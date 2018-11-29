Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı

PUBG'ye kar haritası geliyor! Bir YouTube kanalı, Vikendi haritasının nasıl olacağını gösteren video hazırladı. Ayrıca Yeni PUBG haritasının çıkış tarihi hakkında dedikodular da yayılmaya başladı.
5 ay
47,9b
1
45
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı
Tam Boyutta Gör

Popülerliğini Fornite’a kaptıran PUBG, 7 Aralık’ta PlayStation’a geliyor. Söylentilere göre PlayStation sürümünün çıkışıyla birlikte yeni PUBG haritası da bizlerle olacak. Vikendi isimi verilen yeni haritanın içeriği sızdırıldı.

Vikendi isimli harita, karlı olacak. Vikendi haritası, oyunun büyük Erangel haritası ile küçük Sanhok haritasının ortasında bir büyüklüğe sahip olacak.

 

Allthenewsisgoodnews isimli YouTube kanalı, PUBG’nin yeni haritası ile ilgili edindiği bilgileri modelledi ve yeni haritanın nasıl olacağını gösteren video hazırladı. Sızdırılan bilgilere göre haritanın içeriği, videodaki gibi olacak. Modelleme işlemini, YouTube kanalının sahibi oluşturduğu için grafiksel açıdan kötü görünse de yayınlanan video, kafalardaki soru işaretini giderecek kadar bol ayrıntıya sahip.

PlayStation’a 7 Aralık’ta çıkacak oyunu üç farklı paket ile ön siparişe sunuldu. Champion's Edition ve Survivor's Edition pahalı paketin açıklamalarına baktığımızda “Yakında çıkacak Vikendi adlı dördüncü harita için öncelikli erişim sağlayan Premium Event Pass” özelliğinin bulunduğunu görüyoruz. Oyundaki Miramar isimli harita geçtiğimiz yılın Aralık ayında yayınlanmıştı. Bu haritanın da 7 Aralık’ta yayınlanması bekleniyor.

PUBG’nin yeni haritası ne zaman çıkacak?

