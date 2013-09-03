Panasonic, 20 saat aktif çalışma süresi ile dikkat çeken kablosuz hoparlör modellerini tanıttı





Kablosuz hoparlör modellerinin ya da genel olarak direkt enerjiye bağlı olmadan çalışan elektronik cihazların günümüzde çözülemeyen en büyük problemi, kullanım sürelerinin istenilen seviyeye ulaşmaması. Bu sorunu çözmek için yola çıkan ve SC-NA30 ile SC-NA10 isimli iki yeni taşınabilir hoparlör modeli hazırlayan dünyaca ünlü elektronik firması Panasonic, kullanıcılara 20 saat gibi oldukça yüksek bir kullanım ömrü sunabiliyor.

iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri üzerine yüklenen Panasonic Music Streaming uygulaması ile Bluetooth ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ile müzik aktarımı sağlayabilen SC-NA30 ve SC-NA10, taşıdıkları mikrofon sayesinde de telefon görüşmesi için kullanılabiliyor. USB üzerinde mobil cihazları şart etme gibi faydalı bir özellik ile gelen modellerden SC-NA30 içerisinde iki adet 2-inç hoparlör ve titreşimleri azaltmaya yaran çift pasif radyatörlü subwoofer yer alıyor. SC-NA10 ise içerisinde iki adet 1.6-inç hoparlör ve tek pasif radyatör yer alıyor. Panasonic’in XBS Master ses işleme teknolojisi ile boyutlarının üzerinde bir ses kalitesi ortaya koyabilen modeller, tasarımsal olarak da oldukça başarılı görünüyorlar.

Panasonic tarafından tanıtılan kablosuz hoparlör modellerinde SC-NA30 250 Pound, SC-NA10 ise 150 Pound fiyat etiketleriyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyorlar. Ürünler hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.pocket-lint.com/news/123283-panasonic-portable-na-wireless-speaker-systems-charge-your-phone-and-pump-out-tunes-for-an-impressive-20-hours