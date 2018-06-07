PUBG'nin oyuncu sayısı gittikçe düşüyor

Teknoloji Editörü
PlayerUnknown's Battlegrounds ya da kısa adıyla PUBG'nin, hayatta kalma oyunlarının popüler hale gelmesinde önemli rol oynadığı bir gerçek. Ancak kısa sürede fenomen haline gelen oyun 2018 yılı başından bu yana düşüşünü sürdürüyor.
Düşen istatistiklerine rağmen PUBG hâlâ zirvede
SteamCharts'ın verilerine göre PUBG'nin en yüksek oyuncu sayısı Ocak 2018'de 3,236,027 seviyelerine ulaştı fakat oyunda son 30 gün içinde en fazla 1,861,002 oyuncunun aynı anda çevrimiçi olduğu açıklandı. Benzer şekilde PUBG'nin Ocak ayında ortalama oyucu sayısı 1,584,886,8 seviyelerinde iken bu sayı geçtiğimiz ay ortalama 843.218.6'ya kadar geriledi.
PUBG'nin azalan oyuncu sayısına çeşitli faktörlerin neden olduğu belirtiliyor. Popüler oyunun bir yılı aşkın bir süre BETA olarak kalması, hile yapan kullanıcılara karşı mahkemeye varan ağır yaptırımlar uygulanması ve Epic Games'in geliştirdiği Fortnite Batlle Royale'in gösterdiği ani yükseliş ise bunlardan sadece birkaçı. Oyuncu sayısının düşmesi PUBG'nin hala inanılmaz derecede popüler olduğu gerçeğini elbette ki değiştirmiyor. Zira PUBG, Steam'de hala en popüler ve oyuncu sayısına göre en fazla gelir elde eden oyun olma özelliğini koruyor.
http://steamcharts.com/app/578080 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Steam mağazasında benzeri bir çok bitmemiş oyun bulunuyor ve bu oyunların bu kadar çok tutulmasının sürü psikolojisi ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Keza oyun içinde de aynı durum söz konusu ilk 10 'a girmek için bir çaba sarf etmeye gerek bile yok. Çünkü nerede gürültü var oyuncular sürü gibi koşuşturduğu için oturup beklemek kafi. Oyun bir noktadan sonra ciddi manada sıkmakta.
Oyunun tek artısı bir kaç maçtan sonra kazanılan bonuslarla birlikte elde edilen sandıkların vs. steam pazarında cüzzi bir para etmesi. Oyunun maliyetini oynarak çıkarmak mümkündür.
Hileler ile ilgili yorum yapmak istemiyorum. Fantastik görüntüler bekliyor.
Birde üstüne basa basa belirtmek lazım her gün gelen büyüklü küçüklü güncelleme tacizi de saç baş yoldurur cinsten. Bu da oyunun bitmemişliği ile ilgili çok net bir kanıt zaten.
bdo kadar p2w bir mmorpg yok oyunun her noktasında parayla gelişimini garantileyebileceğin veya çok çok hizlandirabilecegin(7/24 kassan anca hayat versen anca olur onada cogu insanin vakti yok) seyler mevcut. saymasina saysam destan olur ne sacmaliklar dondugunu. hele mena(turklerin cogunlukta oldugu) ve kore serveri eu/na den beter komik yani.
ark hic denemedim sayende bir bakicam teşekkür ederim
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