PUBG’nin Champion's Edition ve Survivor's Edition sürümünü satın alan PlayStation sahipleri yeni haritayı, diğer PUBG kullanıcılarından daha önce oynayacak. Aralık ayında yayınlanmasına kesin gözüyle bakılan karlı Vikendi haritasının 7 Aralık’ta erken erişime açılacağı tahmin ediliyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
adjustik 5 ay en beğenilen
pugb bence fortnite ile kıyaslanmamalıdır çünkü benim görüşüm fortnite hem beleş oyun hem çizgi film grafiklerinde AŞIRI ARCADE bir oyundur elinde bir abuk sabuk bir silah ile ağaçları evleri binaları yıkıp üstünde 2 kamyonluk eşya odun çelik falan taşıyorsun sonra önüne vs 1 saniyede duvar örmek falan bana çok saçma geliyor
pugb bence fortnite ile kıyaslanmamalıdır çünkü benim görüşüm fortnite hem beleş oyun hem çizgi film grafiklerinde AŞIRI ARCADE bir oyundur elinde bir abuk sab...
Devamını Gör
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ucan Hollandalı 5 ay
Cs ve pugb gibi boş oyunlara para vercegime gider tavuk döner yerim.Hayvan gibi sistem cektim ama bu iki oyunu almıyorum.Cünkü oyundaki mantık sistemi o kadar saçma.Bf serisi var on numara keyif veriyor
Cs ve pugb gibi boş oyunlara para vercegime gider tavuk döner yerim.Hayvan gibi sistem cektim ama bu iki oyunu almıyorum.Cünkü oyundaki mantık sistemi o kadar ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku_20 5 ay
Bir tek ben mi zevk alamıyorum PUBG'den ? Grafik desen yok, Optimizasyon sıfır; düz yolda araba patlar vs. Sadece arkadaşlarla beraber oynayınca güzel gelebilir ama eksiler artılardan fazla maalesef.
Bir tek ben mi zevk alamıyorum PUBG'den ? Grafik desen yok, Optimizasyon sıfır; düz yolda araba patlar vs. Sadece arkadaşlarla beraber oynayınca güzel gelebili...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-427C16E22 5 ay
Harita çıkaracağına su oyunu duzeltin la yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkeironnWH 5 ay
Abicim fortnite nedir ya şu konu altında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enja 5 ay
ha bu arada Ring of Elysium diye bir oyun var ücretsiz onuda arkadaşım indir oynarız PUBG tarzı dedi o biraz daha güzel ama ondada optimize sorunları var sonradan öğrendim arkadaşım söyledi onuda PUBG firması satın almış lanet herifler dedim mesele anlaşıldı neden optimize sorunu olduğu 8 bit ataride oyun oynasam daha çok zevk veriyor yeminle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakimutata Insane 5 ay
Şu oyundan ne anlıyoruz gelin hepinizi oldscholl uo spherede kesim sizde rahat edin bende hahahaha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolferto 5 ay
pubg yi sevmeyenin cidden nedenleri ayniyken bahaneleri çok farklı .açık sözlü insanlarda var oynayamiyorum sistemim yetmiyor gbi gercekleri söyleyen .emin olun pubg oynanabildiginde herkesin damak tadina hitap edebilecek bir oyun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kubillian 5 ay
İlgideki düşüşün ve oyuncu sayısının ciddi oranda azalmasının farkındalar. Bana kalırsa böyle yeni haritayla falan değil de köklü bir değişiklik yapılması gerekiyor. Oyun armanın assetlerini kullanıyor. karakter animasyonları armadan. Yani simulasyon bir oyununun animasyonlarını kullanan arcade bir oyun (evet kardeşim fortnite da bu da arcade'dir) Zaten ipler de burada kopuyor.
Fortnite gibi vasat bir klon bile pubg yi geçebiliyor. Çünkü insanlar daha rahat, karakterin daha hızlı hareket edebildiği, kullanımı daha kolay oyunlar arıyor. Oyunun kendi mantığına simulasyonvari animasyonlar uygun değil. Mesela şu an cod blackops 4 blackout modu havada karada eline verdi pubg'nin. Niye. Çünkü karşılarında activison gibi bir dev, aksiyon konusunda bu gebeşlerden fersah fersah ötede olan adamlar 'ALIN SİZE BATTLE ROYALE' dedi ve mevzuyu bitirdi bana kalırsa.
Ring of elysium var mesela. Onda bile o kadar keyif alıyorum ki hiç dönüp yokluğunu hissetmiyorum pubg'nin. Pubg de muhtemelen bir 200 saat devirmişimdir. Zamanında evet o hype ile oynadık, arkadaşlarla falan keyif te aldık. Ama oyunda olmamışlık yıllar sonra bile var. Bir kere gta5 in haritasını cayır cayır 60fps üzeri oynatan bilgisayarım afedersiniz de bu s.kten oyunun grafiklerinde lowda 60 fps veremiyorsa yemişim pubg yi. Ping desen yerlerde, server kalitesinin berbat olması, silahların hasarları arasında olan uçurum, şans faktörünün diğerlerine nazaran oldukça yüksek olması, sürüyle grafik problemi... yani amatörlerin elinde böyle dev bir isim olunca olmuyor.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uygunsuzadam 5 ay kubillian
