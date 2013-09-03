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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, 20 saat aktif çalışma süresi ile dikkat çeken kablosuz hoparlör modellerini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Panasonic, 20 saat aktif çalışma süresi ile dikkat çeken kablosuz hoparlör modellerini tanıttı

Kablosuz hoparlör modellerinin ya da genel olarak direkt enerjiye bağlı olmadan çalışan elektronik cihazların günümüzde çözülemeyen en büyük problemi, kullanım sürelerinin istenilen seviyeye ulaşmaması. Bu sorunu çözmek için yola çıkan ve SC-NA30 ile SC-NA10 isimli iki yeni taşınabilir hoparlör modeli hazırlayan dünyaca ünlü elektronik firması Panasonic, kullanıcılara 20 saat gibi oldukça yüksek bir kullanım ömrü sunabiliyor.
iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleri üzerine yüklenen Panasonic Music Streaming uygulaması ile Bluetooth ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ile müzik aktarımı sağlayabilen SC-NA30 ve SC-NA10, taşıdıkları mikrofon sayesinde de telefon görüşmesi için kullanılabiliyor. USB üzerinde mobil cihazları şart etme gibi faydalı bir özellik ile gelen modellerden SC-NA30 içerisinde iki adet 2-inç hoparlör ve titreşimleri azaltmaya yaran çift pasif radyatörlü subwoofer yer alıyor. SC-NA10 ise içerisinde iki adet 1.6-inç hoparlör ve tek pasif radyatör yer alıyor. Panasonic’in XBS Master ses işleme teknolojisi ile boyutlarının üzerinde bir ses kalitesi ortaya koyabilen modeller, tasarımsal olarak da oldukça başarılı görünüyorlar.
Panasonic tarafından tanıtılan kablosuz hoparlör modellerinde SC-NA30 250 Pound, SC-NA10 ise 150 Pound fiyat etiketleriyle Eylül ayı içerisinde satışa çıkıyorlar. Ürünler hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Panasonic, 20 saat aktif çalışma süresi ile dikkat çeken kablosuz hoparlör modellerini tanıttı

http://www.pocket-lint.com/news/123283-panasonic-portable-na-wireless-speaker-systems-charge-your-phone-and-pump-out-tunes-for-an-impressive-20-hours Yorum Yaz
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Mr.Loney 6 yıl
Mr.Joey
Tasarımı şahane olmuş. Aklıma Iriver Spinn geldi.

bu mu tasarım yapma allah aşkına
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ssbrutality 6 yıl
Japan..
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JoeyBane 6 yıl
Tasarımı şahane olmuş. Aklıma Iriver Spinn geldi.
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iboocum 6 yıl
son dönemde güzel tasarımlar çıkıyor hangi segment olursa olsun güzeller
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koagulant 6 yıl
Tasarımlar çok hoş. Eski kaliteli japon malı ürünler gibi.
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Tristan Tzara 6 yıl
Alırsın bir tane. Pikniğe , geziye , tatile giderken götürürsün yanında. Çok güzel
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