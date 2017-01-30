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Pac-Man'in babası Masaya Nakamura hayatını kaybetti

Piyasaya çıktığı 1980'den bu yana dünya çapında büyük başarı yakalayan, tarihin en çok satan arcade oyunu Pac-Man babasını kaybetti. Namco'nun kurucusu Masaya Nakamura, 91 yaşında hayata veda etti.
2 yıl
3b
1
25
Oyunlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Japon oyuncak ve video oyun üreticisi Bandai Namco Holdings, Pazartesi günü yaptığı açıklamada "Pac-Man'in babası" olarak bilinen şirket kurucusu Masaya Nakamura'nın 91 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Şirkette üst düzey danışman olarak görev yapan Nakamura'nın 22 Ocak tarihinde vefat ettiği belirtilirken ölüm sebebiyle ilgili herhangi bir ayrıntı verilmedi.
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1980 yılında piyasaya çıkan Pac-Man kısa süre içerisinde Japonya ve uluslararası alanda büyük bir hit olmayı başarmıştı. Popüler oyun aynı zamanda dünyanın en başarılı jetonlu oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na da adını yazdırmış durumda. Ayrıca tarihin en çok satan arcade oyunu olarak uluslararası popüler kültür ikonu haline geldi.
Nakamura, Namco'yu 1955 yılında Tokyo'da kurdu. Şirket ilk aşamada Yokohama'da bir alışveriş merkezinin çatısına çocukların binmesi için iki adet ahşap ve mekanik sallanan at kurup bunları çalıştırmaya başladı. Daha sonra ev ve atari oyunları, tema parkları ve diğer eğlence tesisleri geliştirmeye devam etti. Nakamura son olarak Namco ve Bandai'nin birleşmesiyle 2005'te kurulan holding şirketin üst düzey danışmanlık görevini üstlenmişti.

http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-4171614/Father-Pac-Man-Masaya-Nakamura-dies-91.html Yorum Yaz
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veteriner69 2 yıl en beğenilen
Galatasaray'da okurken, 1980 lerde sirkeciden PAC-MAN li saat almıştım. Hey gidi günler!
Efsane oyundu PAC-MAN.
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Kerim5100 2 yıl
Mekanın cennet olsun reyiz :'(
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JoeyBane 2 yıl
pac severdik kendisini
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Barış Manço 2 yıl
Okuldan geldiğimizde atari ile ne oynardık.
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adnansetek 2 yıl
ilk defa forumda ölüm haberi var ve ateşi bol olsun cehennemde yansın tarzı mesajlar yok

toprağın bol olsun reyiz ama oyununu hiç beceremedim ama kusura bakma.
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estimates29 2 yıl

huzur içinde yatsın ... bizde emeği büyük ... jetonlarımızın katili oyunun baş yaratıcısı ...
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L.o.T.u.S 2 yıl
Mekanı cennet olsun namazında niyazında bir adamdı
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asosyal mühendis 2 yıl
Hadi bakalım Cehennemin dibine :D
Ek olarak o Pac-Man , 3. seviyeden öte hiç geçemedim.
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aycibin 2 yıl
arcade'de rekoru hiç kırlamayan oyunun mucidi.toprağı bol olsun
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arel.gr 2 yıl
teknoloji sektörünün ötesinde bile "ben" demeden tarih ona yer verdi.
toprağı bol, muhtemelen külleri hafif olsun.

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MHEC 2 yıl
Oyun dünyasının başı sağolsun
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saygi 2 yıl
Vizyonerliğine hayran olmamak elde değil, iki tahta attan sonra Namco'yu bu hale getirmek az bulunur bir vizyonerlik.
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JoeyBane 2 yıl
pac severdik kendisini
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