1050 ti ile orta ayarlarda 80 fps stabil oynuyorum 2019 a giricez şu saçma sapan optimizasyon problemi laflarını bir kenara bırakın. Optimizasyon sıkıntısı falan yok oyunda sizin ekran kartınız ÇÖP bu kadar basit.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aKaSa 5 ay kubillian
Pubgciyi xboxda 80 TL gibi rakama satın aldım ve 250TL verdiğim BF5'den daha çok eğlendiriyor.
Blackops 4'ü gördüm şimdi xbox'da 450 TL fiyat biçmişler, mevzuyu bitirmeleri için pubg fiyatına yakın olmasada çokda uzak olmaması gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KenanK89 5 ay
En az H1Z1 kadar olsun yeterli PS4 icin.
Pc de 1-2 defa deneyim ettim. Daha onceden baya bir DayZ oynamisligim var cok benzerlik tasiyor. Animasyonlar kisminda vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WSniper10 5 ay
Pubg gerçekten efsane oyun.
Ancak ben bu mıctımın oyununu oynayamıyorum. Aim olayı o kadar zor geliyor ki spray atmak falan. Çıldırtıyor benı
Bu oyuna laf atanların yüzde 40 ı benım gibi oynamayı beceremeyenler yüzde 40 ı da sistemi yetmeyenler bence :)
Bu aim konusunda napabılırız acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defected 5 ay
red dead online'daki gerizekalı bebelerden biraz kurtuluruz belki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 5 ay
Pubg Mobile'a da tez vakit gelir insallah. Asiri zevk aliyorum oynarken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
47943 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
pubg, vikendi ve
8 etiket daha yeni harita pubg yeni harita ne zaman çıkacak playstation Oyunlar Yazılım Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay NASA, Ay'a iniş yapacak 9 şirketi açıkladı "2.6 milyar dolarlık dev anlaşma" 5 ay OnePlus 6T McLaren Edition, 10 GB RAM ile gelebilir 5 ay Huawei’ye bir darbe de Yeni Zelanda’dan geldi 5 ay WhatsApp'in Android sürümüne iki yeni kullanışlı özellik geliyor 5 ay Yapay zekâ ve 3D yazıcılar sayesinde klasik tablolar tekrar hayat buluyor 5 ay Xiaomi akılı kapı kilidi duyuruldu 5 ay Bu haftanın kazandıranı açık ara Octoin Coin 5 ay Club3D sektörün ilk HDMI 2.1 kablosunu piyasaya sürüyor 5 ay Kripto yatırım bankası ilk üç çeyrekte 136 milyon dolar kaybetti 5 ay DJI kameralı dengeleyici aksesuarını duyurdu 5 ay Kullanıcıların ağzı yandı: Windows 10'un son sürümüne geçiş kaplumbağa hızında 5 ay Google Çeviri'nin masaüstü sürümü yenilendi 5 ay Google’un kendi mobil operatörü Google Fi, iPhone ve Android telefonlar için sunuldu 5 ay Hyundai'nin 7 kişilik SUV modeli Palisade tanıtıldı 5 ay Siri asistanı yerelleşme konusunda önde gidiyor 5 ay Zararlı yazılımlar kripto para dünyasına yöneldi 5 ay Apple açıkladı: iPhone XR satışları gayet iyi 5 ay Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı 5 ay Aselsan, 100 bomba imha robotunu polisin emrine verdi 5 ay Nvidia RTX 2080 ile Battlefield V'i oynadık! video inceleme 5 ay GÖRÜNTÜLENEN PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı Sonraki Instagram, görme engelli kullanıcılar için fotoğraflara açıklama ekleyecek 5 ay Volkswagen, Türkiye'de üretime başlıyor! 5 ay Ortaya çıkan belgeler, Facebook'un kullanıcı bilgilerini satmayı düşündüğünü gösteriyor 5 ay Amerikan Federal Ticaret Komisyonu loot box soruşturmasına yeşil ışık yaktı 5 ay Netflix, kült anime Cowboy Bebop'ın dizisini çekiyor 5 ay Canon’dan 75 MP tam çerçeveli aynasız fotoğraf makinesi geliyor 5 ay İngiltere’de 4 kişiden 3’ü otonom araçların kazaları azaltmadığını düşünüyor 5 ay Nubia Red Magic Mars tanıtıldı: 10 GB RAM ve tetik butonları 5 ay Amazon’dan sürücüsüz model araba 5 ay Audi e-tron GT Concept tanıtıldı! Elektrikli otomobil sınıfının yeni yıldızı 5 ay Uber, yeni hafıza tekniği ile klasik atari oyunu Montezuma’s Revenge'i çözen yapay zeka geliştirdi 5 ay Xbox Live Gold Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Rivian R1S elektrikli SUV, 700 beygir güç ve 659 km menziliyle görücüye çıktı 5 ay Realme U1 tanıtıldı: Helio P70'li fiyat performans telefonu 5 ay Malezya Maliye Bakanı: “Kripto para ihracatları Merkez Bankası onaylı olmalı” 5 ay Samsung, Galaxy S9 için ikinci Android Pie Beta sürümünü yayınladı 5 ay Uykusuzluk sinirli olmamıza neden oluyor 5 ay Playstation Plus Aralık ayı ücretsiz oyunları duyuruldu 5 ay Apple Watch 4'e EKG özelliği watchOS 5.1.2 güncellemesi ile gelebilir 5 ay Kripto para dünyası hareketlendi, Bitcoin yüzde 15 arttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim