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PSA Peugeot Citroën'in otonom aracı Paris'den Bordeaux'a gitmeyi başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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PSA Peugeot Citroën'in otonom aracı Paris'den Bordeaux'a gitmeyi başardı
 
Otomobil firmalarının en çok çalıştığı teknolojilerin başında "otonom" sürüş sistemleri yer alıyor. Daha çok bilimi kurgu filmlerinde gördüğümüz ancak son dönemde ciddi anlamda gerçeğe dönüşmeye başlayan bu süreç, Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi PSA Peugeot Citroën gibi güçlü bir isim daha kazanıyor.
PSA Peugeot Citroën'in otonom olarak hareket edebilen aracı, birçok benzeri gibi şimdilik prototip aşamasında bulunuyor ancak yapılan son testler tüketici versiyonunun çok da uzak olmadığını gözler önüne seriyor. Paris'den Bordeaux'a uzanan yaklaşık 580 Km'lik yolu otonom olarak geçmeyi başaran otomobil, hiçbir kazaya karışmayarak da dikkatleri üzerine çekiyor.
Bünyesinde yer alan sensörler, konum tanımlama sistemleri, kameralar ve radarlar ile şerit içerisinde kalabilen, ilginç olarak doğru şartlar altında sollama yapabilen, trafik ışıkları ile diğer araçlara göre hızını ayarlayabilen ve bütün bu süreci merkezi işlem ünitesiyle otonom olarak yerine getirebilen prototip araç, otomasyon seviyesinin 3. bölümünde yer alıyor ve PSA Peugeot Citroën 5. bölüme hazır olduklarını belirtiyor.
PSA Peugeot Citroën'in otonom aracı Paris'den Bordeaux'a gitmeyi başardı
 
3. bölümde sürücünün her zaman kontrolü eline almak için hazır / uyanık olması gerekiyor. 4. bölümde sürücü kontrolü çok özel durumlar haricinde istenmezken, 5 bölümde ise sürücü yol ve araç ile bağlantısını tamamen kopartabiliyor. Scoop@F sistemiyle araçlar arası iletişimi bir üst seviyeye taşıyan ve böylece gelecek trafik ışıkları yanında, tepeler, yola düşmüş objeler ve trafik yoğunluğu gibi bilgileri de hızlı bir şekilde alabilen araç, herşey yolunda giderse 2018 yılında satışa çıkmaya hazırlanıyor.
PSA Peugeot Citroën'in konu hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.psa-peugeot-citroen.com/en/media/press-releases/psa-prototype-car-travels-paris-bordeaux-autonomous-mode Yorum Yaz
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DolceVita. 4 yıl en beğenilen
Kaportaya "tık tık" yaparak şasi sağlamlığı ölçen insanların ülkesinde "Bizim burada araba bozulur yea bizim şoförlerin olduğu yerde gidemez yea muhaha" ile geçiştirilecek arabadır kendisi.

Emeğin zayi olmaması açısından konu açmaya gerek yoktu kısacası.
Kaportaya "tık tık" yaparak şasi sağlamlığı ölçen insanların ülkesinde "Bizim burada araba bozulur yea bizim şoförlerin olduğu yerde gidemez yea muhaha" ile ge...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Guest-38F9BBB0B 4 yıl
sonuç olarak citroen teneke çok sorun veriyor filan geyikleri.... konu üstünde fikir beyan etmek bile anlamsız bu forum için.
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Schneeflocke 4 yıl
Citröen, Peugeot, Renault.
Araba alırken ilk bu markalara bakarım.
Donanım, yakıt tüketimi ve tasarım.
Tebrik ediyoruz PSA'yı.
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2 Avatar Avatar
beyzade0606 4 yıl
Bizim ülkede 2 mahalle öteye gidemez. Sensörler sapitir
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Master_Evil 4 yıl
trye uzak bir çalışma
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kraix 4 yıl
Japonlar da atağa geçerek direk seviye atlayarak robota dönüşenini yaparlarsa şaşırmam :D
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bende345 4 yıl
Bursa Valisi ,şöförlü S serisi ile gidemiyor da,yolları motorlu escorta açtırıyor.

