği bir şeyi konsollardan bekliyorlar.
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PaTRaiN1 3 yıl
2016 yılındayız mümkünse olsun artık.
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