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Palm geri dönüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Palm geri dönüyor

Bir dönemin popüler akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Palm, 2010 yılında 1.2 milyar dolar karşılığında HP'ye satılmış ve birikimlerini buraya aktarmıştı. HP firmanın webOS adlı yeni nesil işletim sistemi üzerinde çalışan kendi mobil cihazlarını üretti. Ancak mobil cihaz pazarında başarısız olunca webOS de LG'ye satıldı. Bununla birlikte Palm isim hakkı halen HP'nin elindeydi. 

Gelen son bilgilere göre Çinli Alcatel Onetouch firması Palm isim hakkını HP'den satın almış durumda. Fransız Alcatel firması ile ortak Alcatel Onetouch markasını oluşturarak önemli bir hamle yapan Çinli TCL için Palm girişimi de ikinci önemli hamle olarak görülüyor. 

TCL şimdilik Palm ile neler yapacağına dair bilgiler paylaşmış değil. Ancak Alcatel Onetouch markası altında akıllı telefonlar üreteceğine kuşku yok. Firma hali hazırda bir Palm web sitesini de hayata geçirmiş durumda. 

Palm markasını taşıyan akıllı telefon şüphesiz pazarda nostalji uyandıracaktır. Ancak Palm markası ile Alcatel'in ne kadar başarılı olabileceğini ise zamanla göreceğiz. Firmanın ilk modelleri gelecek yıl piyasaya süreceği tahmin ediliyor. 

http://www.mynewpalm.com/ Yorum Yaz
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hayrikoc61 4 yıl
Ilk defa duyuyorum
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DH Misafiri 4 yıl
Palm işletim sistemi üzerine tanımam. Hele Sony Clio. Serisi hâlâ ilgimi çeker. Günümüz donanımı ile çok iş yapar. Bekleyip göreceğiz
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antonidas 4 yıl
Webos iyi bir işletim sistemiydi ancak yeterli uygulama desteğine sahip değildi. Bakalım android ile nasıl olacak.
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face1tr 4 yıl
ey gidi ey, para yetmediğinden palm yerine imate almıştık.
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307kd 4 yıl
Gerçek akıllı telefonlar bunlardı; palm, treo, imate, qtek... şmdikiler internete bağlı telefon. kapat interneti kameralı 3310
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PsychicPower 4 yıl 307kd
Uygulamaların getirdiği sınırsız olanaklar, belki yüzlerce kat daha kuvvetli işlemciler ve çok daha yüksek çözünürlüklü ve kat kat daha iyi renkler verebilen ekranlar da önemsizdi zaten. Bunların hepsinden vazgeçip, gidip zamanında küçük bir kesim dışında kimsenin önemsemediği antika sözde akıllı telefonları kullanalım değil mi

Yanlış anlamayın, ben de o küçük kesime dahilim ama açıkçası artık o cihazların antikadan öte bir değerleri olduğunu düşünmüyorum. Şimdiki cihazları internet olmadığında 3310 olarak gören insan da yararlanmasını bilmiyordur. Zira benim hayatıma her yönden katkıları oluyor.
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JoeyBane 4 yıl
Eski bir palm kullanıcısı olarak bu haberi görmek sevindirdi. HP'nin elinde bir arpa boyu yol alamadılar.
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ihtiyarjedi 4 yıl
Belli olmaz pazarda tutunabilirler , premium hissi dedikleri akımdan tuttursunlar bence , çünkü artık fp ürünü olsun olmasın donanım klasik kullanım için iyi gelişti , bu saatten sonra satış politikası , markanın kullanıcıya hissettirdikleri yavaş yavaş ön plana çıkacak
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meego 4 yıl
atı alan üsküdarı geçti
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DaRKFoRCeS 4 yıl
bana BlackBerry yi hatırlatıyor. Bunca zamandan sonra dönmesi pek mantıklı görünmüyor. iş dünyasına ağırlık verirde kabul görürse o zaman bir değişiklik olabilir. Yoksa akıllı telefon arenasında rakipler baya fazla.
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kpln04 4 yıl
isim herşeydir onetouchtan saha ilgi çekeceği aşikar
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Erasmus78 4 yıl
Palm Pre
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Çocuk Adam 4 yıl
yine soba gibi ısınacaklar mı?
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