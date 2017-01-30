Pac-Man'in babası Masaya Nakamura hayatını kaybetti

Japon oyuncak ve video oyun üreticisi Bandai Namco Holdings, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Pac-Man'in babası" olarak bilinen şirket kurucusu Masaya Nakamura'nın 91 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Şirkette üst düzey danışman olarak görev yapan Nakamura'nın 22 Ocak tarihinde vefat ettiği belirtilirken ölüm sebebiyle ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi.

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1980 yılında piyasaya çıkan Pac-Man kısa süre içerisinde Japonya ve uluslararası alanda büyük bir hit olmayı başarmıştı. Popüler oyun aynı zamanda dünyanın en başarılı jetonlu oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da adını yazdırmış durumda. Ayrıca tarihin en çok satan arcade oyunu olarak uluslararası popüler kültür ikonu haline geldi.

Nakamura, Namco'yu 1955 yılında Tokyo'da kurdu. Şirket ilk aşamada Yokohama'da bir alışveriş merkezinin çatısına çocukların binmesi için iki adet ahşap ve mekanik sallanan at kurup bunları çalıştırmaya başladı. Daha sonra ev ve atari oyunları, tema parkları ve diğer eğlence tesisleri geliştirmeye devam etti. Nakamura son olarak Namco ve Bandai'nin birleşmesiyle 2005'te kurulan holding şirketin üst düzey danışmanlık görevini üstlenmişti.

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4171614/Father-Pac-Man-Masaya-Nakamura-dies-91.html