PUBG Lite resmen Türkiye'ye geliyor

Popüler battle royale oyunu PUBG'nin ücretsiz versiyonu PUBG Lite, uzun bir bekleyişin ardından nihayet resmen Türkiye'ye geliyor. Yapımcı ekip tarafından bugün yapılan açıklamaya göre PUBG Lite beta test süreci, önümüzdeki günlerde Türkiye ve Brezilya'yı da kapsayacak şekilde genişleyecek.
Türkiye için şu anda ön kayıtlar başlamış durumda. Buradan kayıt olup e-posta adresinize gönderilecek olan beta linklerini beklemeye başlayabilirsiniz. PUBG Corporation'ın açılışa özel olarak düzenlediği etkinlikte ayrıca bazı ödüller veriliyor olacak. Etkinliğin sona erdiği tarih 23 Mayıs'ta betanın Türkiye için resmen açılması bekleniyor.
Türkiye'de birçok oyunsever ücretsiz ve sistem gereksinimleri düşük olması nedeniyle şu anda bilgisayarlarında emülatörler yardımıyla PUBG Mobile oynuyor. Mobil sürüme göre çok daha kaliteli bir oynanış sunan PUBG Lite, bu anlamda Türkiye'de sabırsızlıkla bekleniyordu.
İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
CPU: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
GPU: Intel HD Graphics 4000
HDD: 4GB
Türkiye için şu anda ön kayıtlar başlamış durumda. Buradan kayıt olup e-posta adresinize gönderilecek olan beta linklerini beklemeye başlayabilirsiniz. PUBG Corporation'ın açılışa özel olarak düzenlediği etkinlikte ayrıca bazı ödüller veriliyor olacak. Etkinliğin sona erdiği tarih 23 Mayıs'ta betanın Türkiye için resmen açılması bekleniyor.
Türkiye'de birçok oyunsever ücretsiz ve sistem gereksinimleri düşük olması nedeniyle şu anda bilgisayarlarında emülatörler yardımıyla PUBG Mobile oynuyor. Mobil sürüme göre çok daha kaliteli bir oynanış sunan PUBG Lite, bu anlamda Türkiye'de sabırsızlıkla bekleniyordu.
PUBG Lite'ın minimum sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
CPU: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
GPU: Intel HD Graphics 4000
HDD: 4GB
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Bu çok iyi olmaz bence. Uluslararası rekabet daha iyi oluyor bu tür oyunlarda.
Aslında serverlar aynı olsa daha iyi olmazmı ki?
Sonuçta ikiside PC version. Sadece birinin grafigini kırpmışlar.
Yani steam PUBG ye "very very low" gibi bir grafik ayar gelmiş diyemeyiz mi?
Parayı veren business oyuncularla, beleşçi marabaları aynı ortamda buluşturmak istememeleri belki bir nedendir.
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