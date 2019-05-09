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PUBG Lite resmen Türkiye'ye geliyor

PUBG Lite resmen Türkiye için duyuruldu. Sistem gereksinimleri düşük ve ücretsiz olması nedeniyle PUBG Lite ülkemizde büyük sabırsızlıkla bekleniyordu. Beta süreci 23 Mayıs'ta başlayacak.
1 hf.
18,8b
1
37
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Popüler battle royale oyunu PUBG'nin ücretsiz versiyonu PUBG Lite, uzun bir bekleyişin ardından nihayet resmen Türkiye'ye geliyor. Yapımcı ekip tarafından bugün yapılan açıklamaya göre PUBG Lite beta test süreci, önümüzdeki günlerde Türkiye ve Brezilya'yı da kapsayacak şekilde genişleyecek.

Türkiye için şu anda ön kayıtlar başlamış durumda. Buradan kayıt olup e-posta adresinize gönderilecek olan beta linklerini beklemeye başlayabilirsiniz. PUBG Corporation'ın açılışa özel olarak düzenlediği etkinlikte ayrıca bazı ödüller veriliyor olacak. Etkinliğin sona erdiği tarih 23 Mayıs'ta betanın Türkiye için resmen açılması bekleniyor.

Türkiye'de birçok oyunsever ücretsiz ve sistem gereksinimleri düşük olması nedeniyle şu anda bilgisayarlarında emülatörler yardımıyla PUBG Mobile oynuyor. Mobil sürüme göre çok daha kaliteli bir oynanış sunan PUBG Lite, bu anlamda Türkiye'de sabırsızlıkla bekleniyordu.

PUBG Lite'ın minimum sistem gereksinimleri:


İşletim sistemi: Window 7,8,10, 64bit
CPU: Core i3 2.4GHz
RAM: 4GB
GPU: Intel HD Graphics 4000
HDD: 4GB 

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mcebi001 1 hf. en beğenilen
Cümle İçinde Türkiye ile Brezilya geçince benim aklıma hep bu geliyor..

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LaaHavle 1 hf.
PUBG Türkiye facebook sayfasında pubg lite oynayanların sadece türkiyedeki oyuncularla oynayabileceğini söylüyor. Her ülke kendi içindeki oyuncularla oynayacak yani.
Bu çok iyi olmaz bence. Uluslararası rekabet daha iyi oluyor bu tür oyunlarda.
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FIRAT_G_ 1 hf.
İnternet cafe işletiyorum 5 tane steam hesabı aldım müşteriler oynasın diye satsam mı :D
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Askaparta 1 hf.
Bir biz oynamadık şunu.
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ThePscho 1 hf.
Aylardır bekliyordum. Bu haber çok iyi oldu. Arada bir girip oynarım artık.
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LaaHavle 1 hf.
steam PUBG ile PUBG lite serverları farklımı olacak?
Aslında serverlar aynı olsa daha iyi olmazmı ki?
Sonuçta ikiside PC version. Sadece birinin grafigini kırpmışlar.
Yani steam PUBG ye "very very low" gibi bir grafik ayar gelmiş diyemeyiz mi?
Parayı veren business oyuncularla, beleşçi marabaları aynı ortamda buluşturmak istememeleri belki bir nedendir.
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TearsForFears 1 hf. LaaHavle
Beleşinde hileden tut her şey var. Pc si kaldırmayan beleşçiler kendi arasında oynasın diye açılmış. Steam pubg varken oynanmaz vakit kaybı tabi sistemi kötü olan için beleş pubg :)
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Alperk87 1 hf. LaaHavle
Yalnız oyunda bazı farklılıklar var mesela dürbün açtığında steam pubgde belli bi süre nefesini tuttuktan sonra bu bozuluyormuş ama lite olanda sürekli nefesini tutuyo şeklinde olucakmış diye bi yerde okumuştum buna benzer farklılıklar olucak ve lite olan ücretsiz olup farklı bi kategoride olucak steam ile birleştirmek mantıksız olucaktır
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chmenprive 1 hf.
Grafik olarak orijinal pubg yi anımsatan ücretsiz olması avantaj olan bi oyun vpn siz oynayabilecek olmak da ayrı heyecan verici bekliyoruz güzel hilesiz oyun olması dileğiyle :)
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adigzel 1 hf.
Fakir ülkesiyiz ya
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waldeinsamkeit 1 hf.
hala bölgenizle uyumlu değil mesajı çıkıyor ama!
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bullx 1 hf. waldeinsamkeit
bak yukarıda tarih vermişler, iyi oku
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-1- 1 hf. yeni yorumcu waldeinsamkeit
maşallah yazmanız var umarım okumayı da öğrenirsiniz.
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mcebi001 1 hf. en beğenilen
Cümle İçinde Türkiye ile Brezilya geçince benim aklıma hep bu geliyor..

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Ryo41 1 hf. mcebi001
ne anlama geliyor hocam
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