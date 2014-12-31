Palm geri dönüyor





Bir dönemin popüler akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Palm, 2010 yılında 1.2 milyar dolar karşılığında HP'ye satılmış ve birikimlerini buraya aktarmıştı. HP firmanın webOS adlı yeni nesil işletim sistemi üzerinde çalışan kendi mobil cihazlarını üretti. Ancak mobil cihaz pazarında başarısız olunca webOS de LG'ye satıldı. Bununla birlikte Palm isim hakkı halen HP'nin elindeydi.





Gelen son bilgilere göre Çinli Alcatel Onetouch firması Palm isim hakkını HP'den satın almış durumda. Fransız Alcatel firması ile ortak Alcatel Onetouch markasını oluşturarak önemli bir hamle yapan Çinli TCL için Palm girişimi de ikinci önemli hamle olarak görülüyor.





TCL şimdilik Palm ile neler yapacağına dair bilgiler paylaşmış değil. Ancak Alcatel Onetouch markası altında akıllı telefonlar üreteceğine kuşku yok. Firma hali hazırda bir Palm web sitesini de hayata geçirmiş durumda.





Palm markasını taşıyan akıllı telefon şüphesiz pazarda nostalji uyandıracaktır. Ancak Palm markası ile Alcatel'in ne kadar başarılı olabileceğini ise zamanla göreceğiz. Firmanın ilk modelleri gelecek yıl piyasaya süreceği tahmin ediliyor.

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