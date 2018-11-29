PUBG’nin yeni haritası Vikendi sızdırıldı

Vikendi isimli harita, karlı olacak. Vikendi haritası, oyunun büyük Erangel haritası ile küçük Sanhok haritasının ortasında bir büyüklüğe sahip olacak.
Allthenewsisgoodnews isimli YouTube kanalı, PUBG’nin yeni haritası ile ilgili edindiği bilgileri modelledi ve yeni haritanın nasıl olacağını gösteren video hazırladı. Sızdırılan bilgilere göre haritanın içeriği, videodaki gibi olacak. Modelleme işlemini, YouTube kanalının sahibi oluşturduğu için grafiksel açıdan kötü görünse de yayınlanan video, kafalardaki soru işaretini giderecek kadar bol ayrıntıya sahip.
PlayStation’a 7 Aralık’ta çıkacak oyunu üç farklı paket ile ön siparişe sunuldu. Champion's Edition ve Survivor's Edition pahalı paketin açıklamalarına baktığımızda “Yakında çıkacak Vikendi adlı dördüncü harita için öncelikli erişim sağlayan Premium Event Pass” özelliğinin bulunduğunu görüyoruz. Oyundaki Miramar isimli harita geçtiğimiz yılın Aralık ayında yayınlanmıştı. Bu haritanın da 7 Aralık’ta yayınlanması bekleniyor.
PUBG’nin yeni haritası ne zaman çıkacak?
PUBG’nin Champion's Edition ve Survivor's Edition sürümünü satın alan PlayStation sahipleri yeni haritayı, diğer PUBG kullanıcılarından daha önce oynayacak. Aralık ayında yayınlanmasına kesin gözüyle bakılan karlı Vikendi haritasının 7 Aralık’ta erken erişime açılacağı tahmin ediliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fortnite gibi vasat bir klon bile pubg yi geçebiliyor. Çünkü insanlar daha rahat, karakterin daha hızlı hareket edebildiği, kullanımı daha kolay oyunlar arıyor. Oyunun kendi mantığına simulasyonvari animasyonlar uygun değil. Mesela şu an cod blackops 4 blackout modu havada karada eline verdi pubg'nin. Niye. Çünkü karşılarında activison gibi bir dev, aksiyon konusunda bu gebeşlerden fersah fersah ötede olan adamlar 'ALIN SİZE BATTLE ROYALE' dedi ve mevzuyu bitirdi bana kalırsa.
Ring of elysium var mesela. Onda bile o kadar keyif alıyorum ki hiç dönüp yokluğunu hissetmiyorum pubg'nin. Pubg de muhtemelen bir 200 saat devirmişimdir. Zamanında evet o hype ile oynadık, arkadaşlarla falan keyif te aldık. Ama oyunda olmamışlık yıllar sonra bile var. Bir kere gta5 in haritasını cayır cayır 60fps üzeri oynatan bilgisayarım afedersiniz de bu s.kten oyunun grafiklerinde lowda 60 fps veremiyorsa yemişim pubg yi. Ping desen yerlerde, server kalitesinin berbat olması, silahların hasarları arasında olan uçurum, şans faktörünün diğerlerine nazaran oldukça yüksek olması, sürüyle grafik problemi... yani amatörlerin elinde böyle dev bir isim olunca olmuyor.
Blackops 4'ü gördüm şimdi xbox'da 450 TL fiyat biçmişler, mevzuyu bitirmeleri için pubg fiyatına yakın olmasada çokda uzak olmaması gerek.
Pc de 1-2 defa deneyim ettim. Daha onceden baya bir DayZ oynamisligim var cok benzerlik tasiyor. Animasyonlar kisminda vs.
Ancak ben bu mıctımın oyununu oynayamıyorum. Aim olayı o kadar zor geliyor ki spray atmak falan. Çıldırtıyor benı
Bu oyuna laf atanların yüzde 40 ı benım gibi oynamayı beceremeyenler yüzde 40 ı da sistemi yetmeyenler bence :)
Bu aim konusunda napabılırız acaba
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
47943 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
pubg, vikendi ve