PSA Peugeot Citroën'in otonom aracı Paris'den Bordeaux'a gitmeyi başardı

Otomobil firmalarının en çok çalıştığı teknolojilerin başında "otonom" sürüş sistemleri yer alıyor. Daha çok bilimi kurgu filmlerinde gördüğümüz ancak son dönemde ciddi anlamda gerçeğe dönüşmeye başlayan bu süreç, Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi PSA Peugeot Citroën gibi güçlü bir isim daha kazanıyor.

PSA Peugeot Citroën'in otonom olarak hareket edebilen aracı, birçok benzeri gibi şimdilik prototip aşamasında bulunuyor ancak yapılan son testler tüketici versiyonunun çok da uzak olmadığını gözler önüne seriyor. Paris'den Bordeaux'a uzanan yaklaşık 580 Km'lik yolu otonom olarak geçmeyi başaran otomobil, hiçbir kazaya karışmayarak da dikkatleri üzerine çekiyor.

Bünyesinde yer alan sensörler, konum tanımlama sistemleri, kameralar ve radarlar ile şerit içerisinde kalabilen, ilginç olarak doğru şartlar altında sollama yapabilen, trafik ışıkları ile diğer araçlara göre hızını ayarlayabilen ve bütün bu süreci merkezi işlem ünitesiyle otonom olarak yerine getirebilen prototip araç, otomasyon seviyesinin 3. bölümünde yer alıyor ve PSA Peugeot Citroën 5. bölüme hazır olduklarını belirtiyor.

3. bölümde sürücünün her zaman kontrolü eline almak için hazır / uyanık olması gerekiyor. 4. bölümde sürücü kontrolü çok özel durumlar haricinde istenmezken, 5 bölümde ise sürücü yol ve araç ile bağlantısını tamamen kopartabiliyor. Scoop@F sistemiyle araçlar arası iletişimi bir üst seviyeye taşıyan ve böylece gelecek trafik ışıkları yanında, tepeler, yola düşmüş objeler ve trafik yoğunluğu gibi bilgileri de hızlı bir şekilde alabilen araç, herşey yolunda giderse 2018 yılında satışa çıkmaya hazırlanıyor.

PSA Peugeot Citroën'in konu hakkında hazırladığı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.psa-peugeot-citroen.com/en/media/press-releases/psa-prototype-car-travels-paris-bordeaux-autonomous-mode