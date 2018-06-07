PUBG'nin oyuncu sayısı gittikçe düşüyor

PlayerUnknown's Battlegrounds ya da kısa adıyla PUBG'nin, hayatta kalma oyunlarının popüler hale gelmesinde önemli rol oynadığı bir gerçek. Ancak kısa sürede fenomen haline gelen oyun 2018 yılı başından bu yana düşüşünü sürdürüyor.

Düşen istatistiklerine rağmen PUBG hâlâ zirvede

SteamCharts'ın verilerine göre PUBG'nin en yüksek oyuncu sayısı Ocak 2018'de 3,236,027 seviyelerine ulaştı fakat oyunda son 30 gün içinde en fazla 1,861,002 oyuncunun aynı anda çevrimiçi olduğu açıklandı. Benzer şekilde PUBG'nin Ocak ayında ortalama oyucu sayısı 1,584,886,8 seviyelerinde iken bu sayı geçtiğimiz ay ortalama 843.218.6'ya kadar geriledi.

PUBG'nin azalan oyuncu sayısına çeşitli faktörlerin neden olduğu belirtiliyor. Popüler oyunun bir yılı aşkın bir süre BETA olarak kalması, hile yapan kullanıcılara karşı mahkemeye varan ağır yaptırımlar uygulanması ve Epic Games'in geliştirdiği Fortnite Batlle Royale'in gösterdiği ani yükseliş ise bunlardan sadece birkaçı. Oyuncu sayısının düşmesi PUBG'nin hala inanılmaz derecede popüler olduğu gerçeğini elbette ki değiştirmiyor. Zira PUBG, Steam'de hala en popüler ve oyuncu sayısına göre en fazla gelir elde eden oyun olma özelliğini koruyor.

http://steamcharts.com/app/578080