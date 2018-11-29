PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı

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Popülerliğini Fornite’a kaptıran PUBG, 7 Aralık’ta PlayStation’a geliyor. Söylentilere göre PlayStation sürümünün çıkışıyla birlikte yeni PUBG haritası da bizlerle olacak. Vikendi isimi verilen yeni haritanın içeriği sızdırıldı.

Vikendi isimli harita, karlı olacak. Vikendi haritası, oyunun büyük Erangel haritası ile küçük Sanhok haritasının ortasında bir büyüklüğe sahip olacak.

Allthenewsisgoodnews isimli YouTube kanalı, PUBG’nin yeni haritası ile ilgili edindiği bilgileri modelledi ve yeni haritanın nasıl olacağını gösteren video hazırladı. Sızdırılan bilgilere göre haritanın içeriği, videodaki gibi olacak. Modelleme işlemini, YouTube kanalının sahibi oluşturduğu için grafiksel açıdan kötü görünse de yayınlanan video, kafalardaki soru işaretini giderecek kadar bol ayrıntıya sahip.

PlayStation’a 7 Aralık’ta çıkacak oyunu üç farklı paket ile ön siparişe sunuldu. Champion's Edition ve Survivor's Edition pahalı paketin açıklamalarına baktığımızda “Yakında çıkacak Vikendi adlı dördüncü harita için öncelikli erişim sağlayan Premium Event Pass” özelliğinin bulunduğunu görüyoruz. Oyundaki Miramar isimli harita geçtiğimiz yılın Aralık ayında yayınlanmıştı. Bu haritanın da 7 Aralık’ta yayınlanması bekleniyor.

PUBG’nin yeni haritası ne zaman çıkacak?

PUBG’nin Champion's Edition ve Survivor's Edition sürümünü satın alan PlayStation sahipleri yeni haritayı, diğer PUBG kullanıcılarından daha önce oynayacak. Aralık ayında yayınlanmasına kesin gözüyle bakılan karlı Vikendi haritasının 7 Aralık’ta erken erişime açılacağı tahmin ediliyor.