Vay arkadaş...
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rbcntechnic 4 yıl
bu kadar elektronik ortam için ya Alman yada Japon aracı tercih edilir. Kimse Fransız araçlarının elektronik aksamına güvenmiyor. Zamanında milletin ağzı yandı.
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Curimo 4 yıl
Ne kadar çok elektronik ya da dijital aksam varsa o kadar da bozulmaya müsaittir teknoloji. Hayatlarımızı emanet edebilecek miyiz bu araçlara? Türkiye trafik şartlarında, kamyon ve dolmuş şoförleri arasında?
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elmek6 4 yıl
paris trafigi istanbul trafigi gibi adamin gittigi yol bombos :D
ah su fransizlarin su abartma ve kendini begenmisligi
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Guest-38F9BBB0B 4 yıl elmek6
elmek6

paris trafigi istanbul trafigi gibi adamin gittigi yol bombos :D
ah su fransizlarin su abartma ve kendini begenmisligi

paris trafiği istanbul trafiğinden beterdir. özellikle eifel ve şanzelize civarlarında saç baş yolarsın. park yeri bulmak istanbuldan çok çok daha zordur.
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arel.gr 4 yıl
yaşlanan
ehliyetleri geri çağrılıyor.
direksiyondan uzaklar = yakıttan uzaklar, alakalı tüketimlerden uzaklar, vergilerden uzaklar.
olmaaaaaazzz.........


ama bu tabii vasat bi görüş.
uzman kadirirdem 'inki yarın.
yazacak ve rutbe puanını alacak

2016 'ya girmeden yarbay olacak, liselerin yaz tatilinden önce de mareşal olacak.
o şimdi
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synthesizer 4 yıl
Sollama olayı harbiden çok iyi. Akan trafikte sollama yapan başka otonom görmemiştim. Audi bile anca adaptif dur kalk videosu koymuştu..

Ülkemize gelince.. Horon tepen çok olur diyorum ve susuyorum..



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D-NZ-93 4 yıl
iyi olur bakkala ekmek almaya filan gönderirim
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Miu 4 yıl
Yıl 2023, konuyu hortlatan birinin cevabı...
"Geçen Fransaya gittim, trafikte araçların çoğu elektrikli ve otonom olmuş,normal sürücü çok azalmış, memlekette ise hala otobanda 2 litre köprü trafiğinde 3 litre yaktım...hey gidi hey.."
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savasserter 4 yıl
Google bu işi 60km/h hız ve altı süratle çalışacak şekilde test ediyordu diye hatırlıyorum. Adamlar 110km/h ile deniyorlar, ilginç olmuş. Bu işlerde rekabet epeyce hızlandı şimdi japonlardan ve korelilerden otonom araçlar görmek istiyoruz.
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Schneeflocke 4 yıl
Citröen, Peugeot, Renault.
Araba alırken ilk bu markalara bakarım.
Donanım, yakıt tüketimi ve tasarım.
Tebrik ediyoruz PSA'yı.
Yanıtla +5
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shadowtr 4 yıl
Sollama yapabilmesi gayet iyi bir gelişme. 5. seviyeye yaklaşmış adamlar. Bizim elektrikli arabayı üretmeyi başarabildiğimiz (olursa inşallah) tarihlerde adamlar 5. seviye otonom araçları satışa sunmaya hazır olacaklar...
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BekirTemel 4 yıl
Bence bu fransızlar ,işi iyi şekilde başaracaklar
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emre1393 4 yıl
En fazla 30 yıl içinde otonom ve elektrikli binek arabalar piyasaya hakim olacak, tabi Türkiye gibi habitatlarda bu iki-üç nesil kadar geç olacaktır.
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