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PUBG'nin oyuncu sayısı gittikçe düşüyor

Son zamanların en popüler hayatta kalma oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds'ın (PUBG) oyuncu sayısı gittikçe azalıyor. İşte oyunun popülaritesini düşüren faktörler.
11 ay
11,3b
1
26
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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PlayerUnknown's Battlegrounds ya da kısa adıyla PUBG'nin, hayatta kalma oyunlarının popüler hale gelmesinde önemli rol oynadığı bir gerçek. Ancak kısa sürede fenomen haline gelen oyun 2018 yılı başından bu yana düşüşünü sürdürüyor.

Düşen istatistiklerine rağmen PUBG hâlâ zirvede

SteamCharts'ın verilerine göre PUBG'nin en yüksek oyuncu sayısı Ocak 2018'de 3,236,027 seviyelerine ulaştı fakat oyunda son 30 gün içinde en fazla 1,861,002 oyuncunun aynı anda çevrimiçi olduğu açıklandı. Benzer şekilde PUBG'nin Ocak ayında ortalama oyucu sayısı 1,584,886,8 seviyelerinde iken bu sayı geçtiğimiz ay ortalama 843.218.6'ya kadar geriledi.
PUBG'nin azalan oyuncu sayısına çeşitli faktörlerin neden olduğu belirtiliyor. Popüler oyunun bir yılı aşkın bir süre BETA olarak kalması, hile yapan kullanıcılara karşı mahkemeye varan ağır yaptırımlar uygulanması ve Epic Games'in geliştirdiği Fortnite Batlle Royale'in gösterdiği ani yükseliş ise bunlardan sadece birkaçı. Oyuncu sayısının düşmesi PUBG'nin hala inanılmaz derecede popüler olduğu gerçeğini elbette ki değiştirmiyor. Zira PUBG, Steam'de hala en popüler ve oyuncu sayısına göre en fazla gelir elde eden oyun olma özelliğini koruyor.

http://steamcharts.com/app/578080 Yorum Yaz
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DokuzKuyrukluTilki 11 ay en beğenilen
Fortnite sarmıyor, PUBG ise bug hile fps sorunlarını giderilmediği için oynanabilirliği düştü. Battle Royale türü uzun süreli bir tür değil.
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malifural 11 ay
2 aydır oynamıyorum fortnite daha stabil ve bekletmiyor. pubg satın aldığıma pişmanım..
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Mars Portakalı 11 ay
En büyük rakibi Fortnite bedava bunlar ısrarla hala ücretli satın alı kaldırmıyorlar. Ben Pubg de oynuyorum, Fortnite da. Ama bence Fortnite oynaması daha zevkli, oynanış ve akıcılık çok iyi.
En büyük rakibi Fortnite bedava bunlar ısrarla hala ücretli satın alı kaldırmıyorlar. Ben Pubg de oynuyorum, Fortnite da. Ama bence Fortnite oynaması daha zevkl...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 11 ay
pubg güzel ama o kadar saçma oyun olmaz. iki katlı büyük binadan benzin bidonu ve tekli çıkıyor. adam yan klübeye giriyo m416 bulup geliyo öldürüyor. hala türkiye sunucusu yok. çok fazla latency var. adama vuruyorum ama süre fazla olduğu için işlemiyor ben ölüyorum.
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-Nefer- 11 ay
Grafikler, oyun dinamikler, karakterin gerçekçiliği tam anlamıyla vasatın altında. Bir çok teknik sorunları da var ve bu gerçekler oyunu oldukça başarısız bir yapım haline getiriyor. Optimasyonun rezalet olması ile ilgili bir şey yazmaya gerek duymuyorum.
Steam mağazasında benzeri bir çok bitmemiş oyun bulunuyor ve bu oyunların bu kadar çok tutulmasının sürü psikolojisi ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Keza oyun içinde de aynı durum söz konusu ilk 10 'a girmek için bir çaba sarf etmeye gerek bile yok. Çünkü nerede gürültü var oyuncular sürü gibi koşuşturduğu için oturup beklemek kafi. Oyun bir noktadan sonra ciddi manada sıkmakta.
Oyunun tek artısı bir kaç maçtan sonra kazanılan bonuslarla birlikte elde edilen sandıkların vs. steam pazarında cüzzi bir para etmesi. Oyunun maliyetini oynarak çıkarmak mümkündür.
Hileler ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Fantastik görüntüler bekliyor.
Birde üstüne basa basa belirtmek lazım her gün gelen büyüklü küçüklü güncelleme tacizi de saç baş yoldurur cinsten. Bu da oyunun bitmemişliği ile ilgili çok net bir kanıt zaten.
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psychomax13 11 ay
Pubg yapımcıları artık yeni bir oyun üzerine çalışmayı akıllarına getirmeli. Tek oyuna bel bağlıyorlarsa hata yapıyorlar. Bunca gelir ile muazzam bir aaa oyun yapabilirler ve ortalığı kasıp kavurabilirler ya da parayı yiyebilirler. Pubg üzerine daha fazla masraf yapmaları gereksiz diye düşünüyorum.
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AzuLA 11 ay
Mobilin etkisi cok fazla bunu atliyorsunuz
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wasted.wastelander 11 ay
Bedava olan kazanir bak pubg mobile deli gibi oynaniyor
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hopeyoung 11 ay
Emulatörle mobil versiyonunu oynuyorum. Belki mobile de kaymalar yaşanmıştır. Ayrıca cs'yi de yıllarca oynuyoruz yenilik olmaksızın. O kadar da yeniliğe gerek yok. Gerçekçilik ve yaratıcılık tek esastır bu tarz oyunlarda.
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WarSaw 11 ay
Ark Survival Evolved varken pugbg de, Black Desert Online'da şu da bu da hepsi fos. Piyasada oynanabilecek en adam akıllı oyun ARK gerisi kof.
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Mianfei 11 ay

WarSaw
Ark Survival Evolved varken pugbg de, Black Desert Online'da şu da bu da hepsi fos. Piyasada oynanabilecek en adam akıllı oyun ARK gerisi kof.

bdo kadar p2w bir mmorpg yok oyunun her noktasında parayla gelişimini garantileyebileceğin veya çok çok hizlandirabilecegin(7/24 kassan anca hayat versen anca olur onada cogu insanin vakti yok) seyler mevcut. saymasina saysam destan olur ne sacmaliklar dondugunu. hele mena(turklerin cogunlukta oldugu) ve kore serveri eu/na den beter komik yani.
ark hic denemedim sayende bir bakicam teşekkür ederim
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zero fear 11 ay
Çünkü CS GO'cular yuvasına dönmeye başladı
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Chromosty 11 ay zero fear
Csgo cular r6 e geçmiyor mu?
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Eeltorm 11 ay
Daha düşer.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 11 ay
bu oyunlar trend oyunlardır bir süre sonra gözden kaybolur çekirdek kitleleri yoktur
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